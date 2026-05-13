NASA’dan yapay zeka destekli işlemci: 100 kat daha hızlı olacak!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
NASA ile Microchip’in geliştirdiği yeni nesil uzay işlemcisi, mevcut sistemlerden yüzlerce kat daha yüksek performans sunmayı hedefliyor. Radyasyona dayanıklı çipler sayesinde uzay araçları kendi kararlarını verebilecek, Ay ve Mars görevlerinde veri analizi çok daha hızlı yapılabilecek hale gelecek.

NASA, uzay araçlarının işlem gücünü büyük ölçüde artıracak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Microchip Technology ile ortak yürütülen proje kapsamında geliştirilen yeni nesil işlemcilerin, mevcut uzay bilgisayarlarından çok daha hızlı çalışması hedefleniyor. Sistem, özellikle Ay ve Mars görevlerinde otonom karar alma süreçlerini güçlendirecek.

NASA'nın yeni işlemci projesinde iki farklı çip modeli yer alıyor. (Fotoğraf: A Haber)

UZAY ARAÇLARI DAHA BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLECEK

NASA'nın "High-Performance Spaceflight Computing" adını verdiği proje, uzay görevlerinde kullanılan işlemcileri yeni bir seviyeye taşımayı amaçlıyor. Geliştirilen sistem çipi yani SoC teknolojisinin, mevcut radyasyona dayanıklı uzay işlemcilerine kıyasla yüzlerce kata varan performans artışı sağlayabileceği belirtiliyor.

Projede geliştirilen iki farklı işlemci modeli ise kullanım alanlarına göre ayrılıyor:

İşlemci Türü Kullanım Alanı Öne Çıkan Özellik
Radyasyona dayanıklı sürüm Ay, Mars ve derin uzay görevleri Uzun süreli görevlerde yüksek dayanıklılık
Radyasyona toleranslı sürüm Alçak Dünya yörüngesindeki ticari uydular Daha düşük maliyetli ve esnek kullanım

NASA'nın yeni işlemci projesi derin uzay görevlerine odaklanıyor. (Fotoğraf: A Haber)

UZAY ARAÇLARI KENDİ KARARLARINI VEREBİLECEK

Projeyle birlikte geliştirilen işlemcilerin en dikkat çeken özelliği yapay zeka destekli otonom sistemleri çalıştırabilecek kapasiteye sahip olması.

Bu sayede:

  • Gezgin araçlar arazi şartlarına göre hız ayarlayabilecek.
  • Görüntü analizi anlık yapılabilecek.
  • Sensör verileri gerçek zamanlı işlenebilecek.
  • Kritik durumlarda sistem kendi kararını verebilecek.

NASA'nın Perseverance keşif aracının bugün bile benzer yöntemlerden yararlandığı belirtiliyor. Araç, Mars yüzeyindeki verileri analiz ederek konumunu oldukça hassas şekilde belirleyebiliyor.

Radyasyona dayanıklı işlemciler farklı uzay koşulları için test ediliyor. (Fotoğraf: A Haber)

ÇİPLER ZORLU UZAY ŞARTLARINDA TEST EDİLİYOR

Uzay ortamı, elektronik sistemler için Dünya'daki koşullardan çok daha sert. Aşırı sıcaklık değişimleri, yüksek radyasyon ve elektromanyetik etkiler işlemciler üzerinde ciddi risk oluşturuyor.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratory ekibi, geliştirilen çipleri uzun süredir yoğun testlerden geçiriyor. Yetkililer, işlemcilerin şu ana kadar beklendiği şekilde çalıştığını açıkladı. JPL'de proje yöneticisi olarak görev yapan Jim Butler, testlerde gerçek görev senaryolarının kullanıldığını belirterek özellikle iniş sistemleri üzerinde detaylı performans analizleri yapıldığını söyledi.

NASA'nın geliştirdiği işlemciler uzun süreli görevler için hazırlanıyor. (Fotoğraf: A Haber)

DÜNYADAKİ TEKNOLOJİLERİ DE ETKİLEYEBİLİR

NASA'ya göre proje kapsamında geliştirilen sistemlerin ilerleyen dönemde farklı sektörlerde kullanılması mümkün olabilir. Öne çıkan alanlar şöyle:

  • Yapay zeka sistemleri
  • Akıllı enerji şebekeleri
  • Tıbbi cihazlar
  • Dron teknolojileri
  • Veri aktarım altyapıları
  • Havacılık ve otomotiv sistemleri
