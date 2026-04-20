Teknoloji şirketi Palantir ne iş yapıyor? Yazılımın amacı ve kullanıldığı alanlar

Adını duymamış olabilirsiniz ancak verileriniz çoktan sistemin içerisine dahil olmuş olabilir. Palantir, kuruluşundan bu yana kasıtlı olarak kamuoyundan uzak durmayı tercih eden, "gizemli", "karanlık", "sır küpü" gibi sıfatlarla anılan bir teknoloji şirketi. Ama artık bu sessizlik bozuluyor. İşte şirkete dair tüm merak edilen detaylar...

PALANTİR NEDİR, NE ZAMAN VE NEDEN KURULDU?

2003 yılında San Francisco'da kurulan Palantir Technologies, PayPal'ın kurucu ortağı Peter Thiel ile Joe Lonsdale, Stephen Cohen ve Nathan Gettings tarafından hayata geçirildi.

Kuruluşun arkasında net bir motivasyon vardı. İstihbarat kurumları arasındaki veri paylaşımı eksikliğinin 11 Eylül saldırılarını önleyebileceğine inanan Thiel, bu boşluğu dolduracak bir yazılım şirketi kurmak istiyordu.

Amerika kaynaklı haberlere göre, şirketin adı bile bu vizyonun bir yansıması. Palantir ismi J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi evrenindeki Elf dilinde "gören taşlar" anlamına gelen, geleceği görmek için kullanılan mistik nesneler palantiri kelimesinden geliyor.

2004'te şirkete yeni katılan Alex Karp CEO koltuğuna oturdu ve o günden bu yana şirketin tartışmalı yüzü olmaya devam ediyor. 2005'te ise CIA'in girişim sermayesi kolu In-Q-Tel'den 1,25 milyon dolar başlangıç fonu alan şirket, devlet kurumlarıyla bu ilişkisini bugüne dek sürdürdü.

PALANTİR GERÇEKTE NE YAPIYOR?

Palantir, devasa, dağınık ve birbirinden bağımsız veri yığınlarını tek bir anlaşılır tabloya dönüştürüyor. Şirketin iki ana ürünü var:

Foundry, tüm müşterilerin kullandığı ana platform; Gotham ise bunun üzerine inşa edilmiş, özellikle istihbarat ve polislik faaliyetleri için tasarlanmış bir uygulama paketi.