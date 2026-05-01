6 bin TL’lik oyunlar ücretsiz oluyor! PS Plus mayıs 2026 oyunları açıklandı
Sony, PlayStation Plus aboneleri için Mayıs 2026 oyunlarını duyurdu. Listede EA SPORTS FC 26 başta olmak üzere toplam 3 dikkat çekici yapım yer alıyor. Oyunlar 5 Mayıs’tan itibaren erişime açılacak ve 1 Haziran’a kadar kütüphaneye eklenebilecek.
Sony, resmi PlayStation Blog üzerinden yaptığı açıklamayla mayıs ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak oyunları duyurdu. Açıklamaya göre bu ay kullanıcıları toplamda üç farklı yapım bekliyor. Listede spor, aksiyon ve RPG türlerinden oyunların yer alması dikkat çekiyor. Özellikle futbol severlerin yakından tanıdığı EA SPORTS FC 26, listenin en öne çıkan yapımı olarak öne çıkıyor.
MAYIS OYUNDA HANGİ OYUNLAR VAR?
Aşağıdaki oyunlar, Essential, Extra ve Premium (Deluxe) paketlerine sahip tüm aboneler için erişilebilir olacak:
|Oyun
|Platform
|Abonelik
|EA SPORTS FC 26
|PS5, PS4
|Essential, Extra, Premium
|WUCHANG: Fallen Feathers
|PS5
|Essential, Extra, Premium
|Nine Sols
|PS5, PS4
|Essential, Extra, Premium
OYUNLAR NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?
Sony'nin paylaştığı takvime göre oyunlar 5 Mayıs 2026 itibarıyla indirilebilir olacak. Kullanıcılar bu yapımları 1 Haziran 2026 tarihine kadar kütüphanelerine ekleyebilecek. Buna göre oyunları belirtilen süre içinde eklerseniz aboneliğiniz devam ettiği sürece sınırsız oynayabilirsiniz.
MAYIS AYI OYUNLARI VE TÜRLERİ
EA SPORTS FC 26
Futbol simülasyonu denildiğinde ilk akla gelen yapımlardan biri olan EA SPORTS FC 26, gerçekçilik konusunda iddiasını sürdürüyor. Oyunda binlerce lisanslı oyuncu ve yüzlerce takım yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi gibi önemli organizasyonların lisansları da deneyimi daha gerçekçi hale getiriyor.