Android 17, yeni Gemini ve dahası: Google I/O 2026’da tanıtılan her şey!
Google I/O 2026’da tanıtılan yeni Gemini modelleri, Android 17, Googlebook ve yapay zeka destekli “ajan” sistemi teknoloji dünyasında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Google, artık sadece komut alan değil, kullanıcı adına çalışan yeni nesil bir dijital ekosistem kuruyor.
Google, her yıl düzenlediği geliştirici konferansı Google I/O kapsamında yeni yazılım ve donanım ürünlerini duyurdu. Şirketin California'daki merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte yapay zeka sistemleri, Android ekosistemi, arama motoru teknolojileri ve yeni cihazlar öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Etkinlikte özellikle Gemini yapay zeka ailesinin yeni sürümleri, Android 17 ile gelen yenilikler ve "Googlebook" adı verilen yeni dizüstü bilgisayar serisi tanıtıldı.
GOOGLE I/O 2026'DA TANITILAN TÜM YENİLİKLER
Gemini 3.5 Flash
Google'ın yeni nesil yapay zeka modeli olarak tanıtıldı. Şirket, bu modelin önceki sürümlere göre çok daha hızlı ve kararlı çalıştığını açıkladı. Özellikle kod yazma, veri analiz etme ve çok aşamalı görevleri yerine getirme konusunda ciddi performans artışı sunuyor. Ayrıca saniyede ürettiği işlem kapasitesiyle rakip modellerin önüne çıkmayı hedefliyor.
Gemini 3.5 Pro
Henüz tam çıkış tarihi verilmedi ancak Google, gelişmiş sürümün önümüzdeki aylarda yayınlanacağını duyurdu. Bu model daha büyük işlem gücü, daha uzun bağlam hafızası ve profesyonel kullanım senaryolarına uygun altyapı sunacak. Özellikle yazılım geliştiriciler ve kurumsal kullanıcılar hedefleniyor.
Gemini Omni Flash
Etkinliğin en dikkat çeken yapay zeka sistemlerinden biri oldu. Metin, görsel, ses ve videoyu aynı anda işleyebilen çok modlu bir yapıya sahip. Kullanıcı yalnızca konuşarak video düzenleyebiliyor, sahne değiştirebiliyor veya yeni karakterler ekleyebiliyor. Google, bu sistemi "sinematik içerik üretimi" için geliştirdiğini belirtti.
YAPAY ZEKA VE YENİ DİJİTAL SİSTEMLER
Information Agents
Google Arama'ya entegre edilen bu sistem, kullanıcı adına sürekli araştırma yapan dijital ajanlardan oluşuyor. Kullanıcı belirli kriterler verdiğinde sistem interneti arka planda sürekli tarıyor ve uygun sonuç bulunduğunda bildirim gönderiyor. Örneğin ev ilanı, ürün fiyatı veya bilet takibi yapabiliyor.
Agentic Booking Capabilities
Rezervasyon işlemlerini otomatik hale getiren yeni ajan sistemi olarak tanıtıldı. Kullanıcı sadece ne istediğini söylüyor, sistem ise uygun mekanları bulup müsaitlik durumunu kontrol ederek rezervasyon sürecini yönetiyor. Özellikle restoran, etkinlik ve eğlence sektöründe kullanılacak.
Gemini Spark
Google'ın bulut tabanlı kişisel dijital asistan sistemi olarak duyuruldu. Gün boyunca kullanıcı adına çalışabiliyor. Faturaları inceleyebiliyor, gereksiz abonelikleri tespit edebiliyor, e-postaları özetleyebiliyor ve günlük rapor hazırlayabiliyor. Kullanıcının dijital iş yükünü azaltmayı amaçlıyor.
Android Halo
Telefon ekranının üst kısmında çalışan yeni durum sistemi olarak tanıtıldı. Yapay zeka ajanının arka planda hangi işlemleri yürüttüğünü kullanıcıya sade bildirimlerle gösteriyor. Böylece sistemin ne yaptığı şeffaf biçimde takip edilebiliyor.