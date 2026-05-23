WhatsApp’tan tartışma yaratacak yenilik: Çevrim içi olanlar tek listede!

WhatsApp, kullanıcı deneyimini değiştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. iPhone için geliştirilen yeni kişi merkezi sayesinde kullanıcılar, kimlerin çevrim içi olduğunu sohbet ekranlarına tek tek girmeden görebilecek. Henüz test aşamasında olan özellik, özellikle eski MSN Messenger kullanıcılarına tanıdık gelecek bir sistem sunmaya hazırlanıyor.

WhatsApp, çevrim içi kişileri tek ekranda göstermeye hazırlanıyor (Fotoğraf: WABetaInfo)

ÇEVRİM İÇİ KULLANICILARI GÖRMEK KOLAYLAŞACAK

Bugüne kadar WhatsApp'ta bir kişinin çevrim içi olup olmadığını görmek için ilgili sohbet penceresini açmak gerekiyordu. Yeni özellikle birlikte bu süreç büyük ölçüde değişecek. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre WhatsApp, iOS için yayınlanan 26.20.10.70 beta sürümünde yeni bir "kişi merkezi" üzerinde çalışıyor. Bu bölümde çevrim içi olan kişiler tek listede gösterilecek. Yakın zamanda aktif olan kullanıcılar da ayrı şekilde sıralanabilecek.

Aktif kullanıcıların profil fotoğraflarında yeşil bir nokta yer alacak. Böylece kullanıcılar, o anda kimlerin uygulamada olduğunu daha hızlı fark edebilecek.