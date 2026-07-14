TEKNOFEST Yapay Zeka Film Yarışması başvuruları başladı: Son tarih, şartlar ve ödül tutarı

TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen Yapay Zeka Film Yarışması için başvuru süreci başladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı üniversite öğrencileri ile mezunların katılabileceği yarışmada adaylar, üretken yapay zeka teknolojileriyle kısa film geliştirecek. Son başvuru tarihi 25 Temmuz olarak belirlenirken, finalist ekipler eğitim desteğinin ardından filmlerini Google Gemini ve Veo 3 araçlarıyla hazırlayacak.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Film Yarışması başvuruları başladı, son tarih ise 25 Temmuz olarak açıklandı.(Görsel: AA)

TEKNOFEST YAPAY ZEKA FİLM YARIŞMASI BAŞVURULARI BAŞLADI

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Film Yarışması, üretken yapay zeka teknolojilerinin sinema ve yaratıcı içerik üretiminde kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor. Yarışma, katılımcıların yapay zekayı yalnızca teknik bir araç olarak değil, yaratıcı üretimin bir parçası olarak kullanmasını amaçlıyor.

Bu yıl yarışmacılar, belirlenen tema doğrultusunda yapay zeka destekli kısa filmler hazırlayacak. Başvurular çevrim içi olarak alınırken süreç üç aşamada tamamlanacak.