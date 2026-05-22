Yıllar sonra bir ilk: Kullanıcı memnuniyetinde akıllı telefon zirvesi değişti!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Apple, akıllı telefon pazarında yıllardır koruduğu müşteri memnuniyeti liderliğini kaybetti. ABD merkezli ACSI araştırmasına göre Samsung, kullanıcı memnuniyetinde zirveye çıktı. Özellikle yeni Galaxy S serisinin aldığı yüksek puanlar dikkat çekti.

Akıllı telefon pazarında rekabet sadece satış rakamlarıyla sınırlı kalmıyor. Kullanıcı memnuniyeti araştırmaları da markaların geleceğini doğrudan etkiliyor. Son yayımlanan Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi (ACSI) raporu ise teknoloji dünyasında dengelerin değişmeye başladığını ortaya koydu.

APPLE NEDEN GERİLEDİ?

ACSI verilerine göre Samsung 81 puanla zirvedeki yerini alırken, Apple'ın puanı 80'e düştü. Böylece Apple, iPhone 11 döneminden bu yana ilk kez liderliği kaybetmiş oldu. Dikkat çeken nokta ise Apple'ın kısa süre önce yaptığı açıklamalar oldu. Şirket, iPhone 17 serisinin "en popüler iPhone ailesi" olduğunu duyurmuştu. Ancak bağımsız kullanıcı araştırmaları, memnuniyet tarafında aynı tabloyu göstermedi.

Bunun en önemli nedenlerinden biri, kullanıcı beklentilerinin hızla değişmesi. Özellikle yapay zeka destekli özellikler, pil performansı ve yazılım kararlılığı artık tüketicilerin kararında daha belirleyici hale geliyor.

YAPAY ZEKA YARIŞI KULLANICI TERCİHİNİ ETKİLİYOR

Bu yılki araştırmanın en dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zeka özellikleri oldu. İlk kez ölçülen yapay zeka entegrasyonu 85 puan aldı. Bu sonuç, kullanıcıların artık yapay zekayı sadece "yenilik" olarak görmediğini ortaya koydu.

Araştırmada özellikle şu başlıklar öne çıktı:

Kullanıcı Deneyimi Başlığı Puan
Telefon görüşmesi kalitesi 86
Mesajlaşma deneyimi 86
Yapay zeka performansı 85
Pil performansı 81

GALAXY S SERİSİ ÖNE ÇIKTI

Araştırmaya göre Samsung'un yeni Galaxy S serisi 84 puan alarak amiral gemisi kategorisinde lider oldu. Yeni iPhone modelleri ise 82 puanda kaldı. Google'ın üst segment telefonları ise 80 puan aldı.

Özellikle premium segment kullanıcılarının beklentisinin çok daha yüksek olduğu belirtiliyor. Eski model cihaz kullananların memnuniyet puanı 76 seviyesinde kalırken, katlanabilir telefon kullanıcılarında bu oran daha da düştü.

KATLANABİLİR TELEFONLARDA TABLO DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Raporda dikkat çeken bir başka detay da katlanabilir telefon pazarı oldu. Samsung bu segmentte açık ara lider konumda yer aldı. Google ve Motorola'nın geride kaldığı belirtilirken, Apple'ın bu yıl içinde ilk katlanabilir iPhone modelini tanıtmasının beklendiği ifade edildi.

Sektör kaynaklarına göre Apple'ın geliştirdiği modelde:

  • 7,8 inç iç ekran
  • 5,5 inç dış ekran
  • Yaklaşık 2 bin dolar fiyat etiketi

yer alacak. Bu gelişme, katlanabilir telefon pazarındaki rekabeti tamamen değiştirebilir.

AKILLI SAAT TARAFINDA DENGE KORUNUYOR

Akıllı saat kategorisinde ise Apple ve Samsung zirveyi paylaşmayı sürdürdü. İki marka da 80 puan aldı. Google Fitbit'in yükselişi dikkat çekerken, kullanıcıların özellikle uygulama bağlantısı ve menü kullanım kolaylığına daha fazla önem verdiği görüldü.

