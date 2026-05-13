NASA’dan yapay zeka destekli işlemci: 100 kat daha hızlı olacak!

Radyasyona dayanıklı işlemciler farklı uzay koşulları için test ediliyor. (Fotoğraf: A Haber)

ÇİPLER ZORLU UZAY ŞARTLARINDA TEST EDİLİYOR

Uzay ortamı, elektronik sistemler için Dünya'daki koşullardan çok daha sert. Aşırı sıcaklık değişimleri, yüksek radyasyon ve elektromanyetik etkiler işlemciler üzerinde ciddi risk oluşturuyor.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratory ekibi, geliştirilen çipleri uzun süredir yoğun testlerden geçiriyor. Yetkililer, işlemcilerin şu ana kadar beklendiği şekilde çalıştığını açıkladı. JPL'de proje yöneticisi olarak görev yapan Jim Butler, testlerde gerçek görev senaryolarının kullanıldığını belirterek özellikle iniş sistemleri üzerinde detaylı performans analizleri yapıldığını söyledi.