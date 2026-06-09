Yeni özellikleri ilk siz deneyin: iOS 27 beta nasıl yüklenir?
Apple, WWDC etkinliğinde tanıttığı iOS 27 Developer Beta sürümünü geliştiricilerin ve yeni özellikleri erkenden denemek isteyen kullanıcıların erişimine açtı. Yeni Siri, Apple Intelligence yenilikleri ve performans iyileştirmeleriyle gelen sürümün nasıl yükleneceği de merak konusu oldu.
Apple'ın yıllık geliştirici konferansı WWDC'de duyurduğu iOS 27 Developer Beta sürümü kullanıma sunuldu. Yeni sürüm; yapay zeka destekli Siri deneyimi, Apple Intelligence özellikleri, pil performansına yönelik geliştirmeler ve çeşitli sistem yenilikleriyle dikkat çekiyor.
İOS 27 BETA YÜKLEMEDEN ÖNCE YEDEK ALIN
Apple, beta sürümlerin test amaçlı yayınlandığını hatırlatıyor. Bu nedenle güncelleme öncesinde cihazın iCloud veya bilgisayar üzerinden mutlaka yedeklenmesi öneriliyor. Beta sürüm kullanan kullanıcılar zaman zaman;
- Uygulama hataları,
- Donma ve kasmalar,
- Aşırı pil tüketimi,
- Isınma sorunları,
- Performans düşüşleri
gibi durumlarla karşılaşabiliyor.
İOS 27 DEVELOPER BETA NASIL YÜKLENİR?
Desteklenen iPhone modellerine sahip kullanıcılar Apple geliştirici hesabıyla ücretsiz olarak iOS 27 Developer Beta sürümünü yükleyebiliyor.
Adım Adım iOS 27 Beta Kurulumu
- Apple Developer hesabınızla giriş yapın.
- Beta yazılım şartlarını kabul edin.
- iPhone'da Ayarlar uygulamasını açın.
- Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne girin.
- Beta Güncellemeleri seçeneğine dokunun.
- Listeden iOS 27 Developer Beta'yı seçin.
- Güncelle butonuna basın.
- İndirme ve kurulum işleminin tamamlanmasını bekleyin.
İOS 27 GÜNCELLEMESİ ALACAK IPHONE MODELLERİ
Apple'ın açıkladığı listeye göre iOS 27 güncellemesini alması beklenen modeller şöyle:
- iPhone 17, 17 Plus, 17 Pro ve 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro ve 13 Pro Max
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro ve 12 Pro Max
- iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone SE (3. nesil)
IOS 27 İLE NELER DEĞİŞİYOR?
ESKİ IPHONE'LAR DAHA AKICI ÇALIŞACAK
Apple'ın üzerinde durduğu konulardan biri de performans oldu. Şirket, arka planda çalışan CPU zamanlayıcısında yaptığı geliştirmeler sayesinde özellikle eski iPhone modellerinde daha akıcı bir kullanım deneyimi sunmayı hedefliyor.
Yeni sistem, yoğun iş yüklerini daha verimli yöneterek uygulamalar arasında geçişleri hızlandıracak ve genel performansı artıracak. Bunun yanında iPhone'lar artık Wi-Fi ve mobil veri arasında daha akıllı geçiş yapabilecek. Büyük dosya ve fotoğraf transferlerinin de cihaz performansını daha az etkilemesi amaçlanıyor.