Türkiye'nin YouTube favorisi belli oldu! 2026'nın ilk yarısına diziler damga vurdu

Bu tablo, kullanıcıların hem yeni yapımları yakından takip ettiğini hem de müzik ile oyun içeriklerine olan ilgisini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, özellikle yeni yayın hayatına başlayan dizilerin kısa sürede üst sıralara çıkması dikkat çekti. Bununla birlikte şarkılar, Uzak Şehir, Minecraft, şarkı ve Eşref Rüya gibi aramaların önceki yılda da popülerliğini koruduğu görüldü.

Müzik içerikleri de en çok arananlar arasında yer aldı. (Görsel: AA)

Bu aramalar, kullanıcıların yeni yayınlanan içeriklerin yanı sıra farklı türlerdeki video ve programlara da yöneldiğini gösterdi.

Google verilerine göre, önceki döneme kıyasla en fazla artış gösteren "yükselişteki sorgular" listesinde de dizi içerikleri ağırlığını korudu. İlk 10 içerisinde şu başlıklar öne çıktı:

EN HIZLI YÜKSELEN ARAMALARDA HANGİ İÇERİKLER VAR?

Dünya genelinde en çok müzik odaklı aramalar yapıldı. (Görsel: A Haber)

DÜNYA GENELİNDE TABLO FARKLI

YouTube arama eğilimleri dünya genelinde incelendiğinde ise geçen yıla göre önemli bir değişiklik yaşanmadı. Küresel ölçekte en çok aranan ifadeler song, movie, video, songs ve dj oldu.

Öte yandan yükselişteki sorgular listesinde Türkiye kaynaklı içeriklerin etkisi hissedildi. İlk sırada Yeraltı yer alırken, onu TikTok mashup 2026 ve trending music takip etti. Listenin devamında ise Sevdiğim Sensin ile bairan song aramaları öne çıktı.