6 bin TL’lik oyunlar ücretsiz oluyor! PS Plus mayıs 2026 oyunları açıklandı

WUCHANG: Fallen Feathers, karanlık ve hikaye odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Oyun, Ming Hanedanlığı'nın son dönemlerinde geçiyor ve oyuncuları gizemli bir hastalığın ortasına bırakıyor. Bu hastalık insanların korkutucu yaratıklara dönüşmesine neden oluyor. Ana karakter Bai Wuchang'ın geçmişiyle yüzleşmesi ve kaybettiklerini geri getirme çabası, oyunun duygusal yönünü güçlendiriyor. Bu da sadece aksiyon değil, aynı zamanda derin bir hikaye deneyimi sunuyor.

NINE SOLS

Nine Sols, iki boyutlu oynanış yapısına sahip olsa da sunduğu atmosferle dikkat çekiyor. Taopunk olarak adlandırılan özgün bir evrende geçen oyun, ihanet ve intikam temalarını merkezine alıyor. Oyuncular, uzun bir uykudan uyanan Yi karakterini kontrol ediyor. Hikaye ilerledikçe eski müttefiklerle yüzleşme ve geçmişin hesabını sorma süreci başlıyor. Oyunun akıcı yapısı ve sanatsal tasarımı, deneyimi farklı bir noktaya taşıyor.