Pencereler elektrik üretecek! İnsan saçından 10 bin kat ince panel geliştirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bilim insanları, güneş enerjisinde dikkat çeken yeni bir teknoloji geliştirdi. Singapur’da üretilen ultra ince ve yarı saydam güneş hücreleri, gelecekte pencere camlarından otomobil tavanlarına kadar birçok yüzeyin elektrik üretmesini sağlayabilir.

İnsan saç telinden yaklaşık 10 bin kat daha ince geliştirilen yeni nesil güneş hücreleri, pencere camlarını bile enerji kaynağına dönüştürebilir. Üstelik bu sistem yalnızca güneşin altında değil, kapalı havalarda ve gölgede de elektrik üretebiliyor. Bilim insanları, teknolojinin şehirlerde enerji kullanımını değiştirebileceğini söylüyor.

CAMLAR ARTIK ENERJİ ÜRETEBİLİR

Güneş enerjisi teknolojilerinde dikkat çeken yeni gelişme, Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi araştırmacılarından geldi. Bilim insanları, neredeyse görünmez hale getirilen ultra ince perovskit güneş hücreleri geliştirdi. Araştırma ekibi, bu teknolojinin gelecekte şehir yaşamını kökten değiştirebileceğini düşünüyor.

Araştırmacılara göre yeni sistem sayesinde gökdelenlerin cam cepheleri, otomobil camları ve hatta giyilebilir teknolojiler enerji üreten yüzeylere dönüşebilir. Böylece ek arazi kullanımına ihtiyaç duymadan şehirlerde yenilenebilir enerji kapasitesi artırılabilir.

İNSAN SAÇINDAN 10 BİN KAT DAHA İNCE

Yeni geliştirilen güneş hücreleri yalnızca birkaç nanometre kalınlığında üretildi. Araştırma ekibi, kullanılan katmanların insan saç telinden yaklaşık 10 bin kat daha ince olduğunu açıkladı. Bu incelik sayesinde hücreler cam yüzeylerde fark edilmeden kullanılabiliyor.

Çalışmanın liderliğini yürüten Doçent Annalisa Bruno ve ekibi, teknolojinin estetik kaygıları ortadan kaldırabileceğini belirtiyor. Çünkü mevcut güneş panelleri çoğu zaman büyük ve dikkat çekici yapıları nedeniyle mimari tasarımlarda sorun oluşturabiliyor.

PEROVSKİT TEKNOLOJİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Yeni sistemin merkezinde "perovskit" adı verilen özel bir malzeme bulunuyor. Bu malzeme son yıllarda düşük maliyetli ve yüksek verimli güneş teknolojilerinde sıkça gündeme geliyor. Araştırmacılar, perovskit tabanlı hücrelerin yalnızca doğrudan güneş ışığında değil, dolaylı ve dağınık ışık altında da elektrik üretebildiğini söylüyor.

Bu özellik özellikle yoğun şehir merkezlerinde büyük avantaj sağlayabilir. Çünkü yüksek binalar nedeniyle birçok noktada doğrudan güneş ışığı sınırlı kalabiliyor.

ŞEFFAF GÜNEŞ PANELİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Araştırma ekibi üretim sürecinde "termal buharlaştırma" yöntemini kullandı. Bu yöntemde malzemeler vakum ortamında ısıtılıyor ve ardından ultra ince film katmanları halinde yüzeye yerleşiyor. Uzmanlara göre bu teknik iki önemli avantaj sunuyor:

  • Daha homojen ve ince katman üretimi
  • Toksik çözücü kullanımının azaltılması

VERİMLİLİK ORANI NE KADAR?

Araştırmada farklı kalınlıklarda hücreler test edildi. Elde edilen sonuçlar şöyle sıralandı:

Hücre Türü Kalınlık Verimlilik
Opak model 10 nm %7
Opak model 30 nm %11
Opak model 60 nm %12
Yarı saydam model 60 nm %7,6

Yarı saydam model aynı zamanda görünür ışığın yaklaşık yüzde 41'ini geçirebiliyor. Bu da pencere gibi yüzeylerde kullanılmasını mümkün hale getiriyor.

GELENEKSEL PANELLERİN YERİNİ ALABİLİR Mİ?

Uzmanlara göre bu teknoloji kısa vadede klasik çatı tipi güneş panellerinin yerine geçmeyecek. Çünkü mevcut ticari paneller hâlâ daha yüksek enerji verimliliği sunuyor. Ancak yeni nesil şeffaf hücrelerin amacı farklı.

Sistem, normal panellerin uygulanmasının zor olduğu alanlarda enerji üretimini mümkün hale getirmeyi hedefliyor. Özellikle büyük cam cepheli binalar için bu teknoloji yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

