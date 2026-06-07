Steam yaz indirimleri ne zaman 2026? Steam indirim takvimi belli oldu!
Steam'in 2026 etkinlik takvimi belli oldu. Oyuncuların merakla beklediği Yaz, Sonbahar ve Kış İndirimlerinin tarihleri netleşirken yıl boyunca düzenlenecek festival etkinlikleri de açıklandı. İşte Steam yaz indirimi ve indirim tarihi takvimi
Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından Steam, 2026 yılı boyunca düzenleyeceği indirim ve festival etkinliklerinin tarihlerini duyurdu. Oyuncuların uygun fiyatlarla oyun satın almak için beklediği büyük kampanyaların yanı sıra farklı oyun türlerine odaklanan festival organizasyonlarının da takvimi netleşti.
206 STEM YAZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
Steam kullanıcılarının yıl boyunca en çok ilgi gösterdiği kampanyalardan biri olan Steam Yaz İndirimi'nin tarihi kesinleşti. Açıklanan takvime göre Steam Yaz İndirimi, 25 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 9 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.
Yaklaşık iki hafta sürecek kampanya boyunca binlerce oyunda dikkat çeken indirimlerin uygulanması bekleniyor. Steam'in geleneksel indirim dönemlerinde olduğu gibi kampanya, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak ve yine 20.00'de sona erecek.
Yaz İndirimi Öncesi Etkinlik Takvimi
|Etkinlik
|Tarih
|Mermi Festivali
|8 - 15 Haziran 2026
|Steam Next Fest (Haziran)
|15 - 22 Haziran 2026
|Steam Yaz İndirimi
|25 Haziran - 9 Temmuz 2026
Özellikle Steam Next Fest kapsamında yüzlerce yeni oyunun demosu oyuncuların erişimine açılacak. Bağımsız yapımların öne çıktığı etkinlik, yeni oyunları keşfetmek isteyen kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor.
2026 STEAM SONHABAR İNDİRİMİ NE ZAMAN?
Yılın dikkat çeken kampanyalarından biri olan Steam Sonbahar İndirimi için de tarihler belli oldu. Takvime göre Steam Sonbahar İndirimi, 1 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.
2026 STEAM KIŞ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
Steam'in yılın son ve en büyük kampanyalarından biri olarak kabul edilen Kış İndirimi için de tarihler açıklandı. Buna göre Steam Kış İndirimi, 17 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 4 Ocak 2027 tarihine kadar devam edecek.
Yıl sonu alışveriş dönemine denk gelen kampanya kapsamında çok sayıda popüler oyunda önemli fiyat düşüşleri yaşanması bekleniyor.