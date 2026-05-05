Apple Türkiye zamlı fiyat listesi: iPhone, AirPods ve Apple Watch fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Apple, 5 Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye’de iPhone 17 serisi ve bazı ürünlerine zam yaptı. Güncellenen listeye göre iPhone 17 Pro Max 132 bin 999 TL’ye yükseldi. Kur artışı ve maliyetler fiyatlara yansıdı, tüm modellerde artış görüldü.

Türkiye'de teknoloji fiyatlarını yakından takip eden kullanıcıları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Apple, Türkiye'de satışa sunduğu ürünlerin fiyatlarında güncellemeye gitti. 5 Mayıs 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni fiyat listesiyle birlikte iPhone 17 serisinin tüm modellerinde artış kaydedildi. Güncelleme Apple'ın resmi satış kanallarına yansıdı.

Apple, Türkiye'de iPhone 17 serisinin tüm modellerinde fiyat güncellemesine gitti. (Fotoğraf: AA)

İPHONE 17 SERİSİ GÜNCEL FİYATLAR

Yeni fiyat listesine göre iPhone 17 ailesinde tüm modellerde artış gerçekleşti. 256 GB depolama seçeneğine sahip modellerin eski ve yeni fiyatları şu şekilde:

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Artış
iPhone 17e (256 GB) 54.999 TL 59.999 TL %9,09
iPhone 17e (512 GB) 66.999 TL 73.999 TL %10,45
iPhone 17 (256 GB) 77.999 TL 84.999 TL %8,97
iPhone 17 (512 GB) 89.999 TL 98.999 TL %10
iPhone 17 Pro (256 GB) 107.999 TL 119.999 TL %11,11
iPhone 17 Pro (512 GB) 119.999 TL 133.999 TL %11,67
iPhone 17 Pro (1 TB) 131.999 TL 147.999 TL %12,12
iPhone 17 Pro Max (256 GB) 119.999 TL 132.999 TL %10,83
iPhone 17 Pro Max (512 GB) 131.999 TL 146.999 TL %11,36
iPhone 17 Pro Max (1 TB) 143.999 TL 160.999 TL %11,81
iPhone 17 Pro Max (2 TB) 168.999 TL 188.999 TL %11,83
iPhone Air (256 GB) 97.999 TL 107.999 TL %10,20
iPhone Air (512 GB) 109.999 TL 121.999 TL %10,91
iPhone Air (1 TB) 121.999 TL 135.999 TL %11,48

AirPods modellerinde yapılan fiyat güncellemesi resmi listeye yansıdı. (Fotoğraf: A Haber)

AİRPODS MODELLERİNDE GÜNCEL FİYATLAR

Fiyat güncellemesi, Apple'ın ses ürünlerine de yansıdı:

AirPods Pro 3: 13 bin 999 TL → 15 bin 499 TL

AirPods 4: 7 bin 999 TL → 8 bin 999 TL

Apple Watch ürün grubunda yeni fiyatlar açıklanan listeyle güncellendi. (Fotoğraf: A Haber)

APPLE WATCH GÜNCEL FİYATLARI

Apple Watch ürün grubunda güncel fiyatlar şu şekilde açıklandı:

Apple Watch Ultra 3: 65 bin 999 TL

Apple Watch Series 11: 23 bin 999 TL

Apple Watch SE: 15 bin 499 TL

