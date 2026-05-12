Spotify’dan 20. Yıl hediyesi: Geçmişten bugüne müzik yolculuğunuz burada!
Spotify, 20. yılına özel hazırladığı yeni özellikle kullanıcıların yıllardır saklı kalan müzik geçmişini yeniden gündeme taşıdı. İlk dinlenen şarkıdan en çok tekrar edilen parçalara kadar birçok veri artık tek ekranda görülebiliyor. Üstelik tüm istatistikler sosyal medyada paylaşılabiliyor artık.
Dijital müzik platformu Spotify, 20. kuruluş yıl dönümü kapsamında kullanıcı deneyimini merkeze alan yeni bir özelliği erişime açtı. "Spotify 20: Your Party of the Year(s)" adı verilen deneyim sayesinde kullanıcılar, platformdaki ilk günlerinden bugüne kadar uzanan tüm müzik geçmişlerini detaylı şekilde görüntüleyebiliyor.
İLK DİNLENEN ŞARKILAR YENİDEN GÜNDEMDE
Yeni özellikle birlikte kullanıcıların yıllar önce dinlediği ilk şarkılar yeniden ortaya çıkıyor. Bunun yanında bugüne kadar kaç farklı şarkı dinlendiği, en çok tekrar edilen parçalar ve en fazla dinlenen sanatçılar da sistem tarafından listeleniyor.
Özellikle uzun yıllardır Spotify kullanan kişiler için bu deneyim, dijital bir müzik arşivinden çok kişisel bir zaman yolculuğu hissi oluşturuyor.
SPOTIFY 20 ÖZELLİĞİNDE NELER VAR?
Spotify'ın hazırladığı yeni deneyimde kullanıcıların karşısına çıkan bazı veriler şöyle:
|Gösterilen Veri
|Detay
|İlk dinlenen şarkı
|Spotify'a ilk katıldığınız dönemde açtığınız ilk parça
|Toplam farklı şarkı sayısı
|Bugüne kadar dinlenen tüm farklı parçalar
|En çok dinlenen sanatçı
|Platformda en fazla süre dinlenen isim
|En çok tekrar edilen şarkılar
|Yıllardır vazgeçilmeyen parçalar
|120 şarkılık özel liste
|Tüm zamanların en çok dinlenen parçaları
|Paylaşım kartları
|Sosyal medyada paylaşılabilen özel görseller