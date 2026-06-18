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GTA 6 ne zaman çıkacak? Ön sipariş tarihi resmen netleşti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
GTA 6 ne zaman çıkacak? Ön sipariş tarihi resmen netleşti

Rockstar Games’in yıllardır merakla beklenen GTA 6 projesi için kritik tarih belli oldu. Şirketin paylaştığı bilgilere göre ön sipariş süreci 25 Haziran’da başlayacak. İlk aşamada yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcılarını kapsayacak süreçte, özel sürümlerin de duyurulması bekleniyor.

Oyun dünyasının uzun süredir beklediği Grand Theft Auto VI için yeni bir eşik daha aşıldı. Rockstar Games, milyonlarca oyuncunun merakla takip ettiği yapımın ön sipariş sürecine ilişkin takvimi netleştirdi. Şirketten gelen son bilgilere göre GTA 6 için ön siparişler 25 Haziran'da başlayacak. Böylece oyuncular, çıkış tarihinden aylar önce oyunu satın alarak yerlerini ayırtabilecek.

Rockstar Games, GTA 6 için ön sipariş sürecinin 25 Haziran'da başlayacağını duyurdu. (Fotoğraf: GTA)Rockstar Games, GTA 6 için ön sipariş sürecinin 25 Haziran'da başlayacağını duyurdu. (Fotoğraf: GTA)

GTA 6 ÖN SİPARİŞLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Rockstar Games tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda GTA 6 için resmi ön sipariş süreci 25 Haziran itibarıyla başlayacak. Uzun süredir gündemde olan bekleyişin ardından gelen bu gelişme serinin hayranları arasında büyük heyecan yarattı.

Şirketin, çıkış döneminde yaşanabilecek yoğunluğu azaltmak ve oyuncuların oyuna erişimini kolaylaştırmak amacıyla ön sipariş sürecini erkenden başlatmayı planladığı belirtiliyor.

GTA 6 ön siparişleri ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcılarına açılacak. (Fotoğraf: GTA)GTA 6 ön siparişleri ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcılarına açılacak. (Fotoğraf: GTA)

İLK HANGİ PLATFORMLAR DESTEKLENECEK?

GTA 6'nın ön sipariş dönemi ilk aşamada yeni nesil konsolları kapsayacak. Bilgisayar kullanıcıları için ise henüz resmi bir tarih paylaşılmış değil.

Platform Ön Sipariş Durumu
PlayStation 5 25 Haziran'da açılıyor
Xbox Series X/S 25 Haziran'da açılıyor
PC Henüz resmi bir tarih açıklanmadı

Rockstar Games, önceki büyük yapımlarında olduğu gibi bu kez de aşamalı bir dağıtım stratejisi izliyor. Şirketin, bilgisayar sürümü üzerinde ek optimizasyon çalışmaları yürüttüğü ifade ediliyor.

Yeni GTA oyunu için Standart, Deluxe ve Collector's Edition paketleri gündemde bulunuyor. (Fotoğraf: GTA)Yeni GTA oyunu için Standart, Deluxe ve Collector's Edition paketleri gündemde bulunuyor. (Fotoğraf: GTA)

OYUNCULARI HANGİ SÜRÜMLER BEKLİYOR?

Ön sipariş sürecinin başlamasıyla birlikte oyunun farklı paket seçeneklerinin de duyurulması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre şu sürümlerin sunulması gündemde:

  • Standart Sürüm
  • Deluxe Sürüm
  • Collector's Edition

Bu paketlerle birlikte özel içerikler, erken erişim avantajları veya oyun içi bonusların da açıklanabileceği değerlendiriliyor.

Grand Theft Auto VI'nın 19 Kasım 2026 tarihinde çıkacak. (Fotoğraf: GTA)Grand Theft Auto VI'nın 19 Kasım 2026 tarihinde çıkacak. (Fotoğraf: GTA)

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in mevcut planlamasına göre Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 tarihinde oyuncularla buluşacak. Şirket daha önce geliştirme sürecindeki kalite hedefleri nedeniyle takvimde değişikliklere gitmişti. Ancak son açıklamalarda kasım 2026 tarihinin korunmaya devam ettiği görülüyor.

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