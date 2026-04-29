Artık yanlış konuşmaya son! Google Translate’ten telaffuzunuzu düzeltecek özellik

Dünyanın en yaygın çeviri araçlarından biri olan Google Translate, 20'nci yılını önemli bir yenilikle kutluyor. Şirket, kullanıcıların yalnızca metin çevirmekle kalmayıp doğru telaffuzu da öğrenebilmesini sağlayan yeni bir özelliği duyurdu.

Google Translate, telaffuz hatalarını anında analiz ederek dil öğrenimini daha etkili hale getiriyor. (Fotoğraf: GSMArena)

TELAFFUZ PRATİĞİ ÖZELLİĞİ GELDİ

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar artık çevirdikleri kelime ve cümleleri sadece dinlemekle kalmıyor, aynı zamanda aktif olarak telaffuz etmeyi deneyebiliyor. "Practice" seçeneği üzerinden yapılan bu alıştırmalar, dil öğrenme sürecini daha etkileşimli hale getiriyor.

"Pronounce" modu seçildiğinde sistem kullanıcının sesini analiz ediyor. Yapay zeka destekli yapı, kelimelerin doğru söylenip söylenmediğini değerlendiriyor. Hatalar anında gösteriliyor ve doğru telaffuz fonetik olarak sunuluyor.