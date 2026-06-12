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Instagram ve Facebook çöktü mü? 2026 Erişim sorunu neden yaşanıyor?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Instagram ve Facebook çöktü mü? 2026 Erişim sorunu neden yaşanıyor?

Instagram ve Facebook'ta 12 Haziran Cuma günü yaşanan erişim sorunları nedeniyle kullanıcı şikayetleri arttı. Uygulamaya girişte hata mesajları, akış yenileme problemleri ve mesaj iletiminde gecikmeler bildirilirken, anlık raporlamalar platformlarda olası teknik sorunlara işaret etti.

Meta'nın sahibi olduğu Facebook ve Instagram'da 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 16.30'dan itibaren erişim problemleri yaşanmaya başladı. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden de çok sayıda kullanıcı, uygulamalara giriş yapmakta zorlandığını ve içeriklerin yüklenmediğini bildirdi.

Facebook ve Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. (Fotoğraf: AA)Facebook ve Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. (Fotoğraf: AA)

FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İlk gelen kullanıcı bildirimlerine göre erişim sorunu özellikle Facebook tarafında daha belirgin şekilde hissediliyor. Çok sayıda kullanıcı ana sayfanın yenilenmediğini, gönderilerin yüklenmediğini ve bazı hesaplarda giriş işlemlerinin başarısız olduğunu ifade ediyor.

Instagram'da da benzer şikayetler bulunmasına rağmen, sorunun Facebook kadar yaygın olmadığı belirtiliyor.

Facebook ve Instagram kullanıcıları saat 16.30'dan itibaren erişim sorunları bildirmeye başladı. (Fotoğraf: AA)Facebook ve Instagram kullanıcıları saat 16.30'dan itibaren erişim sorunları bildirmeye başladı. (Fotoğraf: AA)

Kullanıcıların en sık bildirdiği sorunlar

Bildirilen Sorun Durum
Hesaba giriş yapılamaması Bildiriliyor
Ana sayfanın yenilenmemesi Bildiriliyor
Gönderilerin yüklenmemesi Bildiriliyor
Mesajlaşma problemleri Bildiriliyor
Uygulamada yavaşlama Bildiriliyor

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Kesintinin nedeni konusunda Meta tarafından kamuoyuyla paylaşılmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Şirketin teknik ekiplerinin olası bir arızaya müdahale edip etmediği de henüz bilinmiyor.

Meta'dan erişim sorunlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. (Fotoğraf: AA)Meta'dan erişim sorunlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. (Fotoğraf: AA)

KULLANICILAR GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Facebook ve Instagram'daki erişim probleminin ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Meta'dan yapılacak olası açıklamalar ve teknik ekiplerden gelecek yeni bilgiler, sorunun kaynağını netleştirecek.

Gönderi akışlarının yenilenmemesi kullanıcıların en sık bildirdiği sorunlar arasında yer aldı. (Fotoğraf: A Haber)Gönderi akışlarının yenilenmemesi kullanıcıların en sık bildirdiği sorunlar arasında yer aldı. (Fotoğraf: A Haber)

SOSYAL MEDYA KESİNTİLERİ NEDEN YAŞANIYOR?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren platformlarda yaşanan erişim sorunlarının tek bir nedeni olmayabiliyor. Bu tür kesintiler genellikle şu sebeplerden kaynaklanabiliyor:

  • Sunucu veya veri merkezi arızaları
  • Yazılım güncellemeleri sırasında yaşanan teknik sorunlar
  • Ağ altyapısındaki aksaklıklar
  • Yoğun trafik nedeniyle oluşan performans problemleri
  • Bölgesel internet erişim sorunları
  • Güvenlik ve sistem koruma çalışmaları

Kullanıcılardan gelen son verilere göre erişim sorunu düzeldi. (Fotoğraf: AA)Kullanıcılardan gelen son verilere göre erişim sorunu düzeldi. (Fotoğraf: AA)

ERİŞİM SORUNU DÜZELDİ

Facebook ve Instagram'da saat 16.30 civarında başlayan erişim problemlerinin büyük ölçüde giderildiği görüldü. Kullanıcılardan gelen son bildirimlere göre uygulamalarda yaşanan akış yenileme, içerik yükleme ve giriş sorunlarının önemli ölçüde sona erdiği belirtiliyor. Sorunun düzelmesinin ardından kullanıcılar yeniden gönderilere erişmeye, hesaplarında gezmeye ve içerik paylaşmaya başladı.

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