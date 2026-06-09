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Yeni özellikleri ilk siz deneyin: iOS 27 beta nasıl yüklenir?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yeni özellikleri ilk siz deneyin: iOS 27 beta nasıl yüklenir?

Apple, WWDC etkinliğinde tanıttığı iOS 27 Developer Beta sürümünü geliştiricilerin ve yeni özellikleri erkenden denemek isteyen kullanıcıların erişimine açtı. Yeni Siri, Apple Intelligence yenilikleri ve performans iyileştirmeleriyle gelen sürümün nasıl yükleneceği de merak konusu oldu.

Apple'ın yıllık geliştirici konferansı WWDC'de duyurduğu iOS 27 Developer Beta sürümü kullanıma sunuldu. Yeni sürüm; yapay zeka destekli Siri deneyimi, Apple Intelligence özellikleri, pil performansına yönelik geliştirmeler ve çeşitli sistem yenilikleriyle dikkat çekiyor.

İOS 27 BETA YÜKLEMEDEN ÖNCE YEDEK ALIN

Apple, beta sürümlerin test amaçlı yayınlandığını hatırlatıyor. Bu nedenle güncelleme öncesinde cihazın iCloud veya bilgisayar üzerinden mutlaka yedeklenmesi öneriliyor. Beta sürüm kullanan kullanıcılar zaman zaman;

  • Uygulama hataları,
  • Donma ve kasmalar,
  • Aşırı pil tüketimi,
  • Isınma sorunları,
  • Performans düşüşleri

gibi durumlarla karşılaşabiliyor.

Apple, iOS 27 Developer Beta sürümünü geliştiricilerin erişimine açtı. (Fotoğraf: A Haber)Apple, iOS 27 Developer Beta sürümünü geliştiricilerin erişimine açtı. (Fotoğraf: A Haber)

İOS 27 DEVELOPER BETA NASIL YÜKLENİR?

Desteklenen iPhone modellerine sahip kullanıcılar Apple geliştirici hesabıyla ücretsiz olarak iOS 27 Developer Beta sürümünü yükleyebiliyor.

Adım Adım iOS 27 Beta Kurulumu

  • Apple Developer hesabınızla giriş yapın.
  • Beta yazılım şartlarını kabul edin.
  • iPhone'da Ayarlar uygulamasını açın.
  • Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne girin.
  • Beta Güncellemeleri seçeneğine dokunun.
  • Listeden iOS 27 Developer Beta'yı seçin.
  • Güncelle butonuna basın.
  • İndirme ve kurulum işleminin tamamlanmasını bekleyin.

iOS 27 ile birlikte birçok sistem uygulaması yeni özellikler kazanıyor. (Fotoğraf: A Haber)iOS 27 ile birlikte birçok sistem uygulaması yeni özellikler kazanıyor. (Fotoğraf: A Haber)

İOS 27 GÜNCELLEMESİ ALACAK IPHONE MODELLERİ

Apple'ın açıkladığı listeye göre iOS 27 güncellemesini alması beklenen modeller şöyle:

  • iPhone 17, 17 Plus, 17 Pro ve 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max
  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro ve 13 Pro Max
  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro ve 12 Pro Max
  • iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max
  • iPhone SE (2. nesil)
  • iPhone SE (3. nesil)

IOS 27 İLE NELER DEĞİŞİYOR?

ESKİ IPHONE'LAR DAHA AKICI ÇALIŞACAK

Apple'ın üzerinde durduğu konulardan biri de performans oldu. Şirket, arka planda çalışan CPU zamanlayıcısında yaptığı geliştirmeler sayesinde özellikle eski iPhone modellerinde daha akıcı bir kullanım deneyimi sunmayı hedefliyor.

Yeni sistem, yoğun iş yüklerini daha verimli yöneterek uygulamalar arasında geçişleri hızlandıracak ve genel performansı artıracak. Bunun yanında iPhone'lar artık Wi-Fi ve mobil veri arasında daha akıllı geçiş yapabilecek. Büyük dosya ve fotoğraf transferlerinin de cihaz performansını daha az etkilemesi amaçlanıyor.

iOS 27 ile birlikte fotoğraflarda gelişmiş düzenleme seçenekleri sunuluyor. (Fotoğraf: A Haber)iOS 27 ile birlikte fotoğraflarda gelişmiş düzenleme seçenekleri sunuluyor. (Fotoğraf: A Haber)

FOTOĞRAFLAR UYGULAMASI BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR

iOS 27 ile birlikte Fotoğraflar uygulaması önemli geliştirmeler alıyor. Apple'ın paylaştığı verilere göre fotoğraflar kitaplıkta yüzde 70'e kadar daha hızlı görüntülenebilecek. AirDrop üzerinden fotoğraf aktarım hızlarında ise yüzde 80'e varan iyileştirmeler sağlanacak.

Yeni yapay zeka araçları sayesinde kullanıcılar fotoğraflara nesne ekleyebilecek, istemedikleri detayları silebilecek ve görselleri farklı sanat stillerine dönüştürebilecek. "Mekansal Yeniden Çerçeveleme" adı verilen yeni özellik ise çekim sonrasında fotoğrafın açısını ve kadrajını düzenleme imkanı sunacak. Yapay zeka, oluşan boş alanları sahneye uygun şekilde tamamlayacak.

Apple Intelligence entegrasyonu Siri'nin yeteneklerini önemli ölçüde genişletiyor. (Fotoğraf: A Haber)Apple Intelligence entegrasyonu Siri'nin yeteneklerini önemli ölçüde genişletiyor. (Fotoğraf: A Haber)

APPLE INTELLIGENCE VE YENİ SİRİ DÖNEMİ

Apple'ın yeni nesil yapay zeka sistemi Apple Intelligence, iOS 27 ile çok daha kapsamlı hale geliyor. Şirket, yapay zekayı yalnızca bir teknoloji aracı değil, günlük yaşamı kolaylaştıran kişisel bir yardımcı olarak konumlandırıyor. Yeni sistem sayesinde yapay zeka, kullanıcının o anda açık olan uygulamasını ve yaptığı işlemi analiz ederek daha doğru öneriler sunabilecek.

Tamamen yenilenen Siri ise iPhone deneyiminin merkezine yerleşiyor. Yeni Siri;

  • E-posta ve mesaj taslakları oluşturabilecek,
  • Belgeleri analiz edebilecek,
  • Uygulamalar arasında işlem gerçekleştirebilecek,
  • Kişisel içerikleri daha iyi anlayabilecek,
  • Günlük görevlerde daha doğal destek sağlayabilecek.

SAFARİ ŞİFRE DEĞİŞTİRME TEK DOKUNUŞA İNİYOR

Apple Intelligence desteği Safari ve Şifreler uygulamasına da geliyor. Yeni sistem, zayıf veya veri sızıntılarında ortaya çıkan şifreleri otomatik olarak tespit edecek. Kullanıcı isterse güçlü bir şifre oluşturma ve değiştirme süreci tek dokunuşla tamamlanabilecek.

Safari, kullanıcının yerine ilgili internet sitesinde gerekli işlemleri gerçekleştirerek şifre güncellemesini otomatik olarak yapabilecek.

Güncelleme kapsamında ebeveyn kontrol özellikleri daha detaylı hale getiriliyor. (Fotoğraf: A Haber)Güncelleme kapsamında ebeveyn kontrol özellikleri daha detaylı hale getiriliyor. (Fotoğraf: A Haber)

ÇOCUK GÜVENLİĞİ ÖZELLİKLERİ GENİŞLETİLİYOR

Apple, iOS 27 ile aile güvenliğine yönelik araçlarını da geliştiriyor. Yeni sürümde ebeveynler;

  • Çocukların erişebileceği içerikleri,
  • İletişim kurabileceği kişileri,
  • Ekran sürelerini,
  • Uygulama kullanım izinlerini

daha ayrıntılı şekilde yönetebilecek. Sisteme büyükanne, büyükbaba veya diğer güvenilir yetişkinler de eklenebilecek. Apple ayrıca çocuk güvenliği özelliklerini anlatan yeni bir bilgilendirme platformunu da kullanıma sunuyor.

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