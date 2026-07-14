Trafikten kaçışın yeni yolu: Elektrikli hava taksileri gerçek oluyor
Dubai, hava taksileri dönemini başlatacak en kritik eşiği geçti. Dünyanın ilk sertifikalı ticari vertiportu resmi onay alırken dört katlı VDX tesisi artık eVTOL araçlarını ağırlamaya hazır. İlk test uçuşlarının ardından şehir içi hava taksilerinin hizmete başlaması hedefleniyor.
Şehir içi ulaşımda yeni bir dönemin kapısını aralayacak önemli bir gelişme Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. Dubai'de inşa edilen VDX isimli tesis, dünyanın resmi olarak sertifikalandırılan ilk ticari vertiportu oldu. Böylece elektrikli dikey iniş-kalkış yapabilen hava araçlarının (eVTOL) ticari uçuşları için gerekli altyapı ilk kez düzenleyici onay almış oldu.
VERTİPORT NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?
Vertiport, eVTOL hava araçlarının güvenli şekilde iniş ve kalkış yapabilmesi için özel olarak tasarlanan terminallere verilen isim olarak kullanılıyor. Geleneksel havalimanlarından farklı olarak bu tesislerde elektrikli hava araçlarının ihtiyaç duyduğu şarj sistemleri, operasyon merkezleri ve yolcu alanları bulunuyor. Dubai'deki VDX tesisi de bu yeni ulaşım modeline uygun şekilde planlandı.
DÜNYANIN İLK SERTİFİKALI TİCARİ VERTİPORTU OLDU
Birleşik Arap Emirlikleri Sivil Havacılık Otoritesi (GCAA), Skyports Infrastructure tarafından geliştirilen VDX'e resmi operasyon sertifikası verdi. Bu onayla birlikte tesis, ticari eVTOL operasyonları için düzenleyici kurum tarafından sertifikalandırılan dünyanın ilk vertiportu unvanını kazandı.
Sertifika; altyapı, fiziksel özellikler, operasyon prosedürleri, güvenlik yönetimi, acil durum hazırlıkları ve mevzuata uygunluk gibi birçok başlığın ayrıntılı şekilde incelenmesinin ardından verildi.