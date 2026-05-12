Spotify’dan 20. Yıl hediyesi: Geçmişten bugüne müzik yolculuğunuz burada!

Dijital müzik platformu Spotify, 20. kuruluş yıl dönümü kapsamında kullanıcı deneyimini merkeze alan yeni bir özelliği erişime açtı. "Spotify 20: Your Party of the Year(s)" adı verilen deneyim sayesinde kullanıcılar, platformdaki ilk günlerinden bugüne kadar uzanan tüm müzik geçmişlerini detaylı şekilde görüntüleyebiliyor.

İLK DİNLENEN ŞARKILAR YENİDEN GÜNDEMDE

Yeni özellikle birlikte kullanıcıların yıllar önce dinlediği ilk şarkılar yeniden ortaya çıkıyor. Bunun yanında bugüne kadar kaç farklı şarkı dinlendiği, en çok tekrar edilen parçalar ve en fazla dinlenen sanatçılar da sistem tarafından listeleniyor.

Özellikle uzun yıllardır Spotify kullanan kişiler için bu deneyim, dijital bir müzik arşivinden çok kişisel bir zaman yolculuğu hissi oluşturuyor.