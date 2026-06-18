GTA 6 ne zaman çıkacak? Ön sipariş tarihi resmen netleşti
Rockstar Games’in yıllardır merakla beklenen GTA 6 projesi için kritik tarih belli oldu. Şirketin paylaştığı bilgilere göre ön sipariş süreci 25 Haziran’da başlayacak. İlk aşamada yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcılarını kapsayacak süreçte, özel sürümlerin de duyurulması bekleniyor.
Oyun dünyasının uzun süredir beklediği Grand Theft Auto VI için yeni bir eşik daha aşıldı. Rockstar Games, milyonlarca oyuncunun merakla takip ettiği yapımın ön sipariş sürecine ilişkin takvimi netleştirdi. Şirketten gelen son bilgilere göre GTA 6 için ön siparişler 25 Haziran'da başlayacak. Böylece oyuncular, çıkış tarihinden aylar önce oyunu satın alarak yerlerini ayırtabilecek.
GTA 6 ÖN SİPARİŞLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Rockstar Games tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda GTA 6 için resmi ön sipariş süreci 25 Haziran itibarıyla başlayacak. Uzun süredir gündemde olan bekleyişin ardından gelen bu gelişme serinin hayranları arasında büyük heyecan yarattı.
Şirketin, çıkış döneminde yaşanabilecek yoğunluğu azaltmak ve oyuncuların oyuna erişimini kolaylaştırmak amacıyla ön sipariş sürecini erkenden başlatmayı planladığı belirtiliyor.
İLK HANGİ PLATFORMLAR DESTEKLENECEK?
GTA 6'nın ön sipariş dönemi ilk aşamada yeni nesil konsolları kapsayacak. Bilgisayar kullanıcıları için ise henüz resmi bir tarih paylaşılmış değil.
|Platform
|Ön Sipariş Durumu
|PlayStation 5
|25 Haziran'da açılıyor
|Xbox Series X/S
|25 Haziran'da açılıyor
|PC
|Henüz resmi bir tarih açıklanmadı
Rockstar Games, önceki büyük yapımlarında olduğu gibi bu kez de aşamalı bir dağıtım stratejisi izliyor. Şirketin, bilgisayar sürümü üzerinde ek optimizasyon çalışmaları yürüttüğü ifade ediliyor.