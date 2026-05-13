AirDrop desteği alacak Android telefonlar açıklandı: Tam liste ve modeller
Android ve iPhone kullanıcılarının yıllardır yaşadığı dosya paylaşım sorunu çözülüyor. Google ve Samsung’un geliştirdiği yeni Quick Share altyapısı sayesinde bazı Android modelleri artık AirDrop uyumlu çalışabiliyor. Üstelik bu destek önümüzdeki aylarda daha fazla cihaza yayılacak.
Teknoloji dünyasında uzun süredir tartışılan Android ve iOS arasındaki dosya paylaşım sorunu için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung'un ortak çalışmasıyla geliştirilen yeni nesil Quick Share sistemi, Apple'ın AirDrop teknolojisiyle uyumlu hale getirildi. Böylece kullanıcılar artık bazı Android telefonlardan iPhone ve Mac cihazlara doğrudan, hızlı ve kablosuz dosya aktarımı yapabiliyor.
ANDROID VE IOS ARASINDAKİ DUVAR KALKIYOR
Yıllardır Android ve iPhone kullanıcılarının en büyük problemlerinden biri hızlı dosya paylaşımıydı. Fotoğraf, video veya büyük boyutlu belgeleri iki farklı işletim sistemi arasında aktarmak çoğu zaman uygulama veya bulut servisi gerektiriyordu.
Yeni Quick Share güncellemesiyle birlikte bu durum değişmeye başladı. Kullanıcılar artık paylaşım menüsünde yakındaki iPhone cihazlarını görebiliyor ve saniyeler içinde veri aktarımı gerçekleştirebiliyor.
AIRDROP DESTEĞİ İLK HANGİ TELEFONLARA GELDİ?
Yeni özellik şu an için sınırlı sayıdaki amiral gemisi modellerde aktif durumda. Özellikle Samsung'un One UI 8.5 sürümü bu sistemin temelini oluşturuyor.
Şu anda destek veren modeller
|Marka
|Modeller
|Samsung
|Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
|Pixel 10 serisi, Pixel 9 serisi, Pixel 8a
|Oppo
|Find X9 serisi, Find N6
|Vivo
|X300 Ultra