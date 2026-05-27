Kullanıcıların yıllardır beklediği özellik: Gmail e-posta değiştirme nasıl yapılır?
Google, yıllardır değiştirilemeyen Gmail kullanıcı adı kuralını esnetiyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar; eski e-postalarını, Drive dosyalarını ve Fotoğraflar arşivini kaybetmeden farklı bir Gmail adresine geçebilecek. Üstelik eski adres de tamamen silinmeyecek.
Google, Gmail kullanıcılarının uzun süredir beklediği önemli bir yeniliği devreye aldı. Şimdiye kadar bir Gmail adresini değiştirmek isteyen kullanıcılar yeni hesap açmak zorunda kalıyordu. Bu durum hem eski maillerin hem de Google servislerindeki verilerin taşınmasını zorlaştırıyordu. Yeni sistemle birlikte kullanıcılar mevcut hesaplarını koruyarak yalnızca e-posta adreslerini değiştirebilecek.
GMAİL'DE YILLARDIR DEĞİŞEYEN KURAL SONRA ERİYOR
Gmail, 2004 yılında kullanıma sunulduğundan beri kullanıcı adı değişikliğine izin vermiyordu. Bir kullanıcı mevcut adresinden memnun değilse tek çözüm yeni bir hesap oluşturmaktı. Ancak Google'ın duyurduğu yeni özellikle bu durum değişiyor. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar:
- Eski e-postalarını kaybetmeyecek
- Google Drive dosyalarını koruyacak
- Google Fotoğraflar arşivine erişmeye devam edecek
- Aynı Google hesabını kullanmayı sürdürecek
Böylece hesap taşıma derdi olmadan yalnızca e-posta adresi güncellenebilecek.
ESKİ GMAİL ADRESİ TAMAMEN SİLİNMEYECEK
Google'ın paylaştığı bilgilere göre değişiklik sonrasında eski Gmail adresi tamamen kaldırılmayacak. Eski adres, hesapta alternatif adres olarak kalmaya devam edecek. Bu sayede kullanıcılar hem eski hem de yeni adreslerine gelen mailleri aynı gelen kutusunda görebilecek. Özellikle uzun yıllardır kullanılan adreslere gelen önemli e-postaların kaybolmaması açısından bu sistem dikkat çekiyor.