Beyin implantına gerek kalmayacak! Düşünceleri okuyan şapka tanıtıldı

Sensör teknolojileri beyin verilerinin analizinde kullanılıyor. (Fotoğraf: New York Post)

BEYİN ÇİPLERİ ŞİMDİDEN HAYAT DEĞİŞTİRİYOR

Her ne kadar tartışmalar sürse de beyin-bilgisayar ara yüzü teknolojileri bugün bazı hastaların yaşamını değiştirmeye başlamış durumda. Felçli bireyler ya da ALS hastaları, beyin implantları sayesinde bilgisayar kullanabiliyor, mesaj yazabiliyor ve bazı durumlarda yeniden konuşabiliyor.

Sistemler genellikle beynin iç konuşma sinyallerini algılıyor ve bunları ekrandaki yazıya dönüştürüyor. Yapay zeka destekli ses teknolojileriyle birlikte bu yazılar gerçek sese çevrilebiliyor. Dalış kazası sonrası felç kalan Ian Burkhart, beynine yerleştirilen çip sayesinde yeniden parmaklarını hareket ettirebilen ilk isimlerden biri oldu. Burkhart, konuşma yetisini kaybeden insanların yeniden iletişim kurabilmesinin aileler üzerinde çok güçlü bir etki yarattığını söylüyor.