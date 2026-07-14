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TEKNOFEST Yapay Zeka Film Yarışması başvuruları başladı: Son tarih, şartlar ve ödül tutarı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TEKNOFEST Yapay Zeka Film Yarışması başvuruları başladı: Son tarih, şartlar ve ödül tutarı

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Film Yarışması için başvurular alınmaya başlandı. Üniversite öğrencileri ve mezunlara açık yarışmada finalistler, Google'ın üretken yapay zeka araçlarıyla kısa film hazırlayacak. Toplam 450 bin lira ödül dağıtılacak yarışmanın başvuru süreci ve takvimi de belli oldu.

TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen Yapay Zeka Film Yarışması için başvuru süreci başladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı üniversite öğrencileri ile mezunların katılabileceği yarışmada adaylar, üretken yapay zeka teknolojileriyle kısa film geliştirecek. Son başvuru tarihi 25 Temmuz olarak belirlenirken, finalist ekipler eğitim desteğinin ardından filmlerini Google Gemini ve Veo 3 araçlarıyla hazırlayacak.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Film Yarışması başvuruları başladı, son tarih ise 25 Temmuz olarak açıklandı.(Görsel: AA)TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Film Yarışması başvuruları başladı, son tarih ise 25 Temmuz olarak açıklandı.(Görsel: AA)

TEKNOFEST YAPAY ZEKA FİLM YARIŞMASI BAŞVURULARI BAŞLADI

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Film Yarışması, üretken yapay zeka teknolojilerinin sinema ve yaratıcı içerik üretiminde kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor. Yarışma, katılımcıların yapay zekayı yalnızca teknik bir araç olarak değil, yaratıcı üretimin bir parçası olarak kullanmasını amaçlıyor.

Bu yıl yarışmacılar, belirlenen tema doğrultusunda yapay zeka destekli kısa filmler hazırlayacak. Başvurular çevrim içi olarak alınırken süreç üç aşamada tamamlanacak.

TEKNOFEST Yapay Zeka Film Yarışması, ʺYapay Zeka Çağında İnsan Faktörüʺ temasıyla teknoloji ve insan odaklı yaratıcı projeleri buluşturuyor. (Görsel: A Haber)TEKNOFEST Yapay Zeka Film Yarışması, ʺYapay Zeka Çağında İnsan Faktörüʺ temasıyla teknoloji ve insan odaklı yaratıcı projeleri buluşturuyor. (Görsel: A Haber)

YARIŞMANIN TEMASI "YAPAY ZEKA ÇAĞINDA İNSAN FAKTÖRÜ"

Bu yılın teması "Yapay Zeka Çağında İnsan Faktörü" olarak belirlendi.

Katılımcılardan hazırlayacakları projelerde teknolojiyi insanlığın ortak yararına katkı sağlayan bir araç olarak ele almaları bekleniyor. Çalışmalarda etik sorumluluk anlayışının öne çıkarılması, yerel kültürel unsurların kullanılması ve yapay zekanın insan yeteneklerini destekleyen bir teknoloji olarak işlenmesi değerlendirilecek başlıca kriterler arasında yer alıyor.

Yarışmada ayrıca Türk kültürüne ait değerlerin üretken yapay zeka teknolojileri aracılığıyla nasıl anlatılabileceğine yönelik özgün yaklaşımlar da önem taşıyacak.

Finale kalan ekipler, Google Gemini ve Veo 3 araçlarını kullanarak yapay zeka destekli kısa filmler üretecek. (Görsel: A Haber)Finale kalan ekipler, Google Gemini ve Veo 3 araçlarını kullanarak yapay zeka destekli kısa filmler üretecek. (Görsel: A Haber)

FİLMLER GEMINI VE VEO 3 İLE HAZIRLANACAK

Yarışma üç aşamalı bir değerlendirme süreciyle gerçekleştirilecek.

Ön değerlendirmeyi geçen ekipler, Google iş birliğiyle düzenlenecek çevrim içi eğitim programına katılacak. Eğitim sürecinin ardından finalistlere üretken yapay zeka araçlarını kullanabilmeleri için kredi desteği sağlanacak.

Finale kalan takımlar, Google Gemini ve Veo 3 teknolojilerini kullanarak 2 ila 5 dakika uzunluğunda kısa filmler üretecek.

Yapay Zeka Film Yarışması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı üniversite öğrencileri ile mezunların bireysel veya takım halinde katılımına açık olacak. (Görsel: AA)Yapay Zeka Film Yarışması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı üniversite öğrencileri ile mezunların bireysel veya takım halinde katılımına açık olacak. (Görsel: AA)

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Yarışmaya;

  • Türkiye'de veya yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı üniversite öğrencileri,
  • Üniversite mezunları

başvuru yapabilecek.

Katılımcılar bireysel olarak yarışabileceği gibi en fazla 4 kişilik takımlar da oluşturabilecek. Takımlar isterlerse bir danışmanı da ekiplerine dahil edebilecek.

Yarışmanın başvuru, ön eleme ve final teslim tarihlerini kapsayan resmi takvim belli oldu. (Görsel: A Haber)Yarışmanın başvuru, ön eleme ve final teslim tarihlerini kapsayan resmi takvim belli oldu. (Görsel: A Haber)

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Başvurular ve proje öneri raporlarının (sinopsis) teslimi 25 Temmuz tarihine kadar www.t3kys.com üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Yarışma takvimi ise şöyle:

  • Son başvuru ve sinopsis teslimi: 25 Temmuz
  • Ön elemeyi geçen ekiplerin ilanı: 4 Ağustos
  • Final kısa filmlerinin teslimi: 25 Ağustos

Bu takvim doğrultusunda finale kalan ekipler eğitim ve üretim süreçlerini tamamlayarak projelerini jüri değerlendirmesine sunacak.

Yapay Zeka Film Yarışması'nda dereceye giren takımlara toplam 450 bin lira para ödülü verilecek. (Görsel: TEKNOFEST)Yapay Zeka Film Yarışması'nda dereceye giren takımlara toplam 450 bin lira para ödülü verilecek. (Görsel: TEKNOFEST)

TOPLAM 450 BİN LİRA ÖDÜL VERİLECEK

Yarışmada dereceye giren ekipler toplam 450 bin lira para ödülü kazanacak. Ödül dağılımı şu şekilde olacak:

  • Birinci: 180 bin lira
  • İkinci: 150 bin lira
  • Üçüncü: 120 bin lira

Bunların yanı sıra görsel bütünlük ve yaratıcılık açısından öne çıkan bir projeye "En İyi Film Afişi Ödülü" de verilecek.

ESERLERDE TELİF KURALLARI UYGULANACAK

Final aşamasında teslim edilecek kısa filmlerde kullanılan görsel, işitsel ve metinsel içeriklerin telif hakkı ihlali içermemesi gerekiyor.

Yarışma kurallarına göre filmde yer alan tüm içeriklerin yalnızca Google'ın üretken yapay zeka teknolojileri kullanılarak yarışmacılar tarafından oluşturulmuş olması şartı aranıyor. Bu kriter, değerlendirme sürecinin temel unsurlarından biri olarak uygulanacak.

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