Yıllar sonra bir ilk: Kullanıcı memnuniyetinde akıllı telefon zirvesi değişti!
Apple, akıllı telefon pazarında yıllardır koruduğu müşteri memnuniyeti liderliğini kaybetti. ABD merkezli ACSI araştırmasına göre Samsung, kullanıcı memnuniyetinde zirveye çıktı. Özellikle yeni Galaxy S serisinin aldığı yüksek puanlar dikkat çekti.
Akıllı telefon pazarında rekabet sadece satış rakamlarıyla sınırlı kalmıyor. Kullanıcı memnuniyeti araştırmaları da markaların geleceğini doğrudan etkiliyor. Son yayımlanan Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi (ACSI) raporu ise teknoloji dünyasında dengelerin değişmeye başladığını ortaya koydu.
APPLE NEDEN GERİLEDİ?
ACSI verilerine göre Samsung 81 puanla zirvedeki yerini alırken, Apple'ın puanı 80'e düştü. Böylece Apple, iPhone 11 döneminden bu yana ilk kez liderliği kaybetmiş oldu. Dikkat çeken nokta ise Apple'ın kısa süre önce yaptığı açıklamalar oldu. Şirket, iPhone 17 serisinin "en popüler iPhone ailesi" olduğunu duyurmuştu. Ancak bağımsız kullanıcı araştırmaları, memnuniyet tarafında aynı tabloyu göstermedi.
Bunun en önemli nedenlerinden biri, kullanıcı beklentilerinin hızla değişmesi. Özellikle yapay zeka destekli özellikler, pil performansı ve yazılım kararlılığı artık tüketicilerin kararında daha belirleyici hale geliyor.
YAPAY ZEKA YARIŞI KULLANICI TERCİHİNİ ETKİLİYOR
Bu yılki araştırmanın en dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zeka özellikleri oldu. İlk kez ölçülen yapay zeka entegrasyonu 85 puan aldı. Bu sonuç, kullanıcıların artık yapay zekayı sadece "yenilik" olarak görmediğini ortaya koydu.
Araştırmada özellikle şu başlıklar öne çıktı:
|Kullanıcı Deneyimi Başlığı
|Puan
|Telefon görüşmesi kalitesi
|86
|Mesajlaşma deneyimi
|86
|Yapay zeka performansı
|85
|Pil performansı
|81
GALAXY S SERİSİ ÖNE ÇIKTI
Araştırmaya göre Samsung'un yeni Galaxy S serisi 84 puan alarak amiral gemisi kategorisinde lider oldu. Yeni iPhone modelleri ise 82 puanda kaldı. Google'ın üst segment telefonları ise 80 puan aldı.
Özellikle premium segment kullanıcılarının beklentisinin çok daha yüksek olduğu belirtiliyor. Eski model cihaz kullananların memnuniyet puanı 76 seviyesinde kalırken, katlanabilir telefon kullanıcılarında bu oran daha da düştü.