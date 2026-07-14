Trafikten kaçışın yeni yolu: Elektrikli hava taksileri gerçek oluyor

Zemin katta yolcu check-in ve bekleme salonları bulunuyor. Orta katlarda operasyon merkezleri ile teknik alanlar yer alırken, en üst katta ise yolcuların son bekleme bölümü ve hava araçlarının iniş-kalkış platformları bulunuyor.

Dubai Uluslararası Havalimanı'nın yanında yer alan tesis, hava taksileri için özel olarak tasarlanmış dört katlı modern bir yapıdan oluşuyor.

Dört katlı tesis, iki ayrı iniş ve kalkış alanına sahip bulunuyor. (Fotoğraf: A Haber)

Tesis, yılda yaklaşık 170 bin yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. (Fotoğraf: A Haber)

DUBAİ'NİN HAVA TAKSİ AĞI NASIL KURULACAK?

VDX, Dubai'de planlanan hava taksi ağının ilk ve ana merkezi olacak. Skyports Infrastructure ile Dubai Yol ve Ulaşım Otoritesi (RTA), şehir genelinde üç yeni vertiportun daha inşa edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni ağın ilk etapta şu bölgeleri birbirine bağlaması planlanıyor:

Dubai Marina

Downtown Dubai

Palm Jumeirah

Şirket, ilerleyen dönemde ağın diğer emirliklere kadar genişletilmesini de hedefliyor.