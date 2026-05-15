30 dakikada en hızlı şarj olan telefonlar 2026: Zirvede hangi model var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yeni nesil telefonlarda şarj yarışı yeniden hızlandı. Yapılan kapsamlı testte, iPhone 17 Pro genel performansta zirveye yerleşirken Galaxy S26 Ultra kablolu şarjda rakiplerini geride bıraktı. Sonuçlar, sadece yüksek watt değerinin değil yazılım ve batarya optimizasyonunun da belirleyici olduğunu gösterdi.

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri hala pil performansı. Ancak artık sadece pilin ne kadar dayandığı değil ne kadar hızlı dolduğu da kritik hale geldi. Özellikle yoğun günlerde kısa süreli şarj bile kullanıcı deneyimini tamamen değiştirebiliyor. Yapılan yeni testler ise şarj yarışında dengelerin değiştiğini ortaya koydu.

TESTLER GERÇEK KULLANIM SENARYOSUNA GÖRE YAPILDI

ABD merkezli teknoloji yayını CNET tarafından gerçekleştirilen testte, laboratuvar ortamındaki ideal koşullar yerine günlük kullanım senaryosu tercih edildi. Telefonların şarj seviyeleri yüzde 10'un altına düşürüldü ve cihazlar 30 dakika boyunca hem kablolu hem kablosuz şekilde şarj edildi. Ardından sonuçlar ortak puan sisteminde birleştirildi.

KABLOSUZ ŞARJIN LİDERİ APPLE OLDU

Testlerin en dikkat çeken kısmı kablosuz şarj performansıydı. Apple, ilk beş sıranın dördünü alarak rakiplerine ciddi fark attı.

En hızlı kablosuz şarj olan telefonlar

Sıra Model 30 Dakikadaki Şarj
1 iPhone 17 Pro %55
2 iPhone 17 Pro Max %53
3 iPhone 17 %49
4 iPhone Air %47
5 Galaxy S26 Ultra %39

Uzmanlara göre Apple'ın burada öne çıkmasının en önemli nedeni MagSafe sistemi. Manyetik hizalama sayesinde telefon şarj alanına tam oturuyor ve enerji kaybı azalıyor. Bu da daha stabil ve hızlı dolum sağlıyor.

KABLOLU ŞARJDA SAMSUNG ZİRVEDE

Genel sıralamada Apple önde olsa da kablolu şarj performansında Samsung dikkat çekti. Galaxy S26 Ultra, 30 dakikada yüzde 76 doluluk seviyesine ulaşarak listenin ilk sırasında yer aldı.

En hızlı kablolu şarj olan telefonlar

Sıra Model 30 Dakikadaki Şarj
1 Galaxy S26 Ultra %76
2 iPhone 17 Pro %74
3 Moto G Stylus (2025) %74
4 OnePlus 15 %72
5 iPhone 17 %69
6 iPhone 17 Pro Max %69

Samsung'un 60W hızlı şarj desteği burada önemli avantaj sağladı. Ancak uzmanlar, tek başına yüksek watt değerinin yeterli olmadığını belirtiyor. Batarya yapısı ve yazılım optimizasyonu da performansı doğrudan etkiliyor.

YÜKSEK HIZ DEĞERİ NEDEN HER ŞEYİ BELİRLEMİYOR?

Birçok kullanıcı telefon alırken yalnızca kutudaki hızlı şarj değerine bakıyor. Ancak gerçek performansı belirleyen birkaç önemli unsur daha bulunuyor.

Şarj hızını etkileyen faktörler şu şekilde:

  • Batarya kapasitesi
  • Çift hücreli pil sistemi
  • Silikon-karbon pil teknolojisi
  • İşlemci verimliliği
  • Yazılım optimizasyonu
  • Kullanılan adaptör ve kablo

TELEFONLAR NEDEN YAVAŞ ŞARJ OLUYOR?

Kullanıcıların internette en çok arattığı konulardan biri de yavaş şarjın nedenleri oluyor.

Telefonun yavaş şarj olmasının nedenleri

  • Eski adaptör kullanımı
  • Kalitesiz şarj kablosu
  • Batarya sağlığının düşmesi
  • Telefonun aşırı ısınması
  • Kablosuz şarjda yanlış hizalama
  • Arka planda yüksek güç tüketen uygulamalar
