WhatsApp’tan tartışma yaratacak yenilik: Çevrim içi olanlar tek listede!
WhatsApp, iPhone kullanıcıları için çevrim içi kişileri tek ekranda gösterecek yeni bir özellik geliştiriyor. Favoriler, aktif kullanıcılar, arama ve kişi ekleme seçeneklerini aynı merkezde toplayacak sistem, eski MSN Messenger dönemini hatırlatan yapısıyla dikkat çekiyor.
WhatsApp, kullanıcı deneyimini değiştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. iPhone için geliştirilen yeni kişi merkezi sayesinde kullanıcılar, kimlerin çevrim içi olduğunu sohbet ekranlarına tek tek girmeden görebilecek. Henüz test aşamasında olan özellik, özellikle eski MSN Messenger kullanıcılarına tanıdık gelecek bir sistem sunmaya hazırlanıyor.
ÇEVRİM İÇİ KULLANICILARI GÖRMEK KOLAYLAŞACAK
Bugüne kadar WhatsApp'ta bir kişinin çevrim içi olup olmadığını görmek için ilgili sohbet penceresini açmak gerekiyordu. Yeni özellikle birlikte bu süreç büyük ölçüde değişecek. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre WhatsApp, iOS için yayınlanan 26.20.10.70 beta sürümünde yeni bir "kişi merkezi" üzerinde çalışıyor. Bu bölümde çevrim içi olan kişiler tek listede gösterilecek. Yakın zamanda aktif olan kullanıcılar da ayrı şekilde sıralanabilecek.
Aktif kullanıcıların profil fotoğraflarında yeşil bir nokta yer alacak. Böylece kullanıcılar, o anda kimlerin uygulamada olduğunu daha hızlı fark edebilecek.
MSN MESSENGER BENZERİ YAPI DİKKAT ÇEKTİ
Yeni sistemin en çok konuşulan tarafı ise eski MSN Messenger dönemini hatırlatması oldu. Özellikle çevrim içi kişilerin tek ekranda listelenmesi, yıllar önce kullanılan masaüstü mesajlaşma uygulamalarındaki deneyimi yeniden gündeme taşıdı.
Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü de özelliği "WhatsApp'ın en nostaljik yeniliği" olarak yorumladı.