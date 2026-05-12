Ellerinde masumların kanı var! Microsoft-İsrail iş birliği kriz çıkardı: Üst düzey ayrılık

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Microsoft İsrail Genel Müdürü Alon Haimovich görevinden ayrıldı. Sürece yakın kaynaklar, şirket merkezinde başlatılan iç soruşturmanın yönetim kademelerinde etkili olduğunu ve üst düzey değişimlerin gündeme geldiğini aktardı.

Teknoloji devi Microsoft, İsrail ordusunun Gazze'de yürüttüğü operasyonlarda şirketin yazılım altyapısının istihbarat destek sistemi olarak kullanıldığına ilişkin iddialarla sarsılıyor. Belgelerin ortaya çıkmasının ardından şirket içinde geniş çaplı bir kriz yaşandığı öne sürüldü.

Globes tarafından yayınlanan haber (Globes)

İÇ DENETİM SÜRECİ BAŞLATILDI

İsrail merkezli ekonomi gazetesi Globes, Microsoft yönetiminin olayla ilgili kapsamlı bir değerlendirme ve iç denetim süreci başlattığını duyurduğunu yazdı. Haberde, şirketin İsrail operasyonlarının yeni bir atama yapılana kadar geçici olarak Fransa merkezli ekipler üzerinden koordine edileceği bilgisine de yer verildi.

Kriz sonrası şirketin Orta Doğu ve uluslararası operasyonlarında güvenlik, etik ve veri kullanımı başlıklarında daha sıkı denetim mekanizmalarının gündeme geldiği ifade ediliyor.

SAVAŞ ALANINDA YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ

Gazze merkezli savaşın yol açtığı insani kriz ise teknoloji şirketlerinin askeri sistemlerdeki rolüne yönelik uluslararası tartışmaları yeniden alevlendirdi. Özellikle yapay zekâ teknolojilerinin savaş alanlarında kullanımına ilişkin etik tartışmalar büyüyor.

"ELLERİNİZDE KAN VAR"

Öte yandan Microsoft, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 50. yıl kutlamalarında da protestolarla gündeme gelmişti. Microsoft çalışanı Ibtihal Abusaad, etkinlik sırasında sahneye çıkarak şirket yönetimine sert tepki göstermişti.

Abusaad, kalabalığın önünde yaptığı protestoda, "50 bin insan öldü ve Microsoft bölgemizde bu soykırımı körüklüyor. Yapay zekânın soykırım amaçlı kullanılmasına son verin. Ellerinizde kan var." ifadelerini kullanmıştı.