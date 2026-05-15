Pencereler elektrik üretecek! İnsan saçından 10 bin kat ince panel geliştirildi
Bilim insanları, güneş enerjisinde dikkat çeken yeni bir teknoloji geliştirdi. Singapur’da üretilen ultra ince ve yarı saydam güneş hücreleri, gelecekte pencere camlarından otomobil tavanlarına kadar birçok yüzeyin elektrik üretmesini sağlayabilir.
İnsan saç telinden yaklaşık 10 bin kat daha ince geliştirilen yeni nesil güneş hücreleri, pencere camlarını bile enerji kaynağına dönüştürebilir. Üstelik bu sistem yalnızca güneşin altında değil, kapalı havalarda ve gölgede de elektrik üretebiliyor. Bilim insanları, teknolojinin şehirlerde enerji kullanımını değiştirebileceğini söylüyor.
CAMLAR ARTIK ENERJİ ÜRETEBİLİR
Güneş enerjisi teknolojilerinde dikkat çeken yeni gelişme, Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi araştırmacılarından geldi. Bilim insanları, neredeyse görünmez hale getirilen ultra ince perovskit güneş hücreleri geliştirdi. Araştırma ekibi, bu teknolojinin gelecekte şehir yaşamını kökten değiştirebileceğini düşünüyor.
Araştırmacılara göre yeni sistem sayesinde gökdelenlerin cam cepheleri, otomobil camları ve hatta giyilebilir teknolojiler enerji üreten yüzeylere dönüşebilir. Böylece ek arazi kullanımına ihtiyaç duymadan şehirlerde yenilenebilir enerji kapasitesi artırılabilir.
İNSAN SAÇINDAN 10 BİN KAT DAHA İNCE
Yeni geliştirilen güneş hücreleri yalnızca birkaç nanometre kalınlığında üretildi. Araştırma ekibi, kullanılan katmanların insan saç telinden yaklaşık 10 bin kat daha ince olduğunu açıkladı. Bu incelik sayesinde hücreler cam yüzeylerde fark edilmeden kullanılabiliyor.
Çalışmanın liderliğini yürüten Doçent Annalisa Bruno ve ekibi, teknolojinin estetik kaygıları ortadan kaldırabileceğini belirtiyor. Çünkü mevcut güneş panelleri çoğu zaman büyük ve dikkat çekici yapıları nedeniyle mimari tasarımlarda sorun oluşturabiliyor.