Beyin implantına gerek kalmayacak! Düşünceleri okuyan şapka tanıtıldı
ABD merkezli Sabi, kafatasına çip yerleştirmeden çalışan beyin-bilgisayar arayüzü geliştirdiğini duyurdu. Şirket, 100 bine yakın sensör taşıyan şapka sayesinde düşüncelerin yazıya dönüşebileceğini savunuyor. Uzmanlar ise teknoloji için bağımsız test sonuçlarını bekliyor.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren teknoloji girişimi Sabi, beyin sinyallerini okuyarak bilgisayara aktarabilen yeni nesil bir giyilebilir cihaz geliştirdiğini açıkladı. Şirketin bere ve şapka formunda tasarladığı sistemin, kullanıcıların düşündüğü kelimeleri doğrudan ekrana yazabildiği iddia ediliyor.
ÇİP YERİNE ŞAPKA MODELİ
Son yıllarda beyin-bilgisayar arayüzü teknolojileri daha çok beyne yerleştirilen çiplerle gündeme geliyordu. Özellikle Elon Musk tarafından kurulan Neuralink, insan beynine doğrudan implant yerleştiren sistemleriyle dikkat çekmişti. Sabi ise farklı bir yöntem izlediğini söylüyor.
SABİ'NİN SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Şirketin CEO'su Rahul Chhabra'ya göre cihazın içinde 70 bin ila 100 bin arasında sensör bulunuyor. Bu sensörlerin, beyindeki sinirsel hareketleri analiz ederek kullanıcının ne düşündüğünü anlamaya çalıştığı belirtiliyor. Sistem daha sonra bu sinyalleri dijital komutlara çeviriyor.
Şirketin öne çıkardığı özellikler şu şekilde:
- Beyne çip yerleştirilmesi gerekmiyor.
- Şapka ve bere formunda kullanılabiliyor.
- Yazı yazmayı düşünceyle mümkün hale getirmeyi hedefliyor.
- Binlerce sensörle sinyal doğruluğunu artırmayı amaçlıyor.
- Günlük bilgisayar kullanımını hızlandırmayı hedefliyor.
UZMANLAR NEDEN TEMKİNLİ?
Teknoloji büyük ilgi görse de uzmanlar şimdilik dikkatli konuşuyor. Çünkü cihazın sonuçları yalnızca yatırımcılarla paylaşıldı. Kamuoyuna açıklanan bağımsız bilimsel bir test bulunmuyor. Silikon Vadisi'nde nöroteknoloji danışmanı olarak çalışan JoJo Platt, sistemin gerçekten çalışması halinde bunun "inanılmaz" bir gelişme olacağını söyledi. Platt, özellikle sensör sayısının dikkat çekici olduğunu vurguladı.
Uzmanların dikkat çektiği riskler şu şekilde:
|Sorun
|Neden Önemli?
|Zayıf sinyal
|Kafatasının dışından alınan veriler net olmayabiliyor
|Saç yapısı
|Sensörlerin kafa derisine temasını zorlaştırabiliyor
|Gerçek zamanlı işlem
|Sistemin düşünceyi anında algılaması gerekiyor
|Bağımsız test eksikliği
|Teknolojinin doğruluğu henüz kanıtlanmadı