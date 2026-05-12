Apple iOS 26.5 güncellemesi yayımlandı! iPhone’lara gelen tüm yenilikler

Apple’ın yayınladığı iOS 26.5 güncellemesi, büyük tasarım değişiklikleri getirmese de mesaj güvenliği, Haritalar reklam altyapısı ve Avrupa Birliği kullanıcılarına özel yeni sistemlerle dikkat çekiyor. Güncelleme, Apple’ın gelecek yapay zeka planlarının da ilk sinyallerini veriyor.

Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 26.5 güncellemesini kullanıma sundu. 23F77 yapı numarasıyla yayınlanan yeni sürüm, büyük tasarım değişikliklerinden çok sistem altyapısına yönelik yeniliklerle öne çıktı. Özellikle RCS mesajlaşma güvenliği, Haritalar uygulaması ve Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamındaki değişiklikler dikkat çekiyor.

iOS 26.5 İLE GELEN YENİLİKLER

RCS Mesajlarına Uçtan Uca Şifreleme

Yeni güncellemenin en önemli yeniliklerinden biri, iPhone ve Android cihazlar arasında gönderilen RCS mesajlarına uçtan uca şifreleme desteğinin eklenmesi oldu. Bu özellikle birlikte farklı platformlar arasındaki mesajlaşmalar daha güvenli hale geliyor.

Özelliğin sundukları şu şekilde:

  • Mesaj içerikleri üçüncü kişiler tarafından görüntülenemeyecek.
  • Şifreli mesajlar kilit simgesiyle gösterilecek.
  • Güvenlik sistemi varsayılan olarak açık gelecek.
  • Kullanıcılar isterse Ayarlar menüsünden özelliği kapatabilecek.

Apple Haritalar'da Reklam Dönemi Başlıyor

iOS 26.5 ile birlikte Apple Haritalar uygulamasında reklam altyapısı da sisteme dahil edildi. Şimdilik aktif edilmeyen sistemin ilerleyen dönemde arama sonuçlarında sponsorlu işletmeleri gösterebileceği belirtiliyor. Bu gelişme, Apple'ın reklam gelirlerini artırmaya yönelik yeni adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Haritalar tarafındaki yenilikler

Yenilik Detay
Reklam altyapısı Sponsorlu işletme gösterimi için sistem hazırlandı
Önerilen Yerler Kullanıcılara yakın etkinlik ve mekan önerileri sunulacak

App Store'a Yeni Abonelik Sistemi

Apple, App Store tarafında da yeni bir abonelik modelini kullanıma sundu. Yeni sistemle birlikte kullanıcılar yıllık abonelik avantajlarından yararlanırken ödemelerini aylık şekilde yapabilecek. Yeni modelin avantajları şu şekilde:

  • Yıllık indirimlerden yararlanma
  • Tek seferde yüksek ödeme zorunluluğunun azalması
  • Uzun dönem aboneliklerde daha esnek ödeme sistemi

Avrupa Birliği Kullanıcılarına Özel Özellikler

Apple, Avrupa Birliğinin Dijital Pazarlar Yasası kapsamında üçüncü taraf cihazlara yönelik bazı yeni destekler de ekledi.

Gelen yeni özellikler

Özellik Açıklama
Yakınlık tabanlı eşleşme Üçüncü taraf kulaklıklar hızlı bağlantı kurabilecek
Bildirim desteği Akıllı saatler iPhone bildirimlerini gösterebilecek
Canlı Etkinlikler Canlı aktiviteler farklı cihazlarda görüntülenebilecek

Apple, bu özelliklerin yalnızca Avrupa Birliği bölgesindeki kullanıcılar için geçerli olacağını açıkladı.

APPLE INTELLİGENCE GÜNCELLEMESİ BEKLENİYOR

Kullanıcıların merakla beklediği Apple Intelligence yenilikleri ise bu sürümde yer almadı. Şirketin, daha gelişmiş Siri özellikleri ve yapay zeka tabanlı sistemleri WWDC etkinliğinde duyurması bekleniyor.

