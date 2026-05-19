Apple WWDC 26 tarihi belli oldu! iOS 27, macOS 27, yapay zeka ve daha fazlası geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Apple, 8 Haziran’da başlayacak WWDC 26 etkinliği için resmi davetiyeleri göndermeye başladı. “Coming bright up” sloganıyla duyurulan etkinlikte iOS 27, macOS 27, visionOS 27 ve Apple’ın yeni yapay zeka teknolojileri ilk kez sahneye çıkacak.

Teknoloji dünyasının en büyük yazılım etkinliklerinden biri olan WWDC 26 için geri sayım başladı. Apple, her yıl düzenlediği geliştirici konferansının bu yılki tarihini resmen açıkladı. 8 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek etkinlikte şirketin yeni nesil işletim sistemleri ve yapay zeka odaklı yenilikleri tanıtılacak. Özellikle iOS 27 ile birlikte Apple ekosisteminde önemli değişimlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

WWDC 26 NE ZAMAN?

Apple'ın paylaştığı resmi bilgilere göre WWDC 26, 8 Haziran Pazartesi günü Pasifik saatiyle 10.00'da başlayacak. Türkiye'deki kullanıcılar etkinliği aynı gün saat 20.00'de canlı olarak takip edebilecek. Açılış konuşması; Apple'ın resmi internet sitesi, Apple TV uygulaması ve şirketin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Yayını kaçıran kullanıcılar için tekrar izleme seçeneği de sunulacak.

Etkinliğin hemen ardından geliştiricilere yönelik "Platforms State of the Union" oturumu düzenlenecek. Bu bölümde Apple mühendisleri yeni yazılım altyapıları, API sistemleri ve geliştirici araçları hakkında detaylı bilgiler paylaşacak.

WWDC 26'DA NELER TANITILACAK?

iOS 27 ile Yapay Zeka Öne Çıkacak

Bu yıl etkinliğin en çok merak edilen başlığı şüphesiz iOS 27 oldu. Apple'ın yeni sürümle birlikte yapay zeka entegrasyonunu daha görünür hale getirmesi bekleniyor. Şirketin kullandığı "Coming bright up" sloganının yalnızca ekran teknolojilerine değil, aynı zamanda yapay zekanın kullanıcı deneyimine getireceği yeni nesil akıllı özelliklere de işaret ettiği değerlendiriliyor.

macOS 27 ve iPadOS 27 ile Daha Yakın Ekosistem

Apple, bilgisayar ve tablet deneyimini birbirine daha fazla yaklaştırmayı sürdürüyor. Yeni iPadOS 27 sürümünde çoklu görev sisteminin daha esnek hale gelmesi beklenirken, macOS 27 tarafında performans ve güvenlik odaklı mimari güncellemeler dikkat çekiyor.

Özellikle dosya aktarımı, ortak çalışma araçları ve cihazlar arası senkronizasyon konusunda yeni özelliklerin duyurulacağı konuşuluyor.

Beklenen Öne Çıkan Yenilikler

Platform Beklenen Yenilik
iOS 27 Yapay zeka destekli kullanıcı deneyimi
iPadOS 27 Gelişmiş çoklu görev sistemi
macOS 27 Güvenlik ve performans optimizasyonu
watchOS 27 Yeni sağlık takip algoritmaları
visionOS 27 Gelişmiş hareket algılama teknolojileri

Vision Pro için Yeni Dönem

Apple'ın uzamsal bilgisayar platformu olan Apple Vision Pro için geliştirilen visionOS 27 de etkinliğin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Yeni sürümde grafik performansının artırılması, el hareketi algılama sisteminin geliştirilmesi ve artırılmış gerçeklik deneyiminin daha doğal hale getirilmesi bekleniyor.

Apple'ın özellikle Vision Pro ekosistemini büyütmek için geliştiricilere yeni araçlar sunacağı ifade ediliyor.

WatchOS 27 Sağlık Özellikleriyle Gündeme Gelebilir

Akıllı saat tarafında ise gözler watchOS 27'ye çevrildi. Yeni sürümde sağlık takip sistemlerinin daha doğru analizler sunması bekleniyor. Kalp ritmi takibi, uyku analizi ve günlük aktivite ölçümlerinde yapay zeka destekli yeni algoritmaların kullanılabileceği konuşuluyor.

Apple'ın sağlık teknolojilerine yaptığı yatırımlar düşünüldüğünde, bu alanın etkinlikte önemli yer kaplaması bekleniyor.

GELİŞTİRİCİLER İÇİN YOĞUN PROGRAM HAZIRLANDI

WWDC 26 yalnızca yeni yazılımların tanıtıldığı bir etkinlik olmayacak. Apple, hafta boyunca geliştiricilere özel çok sayıda çevrimiçi oturum da düzenleyecek. "Group Labs" adı verilen canlı soru-cevap etkinliklerinde Apple mühendisleri ve tasarım ekipleri doğrudan geliştiricilerle bir araya gelecek.

Bu oturumlarda geliştiriciler:

  • Yeni API sistemlerini öğrenebilecek
  • Uygulama optimizasyonu konusunda destek alabilecek
  • Apple mühendislerine birebir soru yöneltebilecek
  • Yeni işletim sistemlerine geçiş süreçlerini daha hızlı planlayabilecek
