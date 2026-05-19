Android 17, yeni Gemini ve dahası: Google I/O 2026’da tanıtılan her şey!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Google I/O 2026’da tanıtılan yeni Gemini modelleri, Android 17, Googlebook ve yapay zeka destekli “ajan” sistemi teknoloji dünyasında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Google, artık sadece komut alan değil, kullanıcı adına çalışan yeni nesil bir dijital ekosistem kuruyor.

Google, her yıl düzenlediği geliştirici konferansı Google I/O kapsamında yeni yazılım ve donanım ürünlerini duyurdu. Şirketin California'daki merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte yapay zeka sistemleri, Android ekosistemi, arama motoru teknolojileri ve yeni cihazlar öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Etkinlikte özellikle Gemini yapay zeka ailesinin yeni sürümleri, Android 17 ile gelen yenilikler ve "Googlebook" adı verilen yeni dizüstü bilgisayar serisi tanıtıldı.

GOOGLE I/O 2026'DA TANITILAN TÜM YENİLİKLER

Gemini 3.5 Flash

Google'ın yeni nesil yapay zeka modeli olarak tanıtıldı. Şirket, bu modelin önceki sürümlere göre çok daha hızlı ve kararlı çalıştığını açıkladı. Özellikle kod yazma, veri analiz etme ve çok aşamalı görevleri yerine getirme konusunda ciddi performans artışı sunuyor. Ayrıca saniyede ürettiği işlem kapasitesiyle rakip modellerin önüne çıkmayı hedefliyor.

Gemini 3.5 Pro

Henüz tam çıkış tarihi verilmedi ancak Google, gelişmiş sürümün önümüzdeki aylarda yayınlanacağını duyurdu. Bu model daha büyük işlem gücü, daha uzun bağlam hafızası ve profesyonel kullanım senaryolarına uygun altyapı sunacak. Özellikle yazılım geliştiriciler ve kurumsal kullanıcılar hedefleniyor.

Gemini Omni Flash

Etkinliğin en dikkat çeken yapay zeka sistemlerinden biri oldu. Metin, görsel, ses ve videoyu aynı anda işleyebilen çok modlu bir yapıya sahip. Kullanıcı yalnızca konuşarak video düzenleyebiliyor, sahne değiştirebiliyor veya yeni karakterler ekleyebiliyor. Google, bu sistemi "sinematik içerik üretimi" için geliştirdiğini belirtti.

YAPAY ZEKA VE YENİ DİJİTAL SİSTEMLER

Information Agents

Google Arama'ya entegre edilen bu sistem, kullanıcı adına sürekli araştırma yapan dijital ajanlardan oluşuyor. Kullanıcı belirli kriterler verdiğinde sistem interneti arka planda sürekli tarıyor ve uygun sonuç bulunduğunda bildirim gönderiyor. Örneğin ev ilanı, ürün fiyatı veya bilet takibi yapabiliyor.

Agentic Booking Capabilities

Rezervasyon işlemlerini otomatik hale getiren yeni ajan sistemi olarak tanıtıldı. Kullanıcı sadece ne istediğini söylüyor, sistem ise uygun mekanları bulup müsaitlik durumunu kontrol ederek rezervasyon sürecini yönetiyor. Özellikle restoran, etkinlik ve eğlence sektöründe kullanılacak.

Gemini Spark

Google'ın bulut tabanlı kişisel dijital asistan sistemi olarak duyuruldu. Gün boyunca kullanıcı adına çalışabiliyor. Faturaları inceleyebiliyor, gereksiz abonelikleri tespit edebiliyor, e-postaları özetleyebiliyor ve günlük rapor hazırlayabiliyor. Kullanıcının dijital iş yükünü azaltmayı amaçlıyor.

Android Halo

Telefon ekranının üst kısmında çalışan yeni durum sistemi olarak tanıtıldı. Yapay zeka ajanının arka planda hangi işlemleri yürüttüğünü kullanıcıya sade bildirimlerle gösteriyor. Böylece sistemin ne yaptığı şeffaf biçimde takip edilebiliyor.

ANDROİD 17 İLE GELEN YENİLİKLER

Pause Point

Android 17'nin dijital denge odaklı yeni özelliği oldu. Uzun süreli ekran kullanımını analiz ederek kullanıcıyı mola vermesi konusunda yönlendiriyor. Özellikle sosyal medya ve yoğun ekran kullanımında dijital detoks desteği sunmayı amaçlıyor.

Create My Widget

Yapay zeka destekli widget oluşturma sistemi olarak tanıtıldı. Kullanıcı yalnızca tarif ederek özel widget tasarlayabiliyor. Bu özellik, üretken yapay zekanın doğrudan kullanıcı ara yüzü tasarımına entegre edildiği ilk örneklerden biri olarak gösteriliyor.

Android XR

Google'ın artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik platformu olarak duyuruldu. Akıllı gözlükler ve yeni nesil XR cihazları için geliştirilen sistem, fiziksel ve dijital dünyayı birleştiren yeni deneyimler sunmayı hedefliyor.

GOOGLEBOOK VE DONANIM TARAFINDAKİ YENİLİKLER

Googlebook

Google'ın yeni dizüstü bilgisayar serisi olarak tanıtıldı. Tamamen Gemini Intelligence sistemi üzerine inşa edildi. Android telefonlarla doğrudan bağlantı kurabiliyor ve cihazlar arasında kesintisiz çalışma deneyimi sunuyor. Google, bu seriyi Apple ekosistemine rakip olarak konumlandırıyor.

Gemini Intelligence

Googlebook cihazlarının merkezinde yer alan entegre yapay zeka sistemi oldu. Dosya yönetiminden uygulama kullanımına kadar birçok işlemi yapay zeka destekli hale getiriyor. Yerel cihaz üzerinde çalışması sayesinde hız ve gizlilik avantajı sağlıyor.

ARAMA VE ALIŞVERİŞ TEKNOLOJİLERİ

Universal Cart

Google servislerinin tamamında çalışan yeni akıllı alışveriş sistemi olarak duyuruldu. Kullanıcının farklı sitelerdeki sepetlerini tek merkezde toplayabiliyor. Fiyat düşüşü olduğunda bildirim gönderiyor ve uyumsuz ürünleri tespit ederek alternatif öneriler sunuyor.

AP2 Protokolü

Universal Cart içinde kullanılan yeni güvenlik altyapısı oldu. Kullanıcının yapay zeka ajanına alışveriş kuralları tanımlamasını sağlıyor. Örneğin belirli marka, bütçe veya güvenlik kriterlerine göre alışveriş yapılabiliyor.

WORKSPACE VE İÇERİK ÜRETİM ARAÇLARI

Dokümanlarla Konuşma Özelliği

Gmail, Docs ve Keep uygulamalarına entegre edilen yeni sistem sayesinde kullanıcı artık belgelerle sohbet edebiliyor. E-postalardan bilgi çekebiliyor veya yalnızca konuşarak belge taslağı hazırlayabiliyor.

Google Fotoğraflar

Nano Banana modeliyle çalışan gelişmiş görsel düzenleme sistemi olarak tanıtıldı. Fotoğraflar üzerinde çok hassas düzenlemeler yapılabiliyor. Arka planı bozmadan nesne değiştirme veya görsellerdeki yazıları farklı dillere çevirme gibi özellikler sunuyor.

Google Flow

Yapay zeka destekli yaratıcı içerik stüdyosu olarak duyuruldu. Video ve müzik üretim araçlarını bir araya getiriyor. Kullanıcılar müzik düzenleyebiliyor, sahne oluşturabiliyor ve otomatik müzik videoları hazırlayabiliyor.

Flow Music

Şarkıların belirli bölümlerini düzenleyebilen yeni yapay zeka sistemi oldu. Özellikle nakarat veya melodi değiştirme işlemlerini birkaç saniye içinde yapabiliyor. İçerik üreticileri için hızlı müzik düzenleme aracı olarak geliştirildi.

YOUTUBE YENİLİKLERİ

Ask YouTube

YouTube arama sistemine eklenen yeni konuşma tabanlı özellik olarak tanıtıldı. Kullanıcı artık doğal cümlelerle arama yapabiliyor. Örneğin "uyumadan önce izlenecek sakin oyun videoları bul" gibi detaylı komutlar verilebiliyor.

Shorts Remix

İçerik üreticileri için geliştirilen yapay zeka destekli video remix sistemi oldu. Kullanıcılar kısa videolarda sahne değiştirebiliyor, farklı ortamlara taşınabiliyor veya yeni efektler ekleyebiliyor.

SynthID

Yapay zeka ile üretilen içeriklere eklenen dijital filigran sistemi olarak duyuruldu. Google, sahte içeriklerin tespit edilebilmesi için tüm AI üretimlerinde görünmez güvenlik işaretleri kullanacağını açıkladı.

GELİŞTİRİCİ VE SİMÜLASYON TEKNOLOJİLERİ

Google Antigravity 2.0

Geliştiriciler için hazırlanan yeni masaüstü geliştirme platformu olarak tanıtıldı. Yapay zeka ajanları geliştirmeyi kolaylaştırıyor ve uygulama üretim süreçlerini hızlandırıyor.

Managed Agents

Gemini API içine eklenen yeni sistem oldu. Geliştiriciler, bağımsız çalışan yapay zeka ajanları oluşturabiliyor ve yönetebiliyor. Özellikle kurumsal otomasyon çözümleri için geliştirildi.

Project Genie

Google Haritalar ve Street View verileriyle gerçek dünya simülasyonları oluşturabilen yeni sistem olarak duyuruldu. Kullanıcılar geçmiş dönem şehirlerini veya farklı coğrafyaları gerçekçi şekilde deneyimleyebiliyor.

