Beyin implantına gerek kalmayacak! Düşünceleri okuyan şapka tanıtıldı

ABD merkezli Sabi, kafatasına çip yerleştirmeden çalışan beyin-bilgisayar arayüzü geliştirdiğini duyurdu. Şirket, 100 bine yakın sensör taşıyan şapka sayesinde düşüncelerin yazıya dönüşebileceğini savunuyor. Uzmanlar ise teknoloji için bağımsız test sonuçlarını bekliyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren teknoloji girişimi Sabi, beyin sinyallerini okuyarak bilgisayara aktarabilen yeni nesil bir giyilebilir cihaz geliştirdiğini açıkladı. Şirketin bere ve şapka formunda tasarladığı sistemin, kullanıcıların düşündüğü kelimeleri doğrudan ekrana yazabildiği iddia ediliyor.

ÇİP YERİNE ŞAPKA MODELİ

Son yıllarda beyin-bilgisayar arayüzü teknolojileri daha çok beyne yerleştirilen çiplerle gündeme geliyordu. Özellikle Elon Musk tarafından kurulan Neuralink, insan beynine doğrudan implant yerleştiren sistemleriyle dikkat çekmişti. Sabi ise farklı bir yöntem izlediğini söylüyor.

SABİ'NİN SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Şirketin CEO'su Rahul Chhabra'ya göre cihazın içinde 70 bin ila 100 bin arasında sensör bulunuyor. Bu sensörlerin, beyindeki sinirsel hareketleri analiz ederek kullanıcının ne düşündüğünü anlamaya çalıştığı belirtiliyor. Sistem daha sonra bu sinyalleri dijital komutlara çeviriyor.

Şirketin öne çıkardığı özellikler şu şekilde:

  • Beyne çip yerleştirilmesi gerekmiyor.
  • Şapka ve bere formunda kullanılabiliyor.
  • Yazı yazmayı düşünceyle mümkün hale getirmeyi hedefliyor.
  • Binlerce sensörle sinyal doğruluğunu artırmayı amaçlıyor.
  • Günlük bilgisayar kullanımını hızlandırmayı hedefliyor.

UZMANLAR NEDEN TEMKİNLİ?

Teknoloji büyük ilgi görse de uzmanlar şimdilik dikkatli konuşuyor. Çünkü cihazın sonuçları yalnızca yatırımcılarla paylaşıldı. Kamuoyuna açıklanan bağımsız bilimsel bir test bulunmuyor. Silikon Vadisi'nde nöroteknoloji danışmanı olarak çalışan JoJo Platt, sistemin gerçekten çalışması halinde bunun "inanılmaz" bir gelişme olacağını söyledi. Platt, özellikle sensör sayısının dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Uzmanların dikkat çektiği riskler şu şekilde:

Sorun Neden Önemli?
Zayıf sinyal Kafatasının dışından alınan veriler net olmayabiliyor
Saç yapısı Sensörlerin kafa derisine temasını zorlaştırabiliyor
Gerçek zamanlı işlem Sistemin düşünceyi anında algılaması gerekiyor
Bağımsız test eksikliği Teknolojinin doğruluğu henüz kanıtlanmadı

BEYİN ÇİPLERİ ŞİMDİDEN HAYAT DEĞİŞTİRİYOR

Her ne kadar tartışmalar sürse de beyin-bilgisayar ara yüzü teknolojileri bugün bazı hastaların yaşamını değiştirmeye başlamış durumda. Felçli bireyler ya da ALS hastaları, beyin implantları sayesinde bilgisayar kullanabiliyor, mesaj yazabiliyor ve bazı durumlarda yeniden konuşabiliyor.

Sistemler genellikle beynin iç konuşma sinyallerini algılıyor ve bunları ekrandaki yazıya dönüştürüyor. Yapay zeka destekli ses teknolojileriyle birlikte bu yazılar gerçek sese çevrilebiliyor. Dalış kazası sonrası felç kalan Ian Burkhart, beynine yerleştirilen çip sayesinde yeniden parmaklarını hareket ettirebilen ilk isimlerden biri oldu. Burkhart, konuşma yetisini kaybeden insanların yeniden iletişim kurabilmesinin aileler üzerinde çok güçlü bir etki yarattığını söylüyor.

NEURALİNK VE YENİ REKABET

Beyin teknolojileri denildiğinde akla gelen ilk şirketlerden biri Neuralink oluyor. Elon Musk tarafından kurulan şirket, beynin içine yerleştirilen çiplerle çalışıyor. Neuralink'in PRIME sistemi sayesinde bazı felçli hastalar yalnızca düşünerek:

  • Bilgisayar imlecini hareket ettirebiliyor.
  • Çevrim içi satranç oynayabiliyor.
  • Televizyon kontrolü sağlayabiliyor.
  • Dijital cihazlarla iletişim kurabiliyor.

Şirketin kullandığı implantlarda yaklaşık 1000 elektrot bulunduğu belirtiliyor.

GERÇEKTEN ZİHİN OKUMA MÜMKÜN MÜ?

Uzmanlara göre asıl mesele yalnızca beyin sinyallerini görmek değil. Sistemin bu sinyalleri doğru yorumlaması gerekiyor. Tom Oxley, gerçek bir beyin-bilgisayar arayüzünün kullanıcının ne yapmak istediğini anında anlayabilmesi gerektiğini söylüyor.

