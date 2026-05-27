İzlediğiniz videolar gerçek mi? YouTube yapay zekalı videoları tek tek işaretleyecek!
YouTube, yapay zeka ile hazırlanan videoları otomatik olarak tespit edip etiketlemeye başladı. Yeni sistem hem Shorts hem de uzun videolarda farklı şekilde çalışıyor. Platform, izleyicilerin gerçek görüntü ile yapay üretim içerikleri daha kolay ayırt edebilmesini hedefliyor.
Dijital içerik dünyasında yapay zeka kullanımı hızla artarken, YouTube dikkat çeken bir uygulamayı devreye aldı. Platform, yapay zeka araçlarıyla oluşturulan videoları otomatik olarak algılayıp kullanıcıya göstermeye başladı. Yeni sistem sayesinde izleyiciler, karşılarına çıkan görüntülerin gerçek çekim mi yoksa yapay zeka üretimi mi olduğunu daha net anlayabilecek.
YAPAY ZEKA VİDEOLARI İÇİN OTOMATİK UYARI SİSTEMİ
YouTube'un devreye aldığı yeni sistem, videoların üretim sürecini analiz eden özel teknolojilerle çalışıyor. Platform, içerikte yapay zeka araçlarının kullanılıp kullanılmadığını otomatik şekilde belirlemeye odaklanıyor.
Şirketin açıklamasına göre amaç yalnızca içerikleri işaretlemek değil, aynı zamanda izleyicinin bilgiye daha şeffaf bir şekilde ulaşmasını sağlamak. Özellikle son dönemde gerçek görüntüler ile yapay zeka üretimleri arasındaki farkın giderek azalması bu tür önlemleri daha önemli hale getiriyor.
SHORTS VE UZUN VİDEOLARDA FARKLI GÖRÜNECEK
Yeni etiketleme sistemi, içerik türüne göre farklı bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkıyor.
Uzun Videolarda Nasıl Görünüyor?
Standart YouTube videolarında yapay zeka etiketi:
- Video oynatıcısının hemen altında
- Açıklama bölümünün üst kısmında
- İzleyicinin kolay fark edebileceği bir alanda yer alıyor
Bu sayede kullanıcılar videoyu izlerken içerikle ilgili önemli bilgilere hızlı şekilde ulaşabiliyor.
Shorts Videolarında Nasıl Çalışıyor?
Shorts tarafında ise sistem daha görünür bir yapıda hazırlandı. Etiket:
- Doğrudan video ekranı üzerinde gösteriliyor
- Sabit bir katman şeklinde yer alıyor
- İzleme sırasında kaybolmadan görünür kalıyor
YouTube'un bu tercihi, kısa videoların hızlı tüketilmesi nedeniyle kullanıcıların uyarıyı kaçırmamasını hedefliyor.