CANLI YAYIN

Artık yanlış konuşmaya son! Google Translate’ten telaffuzunuzu düzeltecek özellik

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Google Çeviri, 20’nci yılında kullanıcıların uzun süredir beklediği telaffuz pratiği özelliğini devreye aldı. Yapay zeka destekli sistem, konuşmanızı analiz ederek hataları anında gösteriyor ve doğru telaffuzu öğretmeyi hedefliyor.

Dünyanın en yaygın çeviri araçlarından biri olan Google Translate, 20'nci yılını önemli bir yenilikle kutluyor. Şirket, kullanıcıların yalnızca metin çevirmekle kalmayıp doğru telaffuzu da öğrenebilmesini sağlayan yeni bir özelliği duyurdu.

Google Translate, telaffuz hatalarını anında analiz ederek dil öğrenimini daha etkili hale getiriyor. (Fotoğraf: GSMArena)

TELAFFUZ PRATİĞİ ÖZELLİĞİ GELDİ

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar artık çevirdikleri kelime ve cümleleri sadece dinlemekle kalmıyor, aynı zamanda aktif olarak telaffuz etmeyi deneyebiliyor. "Practice" seçeneği üzerinden yapılan bu alıştırmalar, dil öğrenme sürecini daha etkileşimli hale getiriyor.

"Pronounce" modu seçildiğinde sistem kullanıcının sesini analiz ediyor. Yapay zeka destekli yapı, kelimelerin doğru söylenip söylenmediğini değerlendiriyor. Hatalar anında gösteriliyor ve doğru telaffuz fonetik olarak sunuluyor.

Google Çeviri, 20'nci yılında konuşma pratiğini merkeze alan büyük bir yenilik sundu.

HATALARINIZI YÜZÜNÜZE SÖYLÜYOR

Google'ın paylaştığı verilere göre mobil kullanıcıların yaklaşık üçte biri uygulamayı konuşma ve dinleme pratiği için kullanıyor. Bu da yeni özelliğin yalnızca bir ek değil, doğrudan kullanıcı ihtiyacına verilen bir yanıt olduğunu ortaya koyuyor.

Google'ın yeni özelliği, kullanıcıların konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. (Fotoğraf: A Haber)

ÖZELLİK ŞİMDİLİK SINIRLI ERİŞİMDE

Yeni özellik şu an için yalnızca ABD ve Hindistan'daki Android kullanıcılarına sunulmuş durumda. Üstelik dil desteği de şimdilik sınırlı.

Desteklenen diller:

  • İngilizce
  • İspanyolca
  • Hintçe

Google Translate, dil öğreniminde aktif katılımı artıran yeni bir dönemi başlatıyor. (Fotoğraf: A Haber)

GOOGLE ÇEVİRİ'NİN GÜNCEL GÜCÜ

Platform bugün geldiği noktada oldukça geniş bir kapsama sahip:

Özellik Veri
Desteklenen dil sayısı 250+
Aylık kullanıcı 1 milyardan fazla
Aylık çeviri hacmi 1 trilyondan fazla kelime
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın