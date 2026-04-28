Yıllardır kimse yapamamıştı: 23 yaşındaki genç ChatGPT ile 60 yıllık problemi çözdü

Yapay zeka araçlarının sınırları yeniden tartışılıyor. Son örnek, matematik dünyasında yıllardır açık kalan bir Erdös problemine ilişkin. 23 yaşındaki Liam Price, GPT-5.4 Pro'ya verdiği tek bir istemle, uzmanların dikkatini çeken bir ispat yaklaşımı ortaya koydu. Çalışma, doğrulama sistemi Lean üzerinden incelendi ve ilgili platformda "kanıtlandı" olarak işaretlendi.

23 yaşındaki bir araştırmacının yapay zekayla kurduğu iş birliği matematikte yeni kapılar araladı.

TEK KOMUTLA DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Söz konusu problem, Paul Erdős'ün açık bıraktığı başlıklardan biri. "Primitive set" olarak bilinen özel sayı kümelerinde, hiçbir eleman diğerine tam bölünmez. Soru ise şu: Bu kümeler için tanımlanan toplam değer, sayılar büyüdükçe hangi sınıra yaklaşır?

Liam Price, problemi modele verdiğinde literatürdeki tüm ayrıntılara hâkim değildi. Modelin ürettiği ilk metin kusursuz değildi; aksine, yayıma hazır olmaktan uzaktı. Ancak uzmanlara göre asıl değer, modelin alışılmış başlangıç adımlarını izlemek yerine farklı bir matematiksel bağlantı kurmasında yatıyor.

