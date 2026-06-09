Yeni özellikleri ilk siz deneyin: iOS 27 beta nasıl yüklenir?

Apple, beta sürümlerin test amaçlı yayınlandığını hatırlatıyor. Bu nedenle güncelleme öncesinde cihazın iCloud veya bilgisayar üzerinden mutlaka yedeklenmesi öneriliyor. Beta sürüm kullanan kullanıcılar zaman zaman;

iOS 27 ile birlikte birçok sistem uygulaması yeni özellikler kazanıyor. (Fotoğraf: A Haber)

İOS 27 GÜNCELLEMESİ ALACAK IPHONE MODELLERİ

Apple'ın açıkladığı listeye göre iOS 27 güncellemesini alması beklenen modeller şöyle:

iPhone 17, 17 Plus, 17 Pro ve 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro ve 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro ve 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)

IOS 27 İLE NELER DEĞİŞİYOR?

ESKİ IPHONE'LAR DAHA AKICI ÇALIŞACAK

Apple'ın üzerinde durduğu konulardan biri de performans oldu. Şirket, arka planda çalışan CPU zamanlayıcısında yaptığı geliştirmeler sayesinde özellikle eski iPhone modellerinde daha akıcı bir kullanım deneyimi sunmayı hedefliyor.

Yeni sistem, yoğun iş yüklerini daha verimli yöneterek uygulamalar arasında geçişleri hızlandıracak ve genel performansı artıracak. Bunun yanında iPhone'lar artık Wi-Fi ve mobil veri arasında daha akıllı geçiş yapabilecek. Büyük dosya ve fotoğraf transferlerinin de cihaz performansını daha az etkilemesi amaçlanıyor.