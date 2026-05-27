CANLI YAYIN

Kullanıcıların yıllardır beklediği özellik: Gmail e-posta değiştirme nasıl yapılır?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kullanıcıların yıllardır beklediği özellik: Gmail e-posta değiştirme nasıl yapılır?

Google, yıllardır değiştirilemeyen Gmail kullanıcı adı kuralını esnetiyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar; eski e-postalarını, Drive dosyalarını ve Fotoğraflar arşivini kaybetmeden farklı bir Gmail adresine geçebilecek. Üstelik eski adres de tamamen silinmeyecek.

Google, Gmail kullanıcılarının uzun süredir beklediği önemli bir yeniliği devreye aldı. Şimdiye kadar bir Gmail adresini değiştirmek isteyen kullanıcılar yeni hesap açmak zorunda kalıyordu. Bu durum hem eski maillerin hem de Google servislerindeki verilerin taşınmasını zorlaştırıyordu. Yeni sistemle birlikte kullanıcılar mevcut hesaplarını koruyarak yalnızca e-posta adreslerini değiştirebilecek.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

GMAİL'DE YILLARDIR DEĞİŞEYEN KURAL SONRA ERİYOR

Gmail, 2004 yılında kullanıma sunulduğundan beri kullanıcı adı değişikliğine izin vermiyordu. Bir kullanıcı mevcut adresinden memnun değilse tek çözüm yeni bir hesap oluşturmaktı. Ancak Google'ın duyurduğu yeni özellikle bu durum değişiyor. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar:

  • Eski e-postalarını kaybetmeyecek
  • Google Drive dosyalarını koruyacak
  • Google Fotoğraflar arşivine erişmeye devam edecek
  • Aynı Google hesabını kullanmayı sürdürecek

Böylece hesap taşıma derdi olmadan yalnızca e-posta adresi güncellenebilecek.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

ESKİ GMAİL ADRESİ TAMAMEN SİLİNMEYECEK

Google'ın paylaştığı bilgilere göre değişiklik sonrasında eski Gmail adresi tamamen kaldırılmayacak. Eski adres, hesapta alternatif adres olarak kalmaya devam edecek. Bu sayede kullanıcılar hem eski hem de yeni adreslerine gelen mailleri aynı gelen kutusunda görebilecek. Özellikle uzun yıllardır kullanılan adreslere gelen önemli e-postaların kaybolmaması açısından bu sistem dikkat çekiyor.

((

GMAİL ADRESİ DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİNDE SINIR OLACAK

Yeni özellikle birlikte bazı kullanım kuralları da getirildi. Google destek belgelerinde yer alan bilgilere göre kullanıcılar, Gmail adreslerini sınırsız şekilde değiştiremeyecek. Google'ın belirlediği kurallar şöyle:

Kural Detay
Değişiklik sıklığı 12 ayda bir kez
Toplam değişiklik hakkı En fazla 3 kez
Kullanılabilirlik şartı Yeni adres başka biri tarafından alınmamış olmalı

Google ayrıca özelliğin tüm hesaplara aynı anda açılmayabileceğini de belirtti. Bu nedenle bazı kullanıcılar ayarlar bölümünde özelliği henüz göremeyebilir.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

GMAİL ADRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Peki Gmail kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılacak? Google'ın paylaştığı adımlar şöyle:

  1. Google Hesabı sayfasına giriş yapın
  2. Sol menüden "Kişisel bilgiler" bölümünü açın
  3. "İletişim bilgileri" alanındaki "E-posta" seçeneğine girin
  4. "Google Hesabı e-posta adresi" bölümünü açın
  5. Kullanmak istediğiniz yeni Gmail adresini yazın
  6. Değişikliği onaylayarak işlemi tamamlayın

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın