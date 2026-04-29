Google’dan yapay zeka hamlesi: Fotoğraflar artık dijital gardıroba dönüşüyor
Google Fotoğraflar’a eklenmesi planlanan yapay zeka destekli “dijital gardırop” özelliği, kullanıcıların yıllar içinde biriktirdiği fotoğrafları analiz ederek kıyafetleri otomatik tanıyor, kombin önerileri sunuyor ve sanal deneme imkanı sağlıyor ancak veri gizliliği soruları da gündemde.
Teknoloji dünyasında dikkat çeken yeni adım, fotoğraf depolamanın ötesine geçiyor. Motorola'nın 2026 Razr serisiyle birlikte tanıtılan ve Google Fotoğraflar'a entegre edilmesi planlanan "Gardırop" özelliği, kullanıcıların geçmiş fotoğraflarını analiz ederek kişisel bir stil arşivi oluşturuyor.
FOTOĞRAFLAR OTOMATİK OLARAK KIYAFETLERE AYRILIYOR
Yeni sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri, tamamen otomatik çalışması. Kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan fotoğraf arşivi taranıyor ve kıyafetler tespit edilerek kategorilere ayrılıyor.
Sistem neleri analiz ediyor?
- Üst giyim ürünleri
- Alt giyim parçaları
- Elbiseler
- Ayakkabılar
- Aksesuarlar
Her parça için net görseller oluşturuluyor ve "Koleksiyonlar" sekmesinde "Ürünler" ve "Kıyafetler" başlıkları altında listeleniyor. Böylece kullanıcılar, geçmişte giydikleri parçaları tek bir ekranda görebiliyor.
SANAL DENEME VE KOMBİN OLUŞTURMA DÖNEMİ
Özelliğin en yenilikçi kısmı ise sanal deneme deneyimi. Kullanıcılar seçtikleri kıyafetleri dijital bir avatar üzerinde deneyebiliyor ve farklı kombinler oluşturabiliyor.
Bu özellik neler sunuyor?
- Kıyafetleri fiziksel olarak denemeden görme imkanı
- Farklı parçaları bir araya getirerek kombin oluşturma
- İş, tatil veya özel davetler için stil planlama
- Kombinleri kaydetme ve arkadaşlarla paylaşma
ALIŞVERİŞ TEKNOLOJİSİNDEN KİŞİSEL KULLANIMA
Google'ın bu adımı, daha önce alışverişte kullanılan sanal deneme teknolojisinin bir devamı niteliğinde. İlk aşamada yalnızca çevrim içi alışverişte kullanılan bu sistem, artık doğrudan kullanıcıların kendi fotoğraf arşivlerine entegre ediliyor.
Bu da yapay zekanın günlük yaşamın doğal bir parçası haline geldiğini gösteriyor.