GTA 6 ne zaman çıkacak? Ön sipariş tarihi resmen netleşti

Oyun dünyasının uzun süredir beklediği Grand Theft Auto VI için yeni bir eşik daha aşıldı. Rockstar Games, milyonlarca oyuncunun merakla takip ettiği yapımın ön sipariş sürecine ilişkin takvimi netleştirdi. Şirketten gelen son bilgilere göre GTA 6 için ön siparişler 25 Haziran'da başlayacak. Böylece oyuncular, çıkış tarihinden aylar önce oyunu satın alarak yerlerini ayırtabilecek.

Rockstar Games tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda GTA 6 için resmi ön sipariş süreci 25 Haziran itibarıyla başlayacak. Uzun süredir gündemde olan bekleyişin ardından gelen bu gelişme serinin hayranları arasında büyük heyecan yarattı.

GTA 6 ön siparişleri ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcılarına açılacak. (Fotoğraf: GTA)

İLK HANGİ PLATFORMLAR DESTEKLENECEK?

GTA 6'nın ön sipariş dönemi ilk aşamada yeni nesil konsolları kapsayacak. Bilgisayar kullanıcıları için ise henüz resmi bir tarih paylaşılmış değil.

Platform Ön Sipariş Durumu PlayStation 5 25 Haziran'da açılıyor Xbox Series X/S 25 Haziran'da açılıyor PC Henüz resmi bir tarih açıklanmadı

Rockstar Games, önceki büyük yapımlarında olduğu gibi bu kez de aşamalı bir dağıtım stratejisi izliyor. Şirketin, bilgisayar sürümü üzerinde ek optimizasyon çalışmaları yürüttüğü ifade ediliyor.