Google’dan yapay zeka hamlesi: Fotoğraflar artık dijital gardıroba dönüşüyor

Teknoloji dünyasında dikkat çeken yeni adım, fotoğraf depolamanın ötesine geçiyor. Motorola'nın 2026 Razr serisiyle birlikte tanıtılan ve Google Fotoğraflar'a entegre edilmesi planlanan "Gardırop" özelliği, kullanıcıların geçmiş fotoğraflarını analiz ederek kişisel bir stil arşivi oluşturuyor.

Her parça için net görseller oluşturuluyor ve "Koleksiyonlar" sekmesinde "Ürünler" ve "Kıyafetler" başlıkları altında listeleniyor. Böylece kullanıcılar, geçmişte giydikleri parçaları tek bir ekranda görebiliyor.

Yeni sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri, tamamen otomatik çalışması. Kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan fotoğraf arşivi taranıyor ve kıyafetler tespit edilerek kategorilere ayrılıyor.

Sanal deneme teknolojisi, günlük giyim tercihlerini dijital ortamda şekillendiriyor.

SANAL DENEME VE KOMBİN OLUŞTURMA DÖNEMİ

Özelliğin en yenilikçi kısmı ise sanal deneme deneyimi. Kullanıcılar seçtikleri kıyafetleri dijital bir avatar üzerinde deneyebiliyor ve farklı kombinler oluşturabiliyor.

Bu özellik neler sunuyor?

Kıyafetleri fiziksel olarak denemeden görme imkanı

Farklı parçaları bir araya getirerek kombin oluşturma

İş, tatil veya özel davetler için stil planlama

Kombinleri kaydetme ve arkadaşlarla paylaşma

ALIŞVERİŞ TEKNOLOJİSİNDEN KİŞİSEL KULLANIMA

Google'ın bu adımı, daha önce alışverişte kullanılan sanal deneme teknolojisinin bir devamı niteliğinde. İlk aşamada yalnızca çevrim içi alışverişte kullanılan bu sistem, artık doğrudan kullanıcıların kendi fotoğraf arşivlerine entegre ediliyor.

Bu da yapay zekanın günlük yaşamın doğal bir parçası haline geldiğini gösteriyor.