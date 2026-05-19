Android 17, yeni Gemini ve dahası: Google I/O 2026’da tanıtılan her şey!

Google, her yıl düzenlediği geliştirici konferansı Google I/O kapsamında yeni yazılım ve donanım ürünlerini duyurdu. Şirketin California'daki merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte yapay zeka sistemleri, Android ekosistemi, arama motoru teknolojileri ve yeni cihazlar öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Etkinlikte özellikle Gemini yapay zeka ailesinin yeni sürümleri, Android 17 ile gelen yenilikler ve "Googlebook" adı verilen yeni dizüstü bilgisayar serisi tanıtıldı.

GOOGLE I/O 2026'DA TANITILAN TÜM YENİLİKLER

Gemini 3.5 Flash

Google'ın yeni nesil yapay zeka modeli olarak tanıtıldı. Şirket, bu modelin önceki sürümlere göre çok daha hızlı ve kararlı çalıştığını açıkladı. Özellikle kod yazma, veri analiz etme ve çok aşamalı görevleri yerine getirme konusunda ciddi performans artışı sunuyor. Ayrıca saniyede ürettiği işlem kapasitesiyle rakip modellerin önüne çıkmayı hedefliyor.

Gemini 3.5 Pro

Henüz tam çıkış tarihi verilmedi ancak Google, gelişmiş sürümün önümüzdeki aylarda yayınlanacağını duyurdu. Bu model daha büyük işlem gücü, daha uzun bağlam hafızası ve profesyonel kullanım senaryolarına uygun altyapı sunacak. Özellikle yazılım geliştiriciler ve kurumsal kullanıcılar hedefleniyor.

Gemini Omni Flash

Etkinliğin en dikkat çeken yapay zeka sistemlerinden biri oldu. Metin, görsel, ses ve videoyu aynı anda işleyebilen çok modlu bir yapıya sahip. Kullanıcı yalnızca konuşarak video düzenleyebiliyor, sahne değiştirebiliyor veya yeni karakterler ekleyebiliyor. Google, bu sistemi "sinematik içerik üretimi" için geliştirdiğini belirtti.