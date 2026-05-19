Apple WWDC 26 tarihi belli oldu! iOS 27, macOS 27, yapay zeka ve daha fazlası geliyor

Apple, 8 Haziran’da başlayacak WWDC 26 etkinliği için resmi davetiyeleri göndermeye başladı. “Coming bright up” sloganıyla duyurulan etkinlikte iOS 27, macOS 27, visionOS 27 ve Apple’ın yeni yapay zeka teknolojileri ilk kez sahneye çıkacak.

Teknoloji dünyasının en büyük yazılım etkinliklerinden biri olan WWDC 26 için geri sayım başladı. Apple, her yıl düzenlediği geliştirici konferansının bu yılki tarihini resmen açıkladı. 8 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek etkinlikte şirketin yeni nesil işletim sistemleri ve yapay zeka odaklı yenilikleri tanıtılacak. Özellikle iOS 27 ile birlikte Apple ekosisteminde önemli değişimlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

WWDC 26 NE ZAMAN? Apple'ın paylaştığı resmi bilgilere göre WWDC 26, 8 Haziran Pazartesi günü Pasifik saatiyle 10.00'da başlayacak. Türkiye'deki kullanıcılar etkinliği aynı gün saat 20.00'de canlı olarak takip edebilecek. Açılış konuşması; Apple'ın resmi internet sitesi, Apple TV uygulaması ve şirketin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Yayını kaçıran kullanıcılar için tekrar izleme seçeneği de sunulacak. Etkinliğin hemen ardından geliştiricilere yönelik "Platforms State of the Union" oturumu düzenlenecek. Bu bölümde Apple mühendisleri yeni yazılım altyapıları, API sistemleri ve geliştirici araçları hakkında detaylı bilgiler paylaşacak.