Meta’dan tepki çeken yapay zeka hamlesi: Çalışanlarının tüm hareketlerini izleyecek

Meta, yapay zeka modellerini geliştirmek için çalışanlarının klavye vuruşlarını ve fare hareketlerini kaydedecek yeni bir sistemi devreye alıyor. Karar şirket içinde tartışmalara yol açtı.

Meta Platforms, yapay zeka geliştirme sürecinde dikkat çeken yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Instagram ve Facebook'un sahibi olan şirket, çalışanlarının bilgisayar kullanım verilerini kayıt altına alacak.

Şirketin Salı günü çalışanlarına yaptığı bilgilendirmeye göre, bilgisayarlarda ve dahili uygulamalarda çalışacak yeni bir araç, yapay zeka modellerinin eğitimi için kullanıcı davranışlarını analiz edecek.

Meta cephesinden yapılan açıklamada, geliştirilen sistemlerin insanların günlük bilgisayar kullanımını daha iyi anlayabilmesi için gerçek kullanım verilerine ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Şirket sözcüsü, toplanan verilerin yalnızca yapay zeka geliştirme amacıyla kullanılacağını ve hassas içeriklerin korunması için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.

ÇALIŞANLAR TEPKİLİ: "DİSTOPİK"

Ancak karar, şirket içinde tartışmaları da beraberinde getirdi. İsmini vermek istemeyen bir Meta çalışanı, bilgisayardaki en küçük hareketlerin bile kayıt altına alınmasını "distopik" olarak değerlendirdi.

Şirketten kısa süre önce ayrılan bir başka çalışan ise söz konusu sistemi, yapay zekanın çalışma hayatına daha fazla entegre edilmesinin bir adımı olarak yorumladı.

İŞTEN ÇIKARMALARLA AYNI DÖNEME DENK GELDİ

Yeni uygulama, şirketin iş gücü politikalarıyla aynı dönemde gündeme gelmesi nedeniyle de dikkat çekti. Meta'nın bu yıl yaklaşık 2 bin çalışanla yollarını ayırdığı, önümüzdeki süreçte ise daha geniş çaplı işten çıkarmaların gündemde olduğu belirtiliyor.

Öte yandan şirketin işe alım sürecini yavaşlattığı da gözlemleniyor. Mart ayında yüzlerce olan açık pozisyon sayısının tek haneli rakamlara kadar gerilediği ifade ediliyor.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI HIZ KESMİYOR

"Model Capability Initiative (MCI)" adı verilen sistem, Meta bünyesinde çalışan davranışlarının doğrudan yapay zeka eğitimine entegre edilmesi açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, yapay zeka yatırımlarını artırma hedefini daha önce açıklamıştı. Meta'nın 2026 yılı için yaklaşık 140 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı planladığı belirtiliyor.

Şirket, 2026 yılını "yapay zekanın çalışma biçimlerini kökten değiştireceği yıl" olarak tanımlarken, atılan bu adımın söz konusu dönüşümün önemli bir parçası olduğu değerlendiriliyor.