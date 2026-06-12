Instagram ve Facebook çöktü mü? 2026 Erişim sorunu neden yaşanıyor?
Instagram ve Facebook'ta 12 Haziran Cuma günü yaşanan erişim sorunları nedeniyle kullanıcı şikayetleri arttı. Uygulamaya girişte hata mesajları, akış yenileme problemleri ve mesaj iletiminde gecikmeler bildirilirken, anlık raporlamalar platformlarda olası teknik sorunlara işaret etti.
Meta'nın sahibi olduğu Facebook ve Instagram'da 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 16.30'dan itibaren erişim problemleri yaşanmaya başladı. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden de çok sayıda kullanıcı, uygulamalara giriş yapmakta zorlandığını ve içeriklerin yüklenmediğini bildirdi.
FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
İlk gelen kullanıcı bildirimlerine göre erişim sorunu özellikle Facebook tarafında daha belirgin şekilde hissediliyor. Çok sayıda kullanıcı ana sayfanın yenilenmediğini, gönderilerin yüklenmediğini ve bazı hesaplarda giriş işlemlerinin başarısız olduğunu ifade ediyor.
Instagram'da da benzer şikayetler bulunmasına rağmen, sorunun Facebook kadar yaygın olmadığı belirtiliyor.
Kullanıcıların en sık bildirdiği sorunlar
|Bildirilen Sorun
|Durum
|Hesaba giriş yapılamaması
|Bildiriliyor
|Ana sayfanın yenilenmemesi
|Bildiriliyor
|Gönderilerin yüklenmemesi
|Bildiriliyor
|Mesajlaşma problemleri
|Bildiriliyor
|Uygulamada yavaşlama
|Bildiriliyor
RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ
Kesintinin nedeni konusunda Meta tarafından kamuoyuyla paylaşılmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Şirketin teknik ekiplerinin olası bir arızaya müdahale edip etmediği de henüz bilinmiyor.