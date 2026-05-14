Android 17 tanıtıldı: İşte yeni özellikler ve güncelleme alacak telefonlar

EMOJİLER YENİLENİYOR, ARAYÜZ DAHA AKICI OLUYOR

Android 17 ile yaklaşık 4 bin emoji yeniden tasarlandı. Yeni emojilerin daha üç boyutlu ve detaylı bir görünüme sahip olacağı açıklandı. İlk dağıtımın Pixel cihazlar üzerinden yapılması planlanıyor.

Google ayrıca kullanıcı arayüzündeki animasyonları da yeniledi. Daha akıcı geçişler, sade menüler ve gelişmiş widget yapısı dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

TELEFON BAĞIMLILIĞINA KARŞI YENİ ÖZELLİK

Android 17'nin dikkat çeken yeniliklerinden biri de "Pause Point" sistemi oldu. Kullanıcıların dikkat dağıtıcı olarak işaretlediği uygulamalar açılmadan önce 10 saniyelik bekleme süresi devreye giriyor. Özellikle sosyal medya kullanım süresini azaltmayı hedefleyen kullanıcılar için önemli bir araç olabilir.