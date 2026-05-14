CANLI YAYIN

Android 17 tanıtıldı: İşte yeni özellikler ve güncelleme alacak telefonlar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Android 17 tanıtıldı: İşte yeni özellikler ve güncelleme alacak telefonlar

Google, Android 17 ile telefon deneyimini baştan şekillendirecek yeni yapay zeka araçlarını duyurdu. Gemini destekli sistem; kişiye özel widget’lardan otomatik görev yönetimine, gelişmiş güvenlik önlemlerinden yeni ekran kayıt özelliklerine kadar birçok yeniliği kullanıcılarla buluşturacak.

Google, I/O 2026 öncesinde düzenlediği Android Show etkinliğinde Android 17'nin öne çıkan yeniliklerini kamuoyuyla paylaştı. Şirket, yeni sürümde özellikle yapay zeka destekli kullanıcı deneyimine odaklanıyor. Gemini Intelligence altyapısıyla çalışan sistem, günlük kullanım alışkanlıklarını daha akıllı hale getirmeyi hedefliyor.

(Fotoğraf: SamMobile)(Fotoğraf: SamMobile)

ANDROID 17'DE YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Android 17'nin merkezinde bu kez Gemini Intelligence yer alıyor. Google, birçok işlemi artık otomatik hale getiren yeni araçları sisteme entegre ediyor.

  • Rambler Transkripsiyon Sistemi: Konuşmaları gerçek zamanlı yazıya döküyor. Gereksiz dolgu kelimelerini temizliyor, yazım hatalarını düzeltiyor ve çoklu dil desteği sunuyor.
  • Create My Widget: Kullanıcılar yalnızca yazılı komut vererek kendi widget'larını oluşturabiliyor. Örneğin spor, hava durumu veya yemek planlama için kişisel araçlar hazırlanabiliyor.
  • Gemini Otomasyonları: Notlardan alışveriş siparişi oluşturma, fotoğraflardan seyahat planı hazırlama ve uygulamalar arası otomatik işlem yönetimi gibi yeni görevler geliyor.
  • Gemini Autofill: Form doldurma sistemi daha akıllı hale geliyor. Kullanıcı bilgileri otomatik analiz edilerek işlemler hızlanıyor.

(Fotoğraf: SamMobile)(Fotoğraf: SamMobile)

CHROME VE AUTOFILL SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Android 17 ile birlikte Gemini entegrasyonu yalnızca sistem uygulamalarıyla sınırlı kalmıyor. Google Chrome'a gelecek yeni tarama özelliği sayesinde kullanıcıların işlemleri daha hızlı tamamlaması hedefleniyor.

Gemini destekli Autofill sistemi ise form doldurma sürecini önemli ölçüde hızlandıracak. Kullanıcı bilgileri daha akıllı şekilde analiz edilerek gereksiz adımlar azaltılacak.

(Fotoğraf: SamMobile)(Fotoğraf: SamMobile)

EMOJİLER YENİLENİYOR, ARAYÜZ DAHA AKICI OLUYOR

Android 17 ile yaklaşık 4 bin emoji yeniden tasarlandı. Yeni emojilerin daha üç boyutlu ve detaylı bir görünüme sahip olacağı açıklandı. İlk dağıtımın Pixel cihazlar üzerinden yapılması planlanıyor.

Google ayrıca kullanıcı arayüzündeki animasyonları da yeniledi. Daha akıcı geçişler, sade menüler ve gelişmiş widget yapısı dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

TELEFON BAĞIMLILIĞINA KARŞI YENİ ÖZELLİK

Android 17'nin dikkat çeken yeniliklerinden biri de "Pause Point" sistemi oldu. Kullanıcıların dikkat dağıtıcı olarak işaretlediği uygulamalar açılmadan önce 10 saniyelik bekleme süresi devreye giriyor. Özellikle sosyal medya kullanım süresini azaltmayı hedefleyen kullanıcılar için önemli bir araç olabilir.

(Fotoğraf: SamMobile)(Fotoğraf: SamMobile)

İÇERİK ÜRETİCİLERİNE YENİ EKRAN KAYDI SİSTEMİ

Yeni ekran kaydı özelliğiyle birlikte kullanıcılar hem ekran görüntüsünü hem de selfie kamerasını aynı anda kaydedebilecek. Bu özellikle birlikte oyun yayınları, eğitim videoları ve ürün incelemeleri hazırlamak daha kolay hale gelecek.

QUICK SHARE DAHA FAZLA MODELE GELİYOR

Android ekosistemindeki paylaşım sistemi de genişletiliyor. Quick Share artık yalnızca belirli cihazlarla sınırlı olmayacak. Xiaomi, Honor ve OnePlus gibi markalar da sisteme dahil edilecek. Ayrıca iPhone'dan Android'e geçiş süreci de kolaylaştırılıyor. Yeni sistem sayesinde fotoğraflar, kişiler ve uygulama verileri kablosuz şekilde daha hızlı aktarılabilecek.

(Fotoğraf: SamMobile)(Fotoğraf: SamMobile)

GÜVENLİK TARAFINDA YENİ ÖNLEMLER

Google, Android 17 ile dolandırıcılık girişimlerine karşı yeni güvenlik katmanları ekliyor. Özellikle banka numaralarını taklit eden sahte çağrılara karşı yeni filtreleme sistemleri geliştirildi. Çalınan telefonlar için uzaktan biyometrik koruma özelliği dikkat çekiyor. Ayrıca yanlış PIN girişlerinde bekleme süresi artırılarak cihaz güvenliği güçlendiriliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

ANDROID 17 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

Samsung Modelleri (One UI 9)

Seri Desteklenecek Modeller
Samsung Galaxy S Serisi Galaxy S26, S25, S24 ve S23 serilerinin tamamı (FE modelleri dahil)
Katlanabilir Modeller Galaxy Z Fold 7, Z Fold 6, Z Fold 5 / Galaxy Z Flip 7, Z Flip 6, Z Flip 5
Galaxy A Serisi Galaxy A57, A56, A55, A54, A37, A36, A35, A34, A17, A16, A15
Tabletler Galaxy Tab S11, Tab S10 ve Tab S9 serileri

Google Pixel Serisi

Marka Desteklenecek Modeller
Google Pixel 10 Serisi Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a
Pixel 9 Serisi Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a
Pixel 8 Serisi Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a
Pixel 7 Serisi Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a
Pixel 6 Serisi Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a
Diğer Modeller Pixel Fold, Pixel Tablet

Xiaomi, Redmi ve POCO Modelleri

Marka Desteklenecek Modeller
Xiaomi Xiaomi Serisi Xiaomi 17, 16 ve 15 serileri / Xiaomi 14 ve 13 serileri (T modelleri dahil)
Katlanabilir Xiaomi Modelleri MIX Fold 4, MIX Flip
Redmi Serisi Redmi Note 15, Note 14, Note 13 serileri / Redmi K80, K70, K60 Ultra
POCO Serisi POCO F7, F6 serileri / POCO X7, X6 Pro / POCO M8 ve M7 serileri

Diğer Android 17 Alacak Modeller

Marka Modeller
OnePlus OnePlus 15, OnePlus 13, OnePlus 12
OPPO Find X9 Pro, Find X8 serisi
Motorola Edge 70, Edge 60 serileri / Moto G86, G57 / Edge 2025
Realme Realme GT 8 Pro, GT 7 serisi

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın