Milyonlarca kullanıcı giriş yapamıyor! 19 Temmuz Instagram'da erişim sorunu

Son 24 saate ait bildirim grafiği, Instagram'da gün boyunca düşük seviyede seyreden sorun bildirimlerinin son bölümde aniden yükseldiğini gösteriyor. Downdetector verilerindeki keskin artış, kısa sürede çok sayıda kullanıcının aynı dönemde sorun bildirdiğine işaret ederken artışın nedeni ise grafikte yer almıyor.

Instagram'a ilişkin son 24 saatlik bildirim grafiğinde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Downdetector'da paylaşılan verilere göre, gün boyunca düşük seviyede ilerleyen sorun bildirimleri grafiğin son bölümünde sert şekilde yükseldi. Grafik, kısa süre içinde bildirim sayısında belirgin bir artış yaşandığını ortaya koyuyor

Son 24 saatte sorun bildirimlerinde dikkat çeken artış yaşandı. (Fotoğraf: DownDetector) DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ Grafikte yer alan verilere göre, son 24 saatin büyük bölümünde sorun bildirimleri düşük seviyede seyretti. Ancak zaman çizelgesinin son kısmında kırmızı grafik hızla yükselerek gün içindeki en yüksek seviyesine ulaştı. Bu görünüm, kısa zaman aralığında bildirilen sorun sayısının önceki saatlere göre belirgin şekilde arttığını gösteriyor.

Kullanıcılar yükleme ve gönderim sorunlarını paylaşmaya başladı. (Fotoğraf: AA) EN SIK HANGİ SORUNLAR GÖRÜLDÜ? Downdetector'da yer alan dağılıma göre kullanıcıların en fazla bildirdiği sorunlar şu şekilde sıralanıyor: Sorun başlığı Oran Uygulama %40 Akış / Zaman Çizelgesi %25 Yayınlama / Gönderme %21 Veriler, bildirimlerin önemli bölümünün uygulamanın genel çalışmasıyla ilgili olduğunu gösterirken, akış ve içerik paylaşımıyla ilgili bildirimler de öne çıkıyor.