Google’dan yapay zeka hamlesi: Fotoğraflar artık dijital gardıroba dönüşüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Google Fotoğraflar’a eklenmesi planlanan yapay zeka destekli “dijital gardırop” özelliği, kullanıcıların yıllar içinde biriktirdiği fotoğrafları analiz ederek kıyafetleri otomatik tanıyor, kombin önerileri sunuyor ve sanal deneme imkanı sağlıyor ancak veri gizliliği soruları da gündemde.

Teknoloji dünyasında dikkat çeken yeni adım, fotoğraf depolamanın ötesine geçiyor. Motorola'nın 2026 Razr serisiyle birlikte tanıtılan ve Google Fotoğraflar'a entegre edilmesi planlanan "Gardırop" özelliği, kullanıcıların geçmiş fotoğraflarını analiz ederek kişisel bir stil arşivi oluşturuyor.

Google Fotoğraflar, kullanıcıların stil geçmişini analiz ederek dijital gardırop deneyimi sunmaya hazırlanıyor. (Fotoğraf: A Haber)

FOTOĞRAFLAR OTOMATİK OLARAK KIYAFETLERE AYRILIYOR

Yeni sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri, tamamen otomatik çalışması. Kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan fotoğraf arşivi taranıyor ve kıyafetler tespit edilerek kategorilere ayrılıyor.

Sistem neleri analiz ediyor?

  • Üst giyim ürünleri
  • Alt giyim parçaları
  • Elbiseler
  • Ayakkabılar
  • Aksesuarlar

Her parça için net görseller oluşturuluyor ve "Koleksiyonlar" sekmesinde "Ürünler" ve "Kıyafetler" başlıkları altında listeleniyor. Böylece kullanıcılar, geçmişte giydikleri parçaları tek bir ekranda görebiliyor.

Sanal deneme teknolojisi, günlük giyim tercihlerini dijital ortamda şekillendiriyor.

SANAL DENEME VE KOMBİN OLUŞTURMA DÖNEMİ

Özelliğin en yenilikçi kısmı ise sanal deneme deneyimi. Kullanıcılar seçtikleri kıyafetleri dijital bir avatar üzerinde deneyebiliyor ve farklı kombinler oluşturabiliyor.

Bu özellik neler sunuyor?

  • Kıyafetleri fiziksel olarak denemeden görme imkanı
  • Farklı parçaları bir araya getirerek kombin oluşturma
  • İş, tatil veya özel davetler için stil planlama
  • Kombinleri kaydetme ve arkadaşlarla paylaşma

ALIŞVERİŞ TEKNOLOJİSİNDEN KİŞİSEL KULLANIMA

Google'ın bu adımı, daha önce alışverişte kullanılan sanal deneme teknolojisinin bir devamı niteliğinde. İlk aşamada yalnızca çevrim içi alışverişte kullanılan bu sistem, artık doğrudan kullanıcıların kendi fotoğraf arşivlerine entegre ediliyor.

Bu da yapay zekanın günlük yaşamın doğal bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

Google'ın geliştirdiği yeni özellik, moda ve teknolojiyi tek platformda buluşturuyor.

VERİ GİZLİLİĞİ EN BÜYÜK SORU İŞARETİ

Özellik büyük kolaylık sağlasa da veri güvenliği konusunda ciddi tartışmaları beraberinde getiriyor. Sistem, yıllar boyunca biriken kişisel fotoğrafları analiz ederek veri üretiyor.

Cevap bekleyen kritik sorular:

  • Fotoğraflar hangi sunucularda işleniyor?
  • Elde edilen veriler saklanıyor mu?
  • Kullanıcı bu veriler üzerinde ne kadar kontrol sahibi?
  • Grup fotoğrafları ve çocuk görüntüleri nasıl değerlendiriliyor?

Yapay zekanın moda alanındaki etkisi, dijital gardırop özelliğiyle daha da genişliyor.

DOĞRULUK VE PERFORMANS TEST AŞAMASINDA

Google'ın sunduğu bilgiler büyük ölçüde tanıtım içeriklerine dayanıyor. Gerçek kullanımda sistemin performansı henüz bağımsız testlerle doğrulanmış değil.

Belirsiz kalan noktalar şu şekilde:

  • Benzer kıyafetlerin doğru şekilde ayrıştırılması
  • Düşük kaliteli fotoğrafların analiz başarısı
  • Kullanılmayan ya da eski kıyafetlerin sistemdeki durumu

YENİ ÖZELLİK NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Google, yeni özelliğin yaz aylarında ilk olarak Android cihazlarda kullanıma açılacağını duyurdu. Ardından iOS platformuna da gelmesi planlanıyor. Ancak hangi ülkelerde erişime sunulacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

