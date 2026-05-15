30 dakikada en hızlı şarj olan telefonlar 2026: Zirvede hangi model var?
Yeni nesil telefonlarda şarj yarışı yeniden hızlandı. Yapılan kapsamlı testte, iPhone 17 Pro genel performansta zirveye yerleşirken Galaxy S26 Ultra kablolu şarjda rakiplerini geride bıraktı. Sonuçlar, sadece yüksek watt değerinin değil yazılım ve batarya optimizasyonunun da belirleyici olduğunu gösterdi.
Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri hala pil performansı. Ancak artık sadece pilin ne kadar dayandığı değil ne kadar hızlı dolduğu da kritik hale geldi. Özellikle yoğun günlerde kısa süreli şarj bile kullanıcı deneyimini tamamen değiştirebiliyor. Yapılan yeni testler ise şarj yarışında dengelerin değiştiğini ortaya koydu.
TESTLER GERÇEK KULLANIM SENARYOSUNA GÖRE YAPILDI
ABD merkezli teknoloji yayını CNET tarafından gerçekleştirilen testte, laboratuvar ortamındaki ideal koşullar yerine günlük kullanım senaryosu tercih edildi. Telefonların şarj seviyeleri yüzde 10'un altına düşürüldü ve cihazlar 30 dakika boyunca hem kablolu hem kablosuz şekilde şarj edildi. Ardından sonuçlar ortak puan sisteminde birleştirildi.
KABLOSUZ ŞARJIN LİDERİ APPLE OLDU
Testlerin en dikkat çeken kısmı kablosuz şarj performansıydı. Apple, ilk beş sıranın dördünü alarak rakiplerine ciddi fark attı.
En hızlı kablosuz şarj olan telefonlar
|Sıra
|Model
|30 Dakikadaki Şarj
|1
|iPhone 17 Pro
|%55
|2
|iPhone 17 Pro Max
|%53
|3
|iPhone 17
|%49
|4
|iPhone Air
|%47
|5
|Galaxy S26 Ultra
|%39
Uzmanlara göre Apple'ın burada öne çıkmasının en önemli nedeni MagSafe sistemi. Manyetik hizalama sayesinde telefon şarj alanına tam oturuyor ve enerji kaybı azalıyor. Bu da daha stabil ve hızlı dolum sağlıyor.