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Trafikten kaçışın yeni yolu: Elektrikli hava taksileri gerçek oluyor

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Trafikten kaçışın yeni yolu: Elektrikli hava taksileri gerçek oluyor

Dubai, hava taksileri dönemini başlatacak en kritik eşiği geçti. Dünyanın ilk sertifikalı ticari vertiportu resmi onay alırken dört katlı VDX tesisi artık eVTOL araçlarını ağırlamaya hazır. İlk test uçuşlarının ardından şehir içi hava taksilerinin hizmete başlaması hedefleniyor.

Şehir içi ulaşımda yeni bir dönemin kapısını aralayacak önemli bir gelişme Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. Dubai'de inşa edilen VDX isimli tesis, dünyanın resmi olarak sertifikalandırılan ilk ticari vertiportu oldu. Böylece elektrikli dikey iniş-kalkış yapabilen hava araçlarının (eVTOL) ticari uçuşları için gerekli altyapı ilk kez düzenleyici onay almış oldu.

Dubai'deki VDX, dünyanın ilk sertifikalı ticari vertiportu oldu. (Fotoğraf: A Haber)Dubai'deki VDX, dünyanın ilk sertifikalı ticari vertiportu oldu. (Fotoğraf: A Haber)

VERTİPORT NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

Vertiport, eVTOL hava araçlarının güvenli şekilde iniş ve kalkış yapabilmesi için özel olarak tasarlanan terminallere verilen isim olarak kullanılıyor. Geleneksel havalimanlarından farklı olarak bu tesislerde elektrikli hava araçlarının ihtiyaç duyduğu şarj sistemleri, operasyon merkezleri ve yolcu alanları bulunuyor. Dubai'deki VDX tesisi de bu yeni ulaşım modeline uygun şekilde planlandı.

Resmi sertifika, eVTOL operasyonları için yeni bir dönemi başlattı. (Fotoğraf: Interesting Engineering)Resmi sertifika, eVTOL operasyonları için yeni bir dönemi başlattı. (Fotoğraf: Interesting Engineering)

DÜNYANIN İLK SERTİFİKALI TİCARİ VERTİPORTU OLDU

Birleşik Arap Emirlikleri Sivil Havacılık Otoritesi (GCAA), Skyports Infrastructure tarafından geliştirilen VDX'e resmi operasyon sertifikası verdi. Bu onayla birlikte tesis, ticari eVTOL operasyonları için düzenleyici kurum tarafından sertifikalandırılan dünyanın ilk vertiportu unvanını kazandı.

Sertifika; altyapı, fiziksel özellikler, operasyon prosedürleri, güvenlik yönetimi, acil durum hazırlıkları ve mevzuata uygunluk gibi birçok başlığın ayrıntılı şekilde incelenmesinin ardından verildi.

Dört katlı tesis, iki ayrı iniş ve kalkış alanına sahip bulunuyor. (Fotoğraf: A Haber)Dört katlı tesis, iki ayrı iniş ve kalkış alanına sahip bulunuyor. (Fotoğraf: A Haber)

VDX'TE HANGİ ÖZELLİKLER BULUNUYOR?

Dubai Uluslararası Havalimanı'nın yanında yer alan tesis, hava taksileri için özel olarak tasarlanmış dört katlı modern bir yapıdan oluşuyor.

Özellik Bilgi
Toplam alan Yaklaşık 3.100 metrekare
Kat sayısı 4
İniş-kalkış noktası 2 adet
Şarj altyapısı Elektrikli hava araçları için hızlı şarj sistemi
Yolcu kapasitesi Yılda yaklaşık 170 bin yolcu
Günlük operasyon Yaklaşık 115 iniş ve kalkış

Zemin katta yolcu check-in ve bekleme salonları bulunuyor. Orta katlarda operasyon merkezleri ile teknik alanlar yer alırken, en üst katta ise yolcuların son bekleme bölümü ve hava araçlarının iniş-kalkış platformları bulunuyor.

Tesis, yılda yaklaşık 170 bin yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. (Fotoğraf: A Haber)Tesis, yılda yaklaşık 170 bin yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. (Fotoğraf: A Haber)

DUBAİ'NİN HAVA TAKSİ AĞI NASIL KURULACAK?

VDX, Dubai'de planlanan hava taksi ağının ilk ve ana merkezi olacak. Skyports Infrastructure ile Dubai Yol ve Ulaşım Otoritesi (RTA), şehir genelinde üç yeni vertiportun daha inşa edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni ağın ilk etapta şu bölgeleri birbirine bağlaması planlanıyor:

  • Dubai Marina
  • Downtown Dubai
  • Palm Jumeirah

Şirket, ilerleyen dönemde ağın diğer emirliklere kadar genişletilmesini de hedefliyor.

Hızlı şarj altyapısı, elektrikli hava araçları için hazırlandı. (Fotoğraf: A Haber)Hızlı şarj altyapısı, elektrikli hava araçları için hazırlandı. (Fotoğraf: A Haber)

İLK TİCARİ UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vertiportun altyapısı hazır olsa da ticari uçuşların başlayabilmesi için eVTOL üreticilerinin de uçuş sertifikalarını tamamlaması gerekiyor.

Skyports yetkilileri, ilk test uçuşlarının sonbahar aylarında yapılmasını bekliyor. Sürecin planlandığı gibi ilerlemesi halinde Dubai, ticari hava taksi hizmeti sunan ilk şehirlerden biri olacak.

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