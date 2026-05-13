NASA’dan yapay zeka destekli işlemci: 100 kat daha hızlı olacak!
NASA ile Microchip’in geliştirdiği yeni nesil uzay işlemcisi, mevcut sistemlerden yüzlerce kat daha yüksek performans sunmayı hedefliyor. Radyasyona dayanıklı çipler sayesinde uzay araçları kendi kararlarını verebilecek, Ay ve Mars görevlerinde veri analizi çok daha hızlı yapılabilecek hale gelecek.
NASA, uzay araçlarının işlem gücünü büyük ölçüde artıracak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Microchip Technology ile ortak yürütülen proje kapsamında geliştirilen yeni nesil işlemcilerin, mevcut uzay bilgisayarlarından çok daha hızlı çalışması hedefleniyor. Sistem, özellikle Ay ve Mars görevlerinde otonom karar alma süreçlerini güçlendirecek.
UZAY ARAÇLARI DAHA BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLECEK
NASA'nın "High-Performance Spaceflight Computing" adını verdiği proje, uzay görevlerinde kullanılan işlemcileri yeni bir seviyeye taşımayı amaçlıyor. Geliştirilen sistem çipi yani SoC teknolojisinin, mevcut radyasyona dayanıklı uzay işlemcilerine kıyasla yüzlerce kata varan performans artışı sağlayabileceği belirtiliyor.
Projede geliştirilen iki farklı işlemci modeli ise kullanım alanlarına göre ayrılıyor:
|İşlemci Türü
|Kullanım Alanı
|Öne Çıkan Özellik
|Radyasyona dayanıklı sürüm
|Ay, Mars ve derin uzay görevleri
|Uzun süreli görevlerde yüksek dayanıklılık
|Radyasyona toleranslı sürüm
|Alçak Dünya yörüngesindeki ticari uydular
|Daha düşük maliyetli ve esnek kullanım
UZAY ARAÇLARI KENDİ KARARLARINI VEREBİLECEK
Projeyle birlikte geliştirilen işlemcilerin en dikkat çeken özelliği yapay zeka destekli otonom sistemleri çalıştırabilecek kapasiteye sahip olması.
Bu sayede:
- Gezgin araçlar arazi şartlarına göre hız ayarlayabilecek.
- Görüntü analizi anlık yapılabilecek.
- Sensör verileri gerçek zamanlı işlenebilecek.
- Kritik durumlarda sistem kendi kararını verebilecek.
NASA'nın Perseverance keşif aracının bugün bile benzer yöntemlerden yararlandığı belirtiliyor. Araç, Mars yüzeyindeki verileri analiz ederek konumunu oldukça hassas şekilde belirleyebiliyor.