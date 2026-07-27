Türkiye'nin YouTube favorisi belli oldu! 2026'nın ilk yarısına diziler damga vurdu
Türkiye'de 2026'nın ilk altı ayında YouTube'da en çok aranan içerikler belli oldu. Google verilerine göre listenin zirvesine bir dizi yerleşirken ilk 10'da beş yerli yapımın bulunması dikkat çekti. Müzik ve oyun içerikleri de kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği başlıklar arasında yer aldı.
Google'ın yılın ilk altı ayını kapsayan YouTube arama verileri, Türkiye'de dijital içerik tüketiminde dizilerin etkisini bir kez daha ortaya koydu. Yerli yapımların ilk 10 aramanın yarısını oluşturduğu listede zirveye Taşacak Bu Deniz yerleşirken, müzik ve oyun içerikleri de kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği başlıklar arasında yer aldı.
YOUTUBE ARAMALARINDA DİZİLER ÖNE ÇIKTI
Türkiye'de internet kullanıcılarının YouTube'daki arama alışkanlıkları yılın ilk yarısında değişen ilgi alanlarını ortaya koydu. Google verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-haziran döneminde en çok yapılan aramalarda Türk dizileri açık ara öne çıktı. İlk 10 sıranın yarısını yerli dizilerin oluşturması dijital platformlarda dizi içeriklerine olan ilginin sürdüğünü gösterdi.
Listenin ilk sırasında son dönemin dikkat çeken yapımlarından Taşacak Bu Deniz yer aldı. İkinci sıraya ise Yeraltı yerleşti. Böylece yılın ilk yarısında YouTube kullanıcılarının en fazla ilgi gösterdiği içerikler arasında televizyon dizileri başı çekti.
MÜZİK VE OYUN İÇERİKLERİ DE İLK 10'DA
Dizi içeriklerinin yanı sıra müzik ve oyun odaklı aramalar da üst sıralarda yer aldı. Üçüncü sırada "şarkılar" sorgusu bulunurken, onu Manifest, Uzak Şehir, Minecraft ve Sevdiğim Sensin takip etti.
Listenin devamında ise kullanıcıların sıkça aradığı "şarkı", Eşref Rüya ve araba ifadeleri yer aldı. Veriler, eğlence odaklı içeriklerin YouTube'daki arama trafiğinde önemli bir paya sahip olduğunu gösterdi.