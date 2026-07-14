TEKNOFEST Yapay Zeka Film Yarışması başvuruları başladı: Son tarih, şartlar ve ödül tutarı
TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Film Yarışması için başvurular alınmaya başlandı. Üniversite öğrencileri ve mezunlara açık yarışmada finalistler, Google'ın üretken yapay zeka araçlarıyla kısa film hazırlayacak. Toplam 450 bin lira ödül dağıtılacak yarışmanın başvuru süreci ve takvimi de belli oldu.
TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen Yapay Zeka Film Yarışması için başvuru süreci başladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı üniversite öğrencileri ile mezunların katılabileceği yarışmada adaylar, üretken yapay zeka teknolojileriyle kısa film geliştirecek. Son başvuru tarihi 25 Temmuz olarak belirlenirken, finalist ekipler eğitim desteğinin ardından filmlerini Google Gemini ve Veo 3 araçlarıyla hazırlayacak.
TEKNOFEST YAPAY ZEKA FİLM YARIŞMASI BAŞVURULARI BAŞLADI
TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Film Yarışması, üretken yapay zeka teknolojilerinin sinema ve yaratıcı içerik üretiminde kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor. Yarışma, katılımcıların yapay zekayı yalnızca teknik bir araç olarak değil, yaratıcı üretimin bir parçası olarak kullanmasını amaçlıyor.
Bu yıl yarışmacılar, belirlenen tema doğrultusunda yapay zeka destekli kısa filmler hazırlayacak. Başvurular çevrim içi olarak alınırken süreç üç aşamada tamamlanacak.
YARIŞMANIN TEMASI "YAPAY ZEKA ÇAĞINDA İNSAN FAKTÖRÜ"
Bu yılın teması "Yapay Zeka Çağında İnsan Faktörü" olarak belirlendi.
Katılımcılardan hazırlayacakları projelerde teknolojiyi insanlığın ortak yararına katkı sağlayan bir araç olarak ele almaları bekleniyor. Çalışmalarda etik sorumluluk anlayışının öne çıkarılması, yerel kültürel unsurların kullanılması ve yapay zekanın insan yeteneklerini destekleyen bir teknoloji olarak işlenmesi değerlendirilecek başlıca kriterler arasında yer alıyor.
Yarışmada ayrıca Türk kültürüne ait değerlerin üretken yapay zeka teknolojileri aracılığıyla nasıl anlatılabileceğine yönelik özgün yaklaşımlar da önem taşıyacak.