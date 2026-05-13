Pil ömrü mü, yapay zeka mı? Kullanıcıların akıllı telefondaki tercihleri belli oldu!
ABD’de yapılan yeni bir araştırma, kullanıcıların büyük bölümünün katlanabilir telefonlar ve yapay zeka özellikleri için cihaz değiştirmeye sıcak bakmadığını ortaya koydu. Araştırmada fiyat, pil ömrü ve depolama alanı hala en güçlü tercih sebebi olarak öne çıktı.
Akıllı telefon dünyasında yıllardır "geleceğin teknolojisi" olarak gösterilen katlanabilir ekranlar ve yapay zeka destekli özellikler, tüketicilerin satın alma kararlarında beklenen etkiyi yaratmış görünmüyor. YouGov tarafından yapılan araştırma, özellikle Apple'ın önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeyi planladığı yeni nesil yapay zeka özellikleri ve uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone modeli açısından dikkat çekici sonuçlar içeriyor.
KATLANABİLİR TELEFONLAR BEKLENEN İLGİYİ GÖRMEDİ
2 bin 407 ABD'li akıllı telefon kullanıcısıyla gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların yalnızca yüzde 13'ü katlanabilir veya kapaklı bir telefon tasarımının cihaz değiştirmeleri için yeterli bir neden olabileceğini söyledi.
iPhone kullanıcıları arasında bu oran biraz daha yüksek çıktı. Apple kullanıcılarının yaklaşık yüzde 14'ü katlanabilir bir iPhone fikrine olumlu yaklaşıyor.
YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ DE KULLANICILARIN ÖNCELİĞİ DEĞİL
Araştırmanın öne çıkan başlıklarından biri de yapay zeka oldu. Son iki yıldır teknoloji şirketlerinin en büyük yatırım alanlarından biri haline gelen yapay zeka destekli sistemlerin, kullanıcıların satın alma kararında henüz güçlü bir karşılık bulamadığı görülüyor.
Özellikle Apple'ın "Apple Intelligence" adı altında duyurduğu yeni nesil yapay zeka özelliklerinin kullanıcı tarafında büyük bir heyecan oluşturmadığı dikkat çekiyor.
KULLANICI ÖNCELİĞİ DEĞİŞMEDİ
Anket sonuçları, tüketicilerin telefon tercihinde hala temel ihtiyaçlara odaklandığını gösterdi. Katılımcıların yüzde 55'i fiyatı en önemli kriter olarak gösterirken yüzde 52'si daha uzun pil ömrünü öncelikli gördüğünü belirtti. Daha fazla depolama alanı ise yüzde 38 ile listenin üst sıralarında yer aldı.
Kamera özellikleri yüzde 27, ekran boyutu ise yüzde 22 oranında tercih nedeni oldu. Bu sonuçlar, katlanabilir tasarımlar ve yapay zeka özelliklerinin hala geniş kullanıcı kitlesi için ikinci planda kaldığını ortaya koydu.
Telefon Değiştirme Kararında En Etkili Faktörler
|Özellik
|Oran
|Daha uygun fiyat
|%55
|Uzun pil ömrü
|%52
|Daha fazla depolama
|%38
|Kamera geliştirmeleri
|%27
|Daha büyük ekran
|%22
|Katlanabilir tasarım
|%13
|Yapay zeka özellikleri
|%12