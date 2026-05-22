Yıllar sonra bir ilk: Kullanıcı memnuniyetinde akıllı telefon zirvesi değişti!

Akıllı telefon pazarında rekabet sadece satış rakamlarıyla sınırlı kalmıyor. Kullanıcı memnuniyeti araştırmaları da markaların geleceğini doğrudan etkiliyor. Son yayımlanan Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi (ACSI) raporu ise teknoloji dünyasında dengelerin değişmeye başladığını ortaya koydu.

APPLE NEDEN GERİLEDİ?

ACSI verilerine göre Samsung 81 puanla zirvedeki yerini alırken, Apple'ın puanı 80'e düştü. Böylece Apple, iPhone 11 döneminden bu yana ilk kez liderliği kaybetmiş oldu. Dikkat çeken nokta ise Apple'ın kısa süre önce yaptığı açıklamalar oldu. Şirket, iPhone 17 serisinin "en popüler iPhone ailesi" olduğunu duyurmuştu. Ancak bağımsız kullanıcı araştırmaları, memnuniyet tarafında aynı tabloyu göstermedi.

Bunun en önemli nedenlerinden biri, kullanıcı beklentilerinin hızla değişmesi. Özellikle yapay zeka destekli özellikler, pil performansı ve yazılım kararlılığı artık tüketicilerin kararında daha belirleyici hale geliyor.