Apple iOS 26.5 güncellemesi yayımlandı! iPhone’lara gelen tüm yenilikler

Apple’ın yayınladığı iOS 26.5 güncellemesi, büyük tasarım değişiklikleri getirmese de mesaj güvenliği, Haritalar reklam altyapısı ve Avrupa Birliği kullanıcılarına özel yeni sistemlerle dikkat çekiyor. Güncelleme, Apple’ın gelecek yapay zeka planlarının da ilk sinyallerini veriyor.

Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 26.5 güncellemesini kullanıma sundu. 23F77 yapı numarasıyla yayınlanan yeni sürüm, büyük tasarım değişikliklerinden çok sistem altyapısına yönelik yeniliklerle öne çıktı. Özellikle RCS mesajlaşma güvenliği, Haritalar uygulaması ve Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamındaki değişiklikler dikkat çekiyor.

(Fotoğraf: MacRumors) iOS 26.5 İLE GELEN YENİLİKLER RCS Mesajlarına Uçtan Uca Şifreleme Yeni güncellemenin en önemli yeniliklerinden biri, iPhone ve Android cihazlar arasında gönderilen RCS mesajlarına uçtan uca şifreleme desteğinin eklenmesi oldu. Bu özellikle birlikte farklı platformlar arasındaki mesajlaşmalar daha güvenli hale geliyor. Özelliğin sundukları şu şekilde: Mesaj içerikleri üçüncü kişiler tarafından görüntülenemeyecek.

Şifreli mesajlar kilit simgesiyle gösterilecek.

Güvenlik sistemi varsayılan olarak açık gelecek.

Kullanıcılar isterse Ayarlar menüsünden özelliği kapatabilecek.