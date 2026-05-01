6 bin TL’lik oyunlar ücretsiz oluyor! PS Plus mayıs 2026 oyunları açıklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
6 bin TL’lik oyunlar ücretsiz oluyor! PS Plus mayıs 2026 oyunları açıklandı

Sony, PlayStation Plus aboneleri için Mayıs 2026 oyunlarını duyurdu. Listede EA SPORTS FC 26 başta olmak üzere toplam 3 dikkat çekici yapım yer alıyor. Oyunlar 5 Mayıs’tan itibaren erişime açılacak ve 1 Haziran’a kadar kütüphaneye eklenebilecek.

Sony, resmi PlayStation Blog üzerinden yaptığı açıklamayla mayıs ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak oyunları duyurdu. Açıklamaya göre bu ay kullanıcıları toplamda üç farklı yapım bekliyor. Listede spor, aksiyon ve RPG türlerinden oyunların yer alması dikkat çekiyor. Özellikle futbol severlerin yakından tanıdığı EA SPORTS FC 26, listenin en öne çıkan yapımı olarak öne çıkıyor.

PlayStation Plus aboneleri için Mayıs ayında toplam üç farklı oyun ücretsiz olarak erişime açılıyor. (Fotoğraf: PS Plus)

MAYIS OYUNDA HANGİ OYUNLAR VAR?

Aşağıdaki oyunlar, Essential, Extra ve Premium (Deluxe) paketlerine sahip tüm aboneler için erişilebilir olacak:

Oyun Platform Abonelik
EA SPORTS FC 26 PS5, PS4 Essential, Extra, Premium
WUCHANG: Fallen Feathers PS5 Essential, Extra, Premium
Nine Sols PS5, PS4 Essential, Extra, Premium

OYUNLAR NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

Sony'nin paylaştığı takvime göre oyunlar 5 Mayıs 2026 itibarıyla indirilebilir olacak. Kullanıcılar bu yapımları 1 Haziran 2026 tarihine kadar kütüphanelerine ekleyebilecek. Buna göre oyunları belirtilen süre içinde eklerseniz aboneliğiniz devam ettiği sürece sınırsız oynayabilirsiniz.

PS Plus Mayıs oyunları 5 Mayıs itibarıyla indirilebilir hale gelecek ve sınırlı süre sunulacak. (Fotoğraf: PS Plus)

MAYIS AYI OYUNLARI VE TÜRLERİ

EA SPORTS FC 26

Futbol simülasyonu denildiğinde ilk akla gelen yapımlardan biri olan EA SPORTS FC 26, gerçekçilik konusunda iddiasını sürdürüyor. Oyunda binlerce lisanslı oyuncu ve yüzlerce takım yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi gibi önemli organizasyonların lisansları da deneyimi daha gerçekçi hale getiriyor.

Nine Sols, sanatsal tasarımı ve özgün evreniyle listede dikkat çeken yapımlar arasında bulunuyor. (Fotoğraf: PS Plus)

WUCHANG: FALLEN FEATHERS

WUCHANG: Fallen Feathers, karanlık ve hikaye odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Oyun, Ming Hanedanlığı'nın son dönemlerinde geçiyor ve oyuncuları gizemli bir hastalığın ortasına bırakıyor. Bu hastalık insanların korkutucu yaratıklara dönüşmesine neden oluyor. Ana karakter Bai Wuchang'ın geçmişiyle yüzleşmesi ve kaybettiklerini geri getirme çabası, oyunun duygusal yönünü güçlendiriyor. Bu da sadece aksiyon değil, aynı zamanda derin bir hikaye deneyimi sunuyor.

PS Plus Mayıs seçkisi, hem hikaye odaklı hem de rekabetçi oyun deneyimleri sunuyor. (Fotoğraf: PS Plus)

NINE SOLS

Nine Sols, iki boyutlu oynanış yapısına sahip olsa da sunduğu atmosferle dikkat çekiyor. Taopunk olarak adlandırılan özgün bir evrende geçen oyun, ihanet ve intikam temalarını merkezine alıyor. Oyuncular, uzun bir uykudan uyanan Yi karakterini kontrol ediyor. Hikaye ilerledikçe eski müttefiklerle yüzleşme ve geçmişin hesabını sorma süreci başlıyor. Oyunun akıcı yapısı ve sanatsal tasarımı, deneyimi farklı bir noktaya taşıyor.

Yeni listede yer alan oyunlar, farklı zevklere hitap eden geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. (Fotoğraf: A Haber)

PS PLUS TÜRKİYE FİYATLARI (2026)

Türkiye'de PlayStation Plus abonelik ücretleri şu şekilde:

Paket Süre Fiyat
Essential 1 Ay 270 TL
3 Ay 710 TL
12 Ay 2.160 TL
Extra 1 Ay 405 TL
3 Ay 1.148 TL
12 Ay 3.645 TL
Deluxe (Premium) 1 Ay 474 TL
3 Ay 1.354 TL
12 Ay 4.266 TL
