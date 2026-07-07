Apple Watch'ta çoğu kullanıcının bilmediği 10 özellik: Ayarlar nasıl yapılır?
Apple Watch, sağlık ve bildirim özelliklerinin ötesinde günlük kullanımı hızlandıran birçok işleve sahip. Mac'in kilidini açmaktan kaybolduğunuz rotaya geri dönmeye, iPhone'u bulmaktan uzaktan fotoğraf çekmeye kadar 10 az bilinen özelliği ve bu özelliklerin nasıl etkinleştirileceğini adım adım derledik.
Apple Watch, sağlık ve bildirim özelliklerinin yanı sıra günlük kullanımda farklı işlemleri gerçekleştirebilen çok sayıda yerleşik araca da sahip. watchOS'un güncel sürümleriyle kullanılabilen bu özelliklerin önemli bölümü herhangi bir ek uygulama gerektirmeden birkaç adımda etkinleştirilebiliyor. İşte Apple Watch kullanıcılarının gözden kaçırabildiği 10 özellik ve kullanım alanları…
MAC KİLİDİNİ APPLE WATCH İLE AÇMA
Apple Watch, aynı Apple hesabıyla oturum açılmış bir Mac'in kilidini otomatik olarak açabiliyor. Özellik; Touch ID bulunmayan Mac modelleri, masaüstü bilgisayarlar veya harici monitör kullanılan sistemlerde de kullanılabiliyor.
Bunun için Mac ve Apple Watch'ta Wi-Fi ile Bluetooth'un açık olması, saatte parola tanımlanması ve Sistem Ayarları > Touch ID ve Parola bölümünden Otomatik Kilit Açma seçeneğinin etkinleştirilmesi gerekiyor.
GERİ İZLEME İLE BAŞLANGIÇ NOKTASINA DÖNÜN
Apple Watch'un Pusula uygulasında yer alan Backtrack (Geri İzleme) özelliği, izlenen rotayı kaydediyor. Kayıt tamamlandıktan sonra kullanıcı, pusula ekranındaki yönlendirmeleri takip ederek başlangıç noktasına geri dönebiliyor.
Bu özellik, watchOS 10 veya üzeri sürüm yüklü Apple Watch Series 6 ve sonraki modeller ile Apple Watch SE'de kullanılabiliyor.
Apple Watch'ta Ayarlar > Pusula > Geri İzleme bölümüne girerek özelliğin açık olduğundan emin olun. Dilerseniz Denetim Merkezi'ne Geri İzleme kısayolu ekleyebilir veya Apple Watch Ultra modellerinde Ayarlar > Eylem Düğmesi > Geri İzleme yolunu izleyerek fiziksel düğmeye atayabilirsiniz.