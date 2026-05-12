Spotify’dan 20. Yıl hediyesi: Geçmişten bugüne müzik yolculuğunuz burada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Spotify, 20. yılına özel hazırladığı yeni özellikle kullanıcıların yıllardır saklı kalan müzik geçmişini yeniden gündeme taşıdı. İlk dinlenen şarkıdan en çok tekrar edilen parçalara kadar birçok veri artık tek ekranda görülebiliyor. Üstelik tüm istatistikler sosyal medyada paylaşılabiliyor artık.

Dijital müzik platformu Spotify, 20. kuruluş yıl dönümü kapsamında kullanıcı deneyimini merkeze alan yeni bir özelliği erişime açtı. "Spotify 20: Your Party of the Year(s)" adı verilen deneyim sayesinde kullanıcılar, platformdaki ilk günlerinden bugüne kadar uzanan tüm müzik geçmişlerini detaylı şekilde görüntüleyebiliyor.

İLK DİNLENEN ŞARKILAR YENİDEN GÜNDEMDE

Yeni özellikle birlikte kullanıcıların yıllar önce dinlediği ilk şarkılar yeniden ortaya çıkıyor. Bunun yanında bugüne kadar kaç farklı şarkı dinlendiği, en çok tekrar edilen parçalar ve en fazla dinlenen sanatçılar da sistem tarafından listeleniyor.

Özellikle uzun yıllardır Spotify kullanan kişiler için bu deneyim, dijital bir müzik arşivinden çok kişisel bir zaman yolculuğu hissi oluşturuyor.

SPOTIFY 20 ÖZELLİĞİNDE NELER VAR?

Spotify'ın hazırladığı yeni deneyimde kullanıcıların karşısına çıkan bazı veriler şöyle:

Gösterilen Veri Detay
İlk dinlenen şarkı Spotify'a ilk katıldığınız dönemde açtığınız ilk parça
Toplam farklı şarkı sayısı Bugüne kadar dinlenen tüm farklı parçalar
En çok dinlenen sanatçı Platformda en fazla süre dinlenen isim
En çok tekrar edilen şarkılar Yıllardır vazgeçilmeyen parçalar
120 şarkılık özel liste Tüm zamanların en çok dinlenen parçaları
Paylaşım kartları Sosyal medyada paylaşılabilen özel görseller

EN ÇOK DİNLENEN 120 ŞARKI TEK LİSTEDE TOPLANDI

Spotify'ın sunduğu en dikkat çekici yeniliklerden biri de kişiye özel hazırlanan çalma listesi oldu. "Tüm Zamanların En Çok Dinlenen Şarkıları" isimli liste, kullanıcının platformda en fazla dinlediği 120 parçayı tek bir koleksiyonda topluyor. Üstelik her parçanın kaç kez dinlendiği bilgisi de listede yer alıyor. Hazırlanan çalma listesi doğrudan kullanıcı kütüphanesine eklenebiliyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILABİLEN KARTLAR HAZIRLANDI

Spotify, kullanıcı deneyimini daha etkileşimli hale getirmek için özel paylaşım kartları da hazırladı. Bu kartlarda:

  • İlk dinlenen şarkı
  • En çok dinlenen sanatçı
  • Yıllardır tekrar edilen parçalar
  • Toplam dinleme verileri

gibi bilgiler yer alıyor. Hazırlanan görseller özellikle Instagram hikayelerinde yoğun şekilde paylaşılmaya başladı.

SPOTIFY 20 ÖZELLİĞİNE NASIL GİRİLİYOR?

Yeni deneyime ulaşmak isteyen kullanıcıların aşağıdaki adımları izlemesi yeterli oluyor:

  1. Spotify mobil uygulamasını açın.
  2. Arama bölümüne girin.
  3. "Spotify 20" veya "Party of the Year(s)" yazın.
  4. Açılan özel deneyim ekranına dokunun.

