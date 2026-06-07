Steam yaz indirimleri ne zaman 2026? Steam indirim takvimi belli oldu!

Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından Steam, 2026 yılı boyunca düzenleyeceği indirim ve festival etkinliklerinin tarihlerini duyurdu. Oyuncuların uygun fiyatlarla oyun satın almak için beklediği büyük kampanyaların yanı sıra farklı oyun türlerine odaklanan festival organizasyonlarının da takvimi netleşti.

(Fotoğraf: A Haber)

206 STEM YAZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Steam kullanıcılarının yıl boyunca en çok ilgi gösterdiği kampanyalardan biri olan Steam Yaz İndirimi'nin tarihi kesinleşti. Açıklanan takvime göre Steam Yaz İndirimi, 25 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 9 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

Yaklaşık iki hafta sürecek kampanya boyunca binlerce oyunda dikkat çeken indirimlerin uygulanması bekleniyor. Steam'in geleneksel indirim dönemlerinde olduğu gibi kampanya, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak ve yine 20.00'de sona erecek.

Yaz İndirimi Öncesi Etkinlik Takvimi

Etkinlik Tarih Mermi Festivali 8 - 15 Haziran 2026 Steam Next Fest (Haziran) 15 - 22 Haziran 2026 Steam Yaz İndirimi 25 Haziran - 9 Temmuz 2026

Özellikle Steam Next Fest kapsamında yüzlerce yeni oyunun demosu oyuncuların erişimine açılacak. Bağımsız yapımların öne çıktığı etkinlik, yeni oyunları keşfetmek isteyen kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor.