CANLI YAYIN

AirDrop desteği alacak Android telefonlar açıklandı: Tam liste ve modeller

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AirDrop desteği alacak Android telefonlar açıklandı: Tam liste ve modeller

Android ve iPhone kullanıcılarının yıllardır yaşadığı dosya paylaşım sorunu çözülüyor. Google ve Samsung’un geliştirdiği yeni Quick Share altyapısı sayesinde bazı Android modelleri artık AirDrop uyumlu çalışabiliyor. Üstelik bu destek önümüzdeki aylarda daha fazla cihaza yayılacak.

Teknoloji dünyasında uzun süredir tartışılan Android ve iOS arasındaki dosya paylaşım sorunu için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung'un ortak çalışmasıyla geliştirilen yeni nesil Quick Share sistemi, Apple'ın AirDrop teknolojisiyle uyumlu hale getirildi. Böylece kullanıcılar artık bazı Android telefonlardan iPhone ve Mac cihazlara doğrudan, hızlı ve kablosuz dosya aktarımı yapabiliyor.

(Fotoğraf: MacRumors)(Fotoğraf: MacRumors)

ANDROID VE IOS ARASINDAKİ DUVAR KALKIYOR

Yıllardır Android ve iPhone kullanıcılarının en büyük problemlerinden biri hızlı dosya paylaşımıydı. Fotoğraf, video veya büyük boyutlu belgeleri iki farklı işletim sistemi arasında aktarmak çoğu zaman uygulama veya bulut servisi gerektiriyordu.

Yeni Quick Share güncellemesiyle birlikte bu durum değişmeye başladı. Kullanıcılar artık paylaşım menüsünde yakındaki iPhone cihazlarını görebiliyor ve saniyeler içinde veri aktarımı gerçekleştirebiliyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

AIRDROP DESTEĞİ İLK HANGİ TELEFONLARA GELDİ?

Yeni özellik şu an için sınırlı sayıdaki amiral gemisi modellerde aktif durumda. Özellikle Samsung'un One UI 8.5 sürümü bu sistemin temelini oluşturuyor.

Şu anda destek veren modeller

Marka Modeller
Samsung Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
Google Pixel 10 serisi, Pixel 9 serisi, Pixel 8a
Oppo Find X9 serisi, Find N6
Vivo X300 Ultra

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

YAKINDA GÜNCELLEME ALACAK TELEFONLAR

Google, desteğin sadece yeni modellerle sınırlı kalmayacağını açıkladı. Yıl içinde yayınlanacak güncellemelerle birlikte birçok Android cihazın daha AirDrop uyumlu hale gelmesi bekleniyor.

Güncelleme bekleyen modeller

  • Samsung Galaxy S25 serisi
  • Samsung Galaxy S24 serisi
  • Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7
  • Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6
  • OnePlus 15
  • HONOR Magic8 Pro
  • HONOR Magic V6
  • OPPO Find X8 serisi

Google ayrıca Xiaomi cihazlar için de hazırlık yapıldığını duyurdu. Ancak hangi modellerin destek alacağı henüz netleşmedi.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

DESTEK YOKSA QR KOD ÇÖZÜMÜ DEVREYE GİRİYOR

Eski Android telefon kullananlar için de alternatif bir yöntem bulunuyor. Quick Share üzerinden oluşturulan geçici QR kod ile Android cihazlardan iPhone'a bulut destekli paylaşım yapılabiliyor. Bu yöntem özellikle donanım desteği olmayan modeller için pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Google'ın açıklamasına göre QR kod tabanlı paylaşım sistemi şu anda kademeli olarak tüm Android cihazlara dağıtılıyor. Önümüzdeki ay içinde özelliğin daha geniş çapta kullanıma sunulması bekleniyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın