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Türkiye'nin YouTube favorisi belli oldu! 2026'nın ilk yarısına diziler damga vurdu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'nin YouTube favorisi belli oldu! 2026'nın ilk yarısına diziler damga vurdu

Türkiye'de 2026'nın ilk altı ayında YouTube'da en çok aranan içerikler belli oldu. Google verilerine göre listenin zirvesine bir dizi yerleşirken ilk 10'da beş yerli yapımın bulunması dikkat çekti. Müzik ve oyun içerikleri de kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği başlıklar arasında yer aldı.

Google'ın yılın ilk altı ayını kapsayan YouTube arama verileri, Türkiye'de dijital içerik tüketiminde dizilerin etkisini bir kez daha ortaya koydu. Yerli yapımların ilk 10 aramanın yarısını oluşturduğu listede zirveye Taşacak Bu Deniz yerleşirken, müzik ve oyun içerikleri de kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği başlıklar arasında yer aldı.

YouTube aramalarında diziler ilk sıraları aldı. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)YouTube aramalarında diziler ilk sıraları aldı. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

YOUTUBE ARAMALARINDA DİZİLER ÖNE ÇIKTI

Türkiye'de internet kullanıcılarının YouTube'daki arama alışkanlıkları yılın ilk yarısında değişen ilgi alanlarını ortaya koydu. Google verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-haziran döneminde en çok yapılan aramalarda Türk dizileri açık ara öne çıktı. İlk 10 sıranın yarısını yerli dizilerin oluşturması dijital platformlarda dizi içeriklerine olan ilginin sürdüğünü gösterdi.

Listenin ilk sırasında son dönemin dikkat çeken yapımlarından Taşacak Bu Deniz yer aldı. İkinci sıraya ise Yeraltı yerleşti. Böylece yılın ilk yarısında YouTube kullanıcılarının en fazla ilgi gösterdiği içerikler arasında televizyon dizileri başı çekti.

Taşacak Bu Deniz listenin zirvesine yerleşti. (Görsel: A Haber)Taşacak Bu Deniz listenin zirvesine yerleşti. (Görsel: A Haber)

MÜZİK VE OYUN İÇERİKLERİ DE İLK 10'DA

Dizi içeriklerinin yanı sıra müzik ve oyun odaklı aramalar da üst sıralarda yer aldı. Üçüncü sırada "şarkılar" sorgusu bulunurken, onu Manifest, Uzak Şehir, Minecraft ve Sevdiğim Sensin takip etti.

Listenin devamında ise kullanıcıların sıkça aradığı "şarkı", Eşref Rüya ve araba ifadeleri yer aldı. Veriler, eğlence odaklı içeriklerin YouTube'daki arama trafiğinde önemli bir paya sahip olduğunu gösterdi.

Türkiye'de YouTube'da En Çok Aranan Sorgular
Sıra
Arama
1
Taşacak Bu Deniz
2
Yeraltı
3
Şarkılar
4
Manifest
5
Uzak Şehir
6
Minecraft
7
Sevdiğim Sensin
8
Şarkı
9
Eşref Rüya
10
Araba

Müzik içerikleri de en çok arananlar arasında yer aldı. (Görsel: AA)Müzik içerikleri de en çok arananlar arasında yer aldı. (Görsel: AA)

YENİ DİZİLER LİSTEDE HIZLI YÜKSELDİ

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, özellikle yeni yayın hayatına başlayan dizilerin kısa sürede üst sıralara çıkması dikkat çekti. Bununla birlikte şarkılar, Uzak Şehir, Minecraft, şarkı ve Eşref Rüya gibi aramaların önceki yılda da popülerliğini koruduğu görüldü.

Bu tablo, kullanıcıların hem yeni yapımları yakından takip ettiğini hem de müzik ile oyun içeriklerine olan ilgisini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Minecraft aramaları ilk 10 listesine girmeyi başardı. (Görsel: A Haber)Minecraft aramaları ilk 10 listesine girmeyi başardı. (Görsel: A Haber)

EN HIZLI YÜKSELEN ARAMALARDA HANGİ İÇERİKLER VAR?

Google verilerine göre, önceki döneme kıyasla en fazla artış gösteren "yükselişteki sorgular" listesinde de dizi içerikleri ağırlığını korudu. İlk 10 içerisinde şu başlıklar öne çıktı:

  • Daha 17
  • Kabe'de hacılar hu der Allah
  • Survivor
  • Delikanlı
  • Daha İyi

Bu aramalar, kullanıcıların yeni yayınlanan içeriklerin yanı sıra farklı türlerdeki video ve programlara da yöneldiğini gösterdi.

Dünya genelinde en çok müzik odaklı aramalar yapıldı. (Görsel: A Haber)Dünya genelinde en çok müzik odaklı aramalar yapıldı. (Görsel: A Haber)

DÜNYA GENELİNDE TABLO FARKLI

YouTube arama eğilimleri dünya genelinde incelendiğinde ise geçen yıla göre önemli bir değişiklik yaşanmadı. Küresel ölçekte en çok aranan ifadeler song, movie, video, songs ve dj oldu.

Öte yandan yükselişteki sorgular listesinde Türkiye kaynaklı içeriklerin etkisi hissedildi. İlk sırada Yeraltı yer alırken, onu TikTok mashup 2026 ve trending music takip etti. Listenin devamında ise Sevdiğim Sensin ile bairan song aramaları öne çıktı.

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