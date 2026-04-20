Teknoloji şirketi Palantir ne iş yapıyor? Yazılımın amacı ve kullanıldığı alanlar
Savaş alanlarından göçmen takibine, hastane kayıtlarından istihbarat operasyonlarına kadar uzanan geniş bir alanda kullanılan Palantir, temelde dağınık verileri tek bir sistemde birleştirerek analiz edilebilir hale getiren bir yazılım altyapısı sunuyor. Peki bu şirket neden bu kadar tartışmalı?
Adını duymamış olabilirsiniz ancak verileriniz çoktan sistemin içerisine dahil olmuş olabilir. Palantir, kuruluşundan bu yana kasıtlı olarak kamuoyundan uzak durmayı tercih eden, "gizemli", "karanlık", "sır küpü" gibi sıfatlarla anılan bir teknoloji şirketi. Ama artık bu sessizlik bozuluyor. İşte şirkete dair tüm merak edilen detaylar...
PALANTİR NEDİR, NE ZAMAN VE NEDEN KURULDU?
2003 yılında San Francisco'da kurulan Palantir Technologies, PayPal'ın kurucu ortağı Peter Thiel ile Joe Lonsdale, Stephen Cohen ve Nathan Gettings tarafından hayata geçirildi.
Kuruluşun arkasında net bir motivasyon vardı. İstihbarat kurumları arasındaki veri paylaşımı eksikliğinin 11 Eylül saldırılarını önleyebileceğine inanan Thiel, bu boşluğu dolduracak bir yazılım şirketi kurmak istiyordu.
Amerika kaynaklı haberlere göre, şirketin adı bile bu vizyonun bir yansıması. Palantir ismi J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi evrenindeki Elf dilinde "gören taşlar" anlamına gelen, geleceği görmek için kullanılan mistik nesneler palantiri kelimesinden geliyor.
2004'te şirkete yeni katılan Alex Karp CEO koltuğuna oturdu ve o günden bu yana şirketin tartışmalı yüzü olmaya devam ediyor. 2005'te ise CIA'in girişim sermayesi kolu In-Q-Tel'den 1,25 milyon dolar başlangıç fonu alan şirket, devlet kurumlarıyla bu ilişkisini bugüne dek sürdürdü.
PALANTİR GERÇEKTE NE YAPIYOR?
Palantir, devasa, dağınık ve birbirinden bağımsız veri yığınlarını tek bir anlaşılır tabloya dönüştürüyor. Şirketin iki ana ürünü var:
Foundry, tüm müşterilerin kullandığı ana platform; Gotham ise bunun üzerine inşa edilmiş, özellikle istihbarat ve polislik faaliyetleri için tasarlanmış bir uygulama paketi.
Gotham'ın ne yapabildiğini somutlaştırmak gerekirse, bir kişinin tutuklanma kaydı, araç plaka görüntüleri, göçmenlik durumu, finansal geçmişi, dövmeleri ve göz rengi gibi birbirinden bağımsız veri parçaları, tek bir dijital dedektif panosunda birleştirilebiliyor.
Palantir'in Birleşik Krallık yapay zeka sorumlusu Nicolas Prettejohn, sistemin bir Facebook gibi değil, Microsoft Excel gibi çalıştığını savunuyor. Her müşteri yazılımın ayrı bir kopyasını alıyor, veriler ortak bir havuzda toplanmıyor.
MÜŞTERİ LİSTESİ: ORDU, İSTİHBARAT, HASTANELER, BANKALAR
Palantir iki farklı müşteri grubuna hizmet veriyor.
Birinci taraf: British Petroleum, Airbus, Coca-Cola gibi kurumsal devler ve Birleşik Krallık'ın Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), ABD'nin İç Gelir Servisi gibi sivil devlet kurumları.
- Bu şirketlerle yürütülen çalışmalar zaman zaman çarpıcı sonuçlar doğurdu; COVID-19 pandemisi sırasında NHS, Palantir'in simülasyon araçları sayesinde hangi hastanelerin kişisel koruyucu ekipman stoklarının tükeneceğini şaşırtıcı bir doğrulukla tahmin edebildi.
İkinci müşteri grubu ise çok daha tartışmalı: ABD ordusunun altı kolu, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Ukrayna Ordusu, CIA, FBI, Europol ve Los Angeles Polis Teşkilatı (LAPD) ve İsrail Savunma Kuvvetleri.