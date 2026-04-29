Artık yanlış konuşmaya son! Google Translate’ten telaffuzunuzu düzeltecek özellik
Google Çeviri, 20’nci yılında kullanıcıların uzun süredir beklediği telaffuz pratiği özelliğini devreye aldı. Yapay zeka destekli sistem, konuşmanızı analiz ederek hataları anında gösteriyor ve doğru telaffuzu öğretmeyi hedefliyor.
Dünyanın en yaygın çeviri araçlarından biri olan Google Translate, 20'nci yılını önemli bir yenilikle kutluyor. Şirket, kullanıcıların yalnızca metin çevirmekle kalmayıp doğru telaffuzu da öğrenebilmesini sağlayan yeni bir özelliği duyurdu.
TELAFFUZ PRATİĞİ ÖZELLİĞİ GELDİ
Yeni özellikle birlikte kullanıcılar artık çevirdikleri kelime ve cümleleri sadece dinlemekle kalmıyor, aynı zamanda aktif olarak telaffuz etmeyi deneyebiliyor. "Practice" seçeneği üzerinden yapılan bu alıştırmalar, dil öğrenme sürecini daha etkileşimli hale getiriyor.
"Pronounce" modu seçildiğinde sistem kullanıcının sesini analiz ediyor. Yapay zeka destekli yapı, kelimelerin doğru söylenip söylenmediğini değerlendiriyor. Hatalar anında gösteriliyor ve doğru telaffuz fonetik olarak sunuluyor.
HATALARINIZI YÜZÜNÜZE SÖYLÜYOR
Google'ın paylaştığı verilere göre mobil kullanıcıların yaklaşık üçte biri uygulamayı konuşma ve dinleme pratiği için kullanıyor. Bu da yeni özelliğin yalnızca bir ek değil, doğrudan kullanıcı ihtiyacına verilen bir yanıt olduğunu ortaya koyuyor.