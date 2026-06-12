Instagram ve Facebook çöktü mü? 2026 Erişim sorunu neden yaşanıyor?

Meta'nın sahibi olduğu Facebook ve Instagram'da 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 16.30'dan itibaren erişim problemleri yaşanmaya başladı. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden de çok sayıda kullanıcı, uygulamalara giriş yapmakta zorlandığını ve içeriklerin yüklenmediğini bildirdi.

Facebook ve Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. (Fotoğraf: AA)

FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İlk gelen kullanıcı bildirimlerine göre erişim sorunu özellikle Facebook tarafında daha belirgin şekilde hissediliyor. Çok sayıda kullanıcı ana sayfanın yenilenmediğini, gönderilerin yüklenmediğini ve bazı hesaplarda giriş işlemlerinin başarısız olduğunu ifade ediyor.

Instagram'da da benzer şikayetler bulunmasına rağmen, sorunun Facebook kadar yaygın olmadığı belirtiliyor.