WhatsApp’tan tartışma yaratacak yenilik: Çevrim içi olanlar tek listede!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
WhatsApp, iPhone kullanıcıları için çevrim içi kişileri tek ekranda gösterecek yeni bir özellik geliştiriyor. Favoriler, aktif kullanıcılar, arama ve kişi ekleme seçeneklerini aynı merkezde toplayacak sistem, eski MSN Messenger dönemini hatırlatan yapısıyla dikkat çekiyor.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini değiştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. iPhone için geliştirilen yeni kişi merkezi sayesinde kullanıcılar, kimlerin çevrim içi olduğunu sohbet ekranlarına tek tek girmeden görebilecek. Henüz test aşamasında olan özellik, özellikle eski MSN Messenger kullanıcılarına tanıdık gelecek bir sistem sunmaya hazırlanıyor.

WhatsApp, çevrim içi kişileri tek ekranda göstermeye hazırlanıyor (Fotoğraf: WABetaInfo)

ÇEVRİM İÇİ KULLANICILARI GÖRMEK KOLAYLAŞACAK

Bugüne kadar WhatsApp'ta bir kişinin çevrim içi olup olmadığını görmek için ilgili sohbet penceresini açmak gerekiyordu. Yeni özellikle birlikte bu süreç büyük ölçüde değişecek. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre WhatsApp, iOS için yayınlanan 26.20.10.70 beta sürümünde yeni bir "kişi merkezi" üzerinde çalışıyor. Bu bölümde çevrim içi olan kişiler tek listede gösterilecek. Yakın zamanda aktif olan kullanıcılar da ayrı şekilde sıralanabilecek.

Aktif kullanıcıların profil fotoğraflarında yeşil bir nokta yer alacak. Böylece kullanıcılar, o anda kimlerin uygulamada olduğunu daha hızlı fark edebilecek.

WhatsApp'ın yeni sistemi eski MSN dönemini yeniden hatırlattı. (Fotoğraf: A Haber)

MSN MESSENGER BENZERİ YAPI DİKKAT ÇEKTİ

Yeni sistemin en çok konuşulan tarafı ise eski MSN Messenger dönemini hatırlatması oldu. Özellikle çevrim içi kişilerin tek ekranda listelenmesi, yıllar önce kullanılan masaüstü mesajlaşma uygulamalarındaki deneyimi yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü de özelliği "WhatsApp'ın en nostaljik yeniliği" olarak yorumladı.

Çevrim içi kişiler ve favoriler aynı ekranda toplanacak. (Fotoğraf: A Haber)

FAVORİ KİŞİLER ÜST SIRADA YER ALACAK

Yeni kişi merkezi yalnızca çevrim içi durumunu göstermeyecek. Kullanıcıların sık görüştüğü favori kişiler de aynı ekranda öne çıkarılacak. Böylece kullanıcılar hem aktif kişileri görebilecek hem de sık konuştuğu isimlere daha hızlı ulaşabilecek.

WhatsApp'ın hazırladığı yeni merkezde şu özelliklerin yer alması bekleniyor:

Özellik Detay
Çevrim içi listesi O anda aktif olan kullanıcıları gösterme
Yakın zamanda aktif kişiler Son görülen hareketliliği listeleme
Favoriler bölümü Sık görüşülen kişileri öne çıkarma
Arama sistemi Kişileri hızlı bulma
Sıralama seçenekleri Ada veya çevrim içi durumuna göre düzenleme
Yeni kişi ekleme Numara veya QR kod ile kişi ekleme

Yeni kişi merkezi özelliği kullanıcıların işini hızlandıracak. (Fotoğraf: A Haber)

GİZLİLİK AYARLARI KORUNACAK

Yeni özellikle birlikte en çok merak edilen konulardan biri de gizlilik oldu. "Herkes çevrim içi olduğumu görebilecek mi?" sorusu kısa sürede gündeme taşındı. Ancak WhatsApp'ın mevcut gizlilik sistemi burada da geçerli olacak. Çevrim içi bilgisini gizleyen kullanıcılar bu listede görünmeyecek. Yani kullanıcıların mevcut "son görülme" ve "çevrim içi" tercihleri aynen korunacak.

WhatsApp ayrıca, kullanıcıların yalnızca kendi çevrim içi bilgilerini açık tutmaları durumunda başkalarının durumunu görebilmesine izin vermeye devam edecek.

WhatsApp, çevrim içi görünürlüğü daha erişilebilir hale getiriyor (Fotoğraf: A Haber)

ÖZELLİK NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Şimdilik özellik yalnızca geliştirme aşamasında bulunuyor. WABetaInfo'ya göre sistem henüz beta kullanıcılarına bile resmi olarak açılmış değil. Ancak bazı test kullanıcılarının özelliği aktif hale getirmeyi başardığı belirtiliyor.

WhatsApp cephesinden resmi çıkış tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Platformun geçmiş güncelleme takvimi dikkate alındığında özelliğin kademeli şekilde sunulması bekleniyor.

