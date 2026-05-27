Kullanıcıların yıllardır beklediği özellik: Gmail e-posta değiştirme nasıl yapılır?

GMAİL ADRESİ DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİNDE SINIR OLACAK

Yeni özellikle birlikte bazı kullanım kuralları da getirildi. Google destek belgelerinde yer alan bilgilere göre kullanıcılar, Gmail adreslerini sınırsız şekilde değiştiremeyecek. Google'ın belirlediği kurallar şöyle:

Kural Detay Değişiklik sıklığı 12 ayda bir kez Toplam değişiklik hakkı En fazla 3 kez Kullanılabilirlik şartı Yeni adres başka biri tarafından alınmamış olmalı

Google ayrıca özelliğin tüm hesaplara aynı anda açılmayabileceğini de belirtti. Bu nedenle bazı kullanıcılar ayarlar bölümünde özelliği henüz göremeyebilir.