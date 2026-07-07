Apple Watch'ta çoğu kullanıcının bilmediği 10 özellik: Ayarlar nasıl yapılır?

Hareket tabanlı kontroller, Apple Watch'un tek elle kullanımını daha pratik hale getiriyor. (Foto: A Haber)

ELİNİZİ KULLANMADAN SAATİ KONTROL EDİN

Yeni nesil Apple Watch modelleri, ekrana dokunmadan çeşitli işlemleri yapabilen hareket kontrollerini destekliyor. Çift dokunma hareketiyle çağrılar yanıtlanabiliyor, medya oynatılabiliyor veya Akıllı Yığın'da gezinilebiliyor. watchOS 26 ile gelen bilek hareketi ise bildirimleri kapatma ve saat kadranına dönme gibi işlemleri kolaylaştırıyor.

Bu özellik Series 9 ve sonrası, Apple Watch Ultra 2 ve sonrası ile Apple Watch SE 3 modellerinde kullanılabiliyor.

Apple Watch'ta Ayarlar > Hareketler > Çift Dokunma bölümüne girerek özelliği açabilir ve kullanım tercihlerinizi belirleyebilirsiniz. Daha gelişmiş tek elle kullanım isteyenler ise Ayarlar > Erişilebilirlik > AssistiveTouch menüsünden AssistiveTouch özelliğini etkinleştirebilir.