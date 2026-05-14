Android 17 tanıtıldı: İşte yeni özellikler ve güncelleme alacak telefonlar
Google, Android 17 ile telefon deneyimini baştan şekillendirecek yeni yapay zeka araçlarını duyurdu. Gemini destekli sistem; kişiye özel widget’lardan otomatik görev yönetimine, gelişmiş güvenlik önlemlerinden yeni ekran kayıt özelliklerine kadar birçok yeniliği kullanıcılarla buluşturacak.
Google, I/O 2026 öncesinde düzenlediği Android Show etkinliğinde Android 17'nin öne çıkan yeniliklerini kamuoyuyla paylaştı. Şirket, yeni sürümde özellikle yapay zeka destekli kullanıcı deneyimine odaklanıyor. Gemini Intelligence altyapısıyla çalışan sistem, günlük kullanım alışkanlıklarını daha akıllı hale getirmeyi hedefliyor.
ANDROID 17'DE YAPAY ZEKA DÖNEMİ
Android 17'nin merkezinde bu kez Gemini Intelligence yer alıyor. Google, birçok işlemi artık otomatik hale getiren yeni araçları sisteme entegre ediyor.
- Rambler Transkripsiyon Sistemi: Konuşmaları gerçek zamanlı yazıya döküyor. Gereksiz dolgu kelimelerini temizliyor, yazım hatalarını düzeltiyor ve çoklu dil desteği sunuyor.
- Create My Widget: Kullanıcılar yalnızca yazılı komut vererek kendi widget'larını oluşturabiliyor. Örneğin spor, hava durumu veya yemek planlama için kişisel araçlar hazırlanabiliyor.
- Gemini Otomasyonları: Notlardan alışveriş siparişi oluşturma, fotoğraflardan seyahat planı hazırlama ve uygulamalar arası otomatik işlem yönetimi gibi yeni görevler geliyor.
- Gemini Autofill: Form doldurma sistemi daha akıllı hale geliyor. Kullanıcı bilgileri otomatik analiz edilerek işlemler hızlanıyor.
CHROME VE AUTOFILL SİSTEMİ DEĞİŞİYOR
Android 17 ile birlikte Gemini entegrasyonu yalnızca sistem uygulamalarıyla sınırlı kalmıyor. Google Chrome'a gelecek yeni tarama özelliği sayesinde kullanıcıların işlemleri daha hızlı tamamlaması hedefleniyor.
Gemini destekli Autofill sistemi ise form doldurma sürecini önemli ölçüde hızlandıracak. Kullanıcı bilgileri daha akıllı şekilde analiz edilerek gereksiz adımlar azaltılacak.