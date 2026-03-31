X çöktü mü? 31 Mart 2026 Twitter erişim sorunu ve detaylar

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan X platformunda 31 Mart günü yaşanan kısa süreli erişim sorunu kullanıcıların gündemine oturdu. Akışın yenilenmemesi ve medya içeriklerinin yüklenmemesi gibi hatalar sonrası “X çöktü mü?” sorusu öne çıktı. Sorunun nedeni ve çözüm önerileri merak ediliyor.

Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) 31 Mart günü yaşanan erişim problemi kullanıcıların dikkatini çekti. Dünyanın birçok noktasında kullanıcılar uygulamaya giriş yapabildi ancak akışın yenilenmemesi ve medya içeriklerinin yüklenmemesi gibi sorunlarla karşılaştı. Yaşanan aksaklık kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar sorunun kaynağını ve ne zaman çözüleceğini araştırmaya başladı.

X platformunda yaşanan erişim sorunu kullanıcıların akış yenileyememesine neden oldu.. (KAYNAK: DOWNDETECTOR)

X ÇÖKTÜ MÜ? KULLANICI RAPORLARI NE DİYOR?

31 Mart'ta çok sayıda kullanıcı X platformunda erişim problemleri yaşadığını bildirdi. Özellikle ana sayfa akışının yenilenmemesi, görsel ve video içeriklerinin yüklenmemesi gibi sorunlar dikkat çekti. Bazı kullanıcılar uygulamaya giriş yapabildiğini ancak içeriklerin görüntülenmediğini ifade etti. Bu durum platformun tamamen çökmediğini ancak sistemde geçici bir aksaklık yaşanmış olabileceğini düşündürdü.

31 Mart’ta X platformunda yaşanan kesinti milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. (KAYNAK: AA)

EN ÇOK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Kullanıcıların bildirdiği problemler çoğunlukla benzer başlıklarda toplandı.

Sorun Açıklama Akış yenilenmiyor Ana sayfadaki gönderiler güncellenmiyor Medya yüklenmiyor Fotoğraf ve videolar açılmıyor Gönderiler görünmüyor Profil açılıyor ancak içerikler görüntülenemiyor

X kullanıcıları akışın yenilenmemesi nedeniyle platformu kullanmakta zorlandı.

X NEDEN AÇILMIYOR?

Bu tür erişim problemleri farklı nedenlerden ortaya çıkabiliyor. Başlıca ihtimaller şöyle sıralanıyor:

Platformun sunucularında yaşanan kısa süreli yoğunluk

Sistem güncellemeleri veya teknik bakım çalışmaları

Mobil uygulama önbelleğinin dolması

Kullanılan uygulamanın eski sürüm olması

X'TE SORUN NE ZAMAN DÜZELİR?

Geçmişte yaşanan benzer kesintiler çoğu zaman kısa sürede giderildi. Platformun teknik ekipleri genellikle sistemsel sorunları hızlı şekilde çözüyor. Bu nedenle kullanıcıların bir süre bekleyip uygulamayı tekrar denemesi öneriliyor.