Sağlıkta yapay zeka kullanımına dikkat: Teşhisler yüzde 80 hatalı çıktı

Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 23:33 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Harvard Tıp Fakültesi'nin yürüttüğü yeni araştırma, sağlık sorunlarını yapay zekaya danışmanın risklerini ortaya koydu. Çalışmaya göre günümüzde kullanılan birçok yapay zeka modeli, hastalıkların erken teşhis aşamasında her 10 vakadan 8'inde yanlış yönlendirme yapabiliyor.

İnternette sağlık belirtilerini araştırma alışkanlığı yeni bir boyuta ulaştı. Birçok kişi yaşadığı ağrıları ya da vücudundaki değişimleri doktora gitmeden önce yapay zeka sohbet robotlarına soruyor. Ancak son araştırmalar, bu yöntemin sanıldığı kadar güvenilir olmayabileceğini ortaya koyuyor. Harvard Tıp Fakültesi öncülüğünde yapılan yeni bir çalışma, yapay zekanın özellikle hastalıkların ilk evresindeki teşhis süreçlerinde yüksek hata oranlarına sahip olduğunu gösterdi.

YAPAY ZEKANIN TEŞHİSTE HATA ORANI YÜKSEK ÇIKTI Araştırma sonuçlarına göre günümüzde kullanılan birçok gelişmiş yapay zeka modeli, hastalıkların erken ayırıcı tanı aşamasında ciddi zorluk yaşıyor. Bilim insanları tarafından yapılan değerlendirmelerde, bu sistemlerin 10 vakadan 8'inde yanlış yönlendirme yapabildiği tespit edildi. Bu durum, özellikle sağlık konularında yapay zekaya duyulan güveni yeniden tartışmaya açtı. Araştırmacılara göre erken teşhis süreci, doktorların farklı olasılıkları değerlendirerek en doğru sonuca ulaşmaya çalıştığı en kritik aşamalardan biri olarak kabul ediliyor.

21 FARKLI YAPAY ZEKA MODELİ TEST EDİLDİ Araştırma kapsamında 21 farklı yapay zeka modeli incelendi. Bu modeller toplam 29 farklı klinik senaryo üzerinden test edildi. Testlerin iki farklı aşaması bulunuyordu. İlk aşamada yapay zekaya tüm tıbbi bilgiler verilerek yalnızca nihai teşhis soruldu. Bu durumda sistemler yüzde 91 doğruluk oranı elde etti. Ancak ikinci aşamada doktorların uyguladığı ayırıcı tanı süreci simüle edildi. Bu aşamada modellerin yüzde 80'in üzerinde hata yaptığı görüldü. Araştırmayı yöneten ekipten Harvard Tıp öğrencisi Arya Rao, belirsizliğin en yoğun olduğu bu aşamanın yapay zekanın en zayıf noktası olduğunu belirtti.

UZMANLARA GÖRE EN BÜYÜK RİSK: YANLIŞ ÖZGÜVEN Araştırmada dikkat çeken bir diğer konu ise yapay zekanın hatalı yanıt verirken bile oldukça kesin bir dil kullanması oldu. Massachusetts General Hospital'da görev yapan radyolog Dr. Marc Succi, bu durumun hastalar üzerinde yanıltıcı bir etki yaratabileceğini belirtti. Uzmanlara göre kullanıcılar, yapay zekanın net ifadelerine güvenerek doktora başvurmayı erteleyebiliyor. Bu durum bazı vakalarda yanlış tedavi yöntemlerinin denenmesine veya gereksiz kaygı oluşmasına yol açabiliyor.

DİJİTAL SAĞLIK DANIŞMANLIĞI TARTIŞILIYOR Araştırma sonuçları, yapay zekanın sağlık alanındaki kullanımına ilişkin önemli soruları da gündeme getirdi. Uzmanlara göre yapay zeka bazı durumlarda bilgi sunma konusunda yardımcı olabilir. Ancak klinik muhakeme, hasta geçmişi ve fiziksel muayene gibi unsurlar hala insan doktorların uzmanlığına dayanıyor. Bilim insanları bu nedenle sağlıkla ilgili ciddi belirtiler ortaya çıktığında dijital araçlardan ziyade doğrudan uzman bir hekime başvurulması gerektiğini vurguluyor.