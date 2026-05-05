Apple Türkiye zamlı fiyat listesi: iPhone, AirPods ve Apple Watch fiyatları ne kadar oldu?
Apple, 5 Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye’de iPhone 17 serisi ve bazı ürünlerine zam yaptı. Güncellenen listeye göre iPhone 17 Pro Max 132 bin 999 TL’ye yükseldi. Kur artışı ve maliyetler fiyatlara yansıdı, tüm modellerde artış görüldü.
Türkiye'de teknoloji fiyatlarını yakından takip eden kullanıcıları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Apple, Türkiye'de satışa sunduğu ürünlerin fiyatlarında güncellemeye gitti. 5 Mayıs 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni fiyat listesiyle birlikte iPhone 17 serisinin tüm modellerinde artış kaydedildi. Güncelleme Apple'ın resmi satış kanallarına yansıdı.
İPHONE 17 SERİSİ GÜNCEL FİYATLAR
Yeni fiyat listesine göre iPhone 17 ailesinde tüm modellerde artış gerçekleşti. 256 GB depolama seçeneğine sahip modellerin eski ve yeni fiyatları şu şekilde:
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Artış
|iPhone 17e (256 GB)
|54.999 TL
|59.999 TL
|%9,09
|iPhone 17e (512 GB)
|66.999 TL
|73.999 TL
|%10,45
|iPhone 17 (256 GB)
|77.999 TL
|84.999 TL
|%8,97
|iPhone 17 (512 GB)
|89.999 TL
|98.999 TL
|%10
|iPhone 17 Pro (256 GB)
|107.999 TL
|119.999 TL
|%11,11
|iPhone 17 Pro (512 GB)
|119.999 TL
|133.999 TL
|%11,67
|iPhone 17 Pro (1 TB)
|131.999 TL
|147.999 TL
|%12,12
|iPhone 17 Pro Max (256 GB)
|119.999 TL
|132.999 TL
|%10,83
|iPhone 17 Pro Max (512 GB)
|131.999 TL
|146.999 TL
|%11,36
|iPhone 17 Pro Max (1 TB)
|143.999 TL
|160.999 TL
|%11,81
|iPhone 17 Pro Max (2 TB)
|168.999 TL
|188.999 TL
|%11,83
|iPhone Air (256 GB)
|97.999 TL
|107.999 TL
|%10,20
|iPhone Air (512 GB)
|109.999 TL
|121.999 TL
|%10,91
|iPhone Air (1 TB)
|121.999 TL
|135.999 TL
|%11,48
AİRPODS MODELLERİNDE GÜNCEL FİYATLAR
Fiyat güncellemesi, Apple'ın ses ürünlerine de yansıdı:
AirPods Pro 3: 13 bin 999 TL → 15 bin 499 TL
AirPods 4: 7 bin 999 TL → 8 bin 999 TL
APPLE WATCH GÜNCEL FİYATLARI
Apple Watch ürün grubunda güncel fiyatlar şu şekilde açıklandı:
Apple Watch Ultra 3: 65 bin 999 TL
Apple Watch Series 11: 23 bin 999 TL
Apple Watch SE: 15 bin 499 TL