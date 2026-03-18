18 Mart raporu: X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor

Küresel erişim sorunları sürerken spor dünyasında da iletişim aksadı. Kulüpler ve sporcular, maç öncesi paylaşımlarını yapamazken taraftarlar gelişmeleri takip etmekte zorlandı. Gözler hem platformun düzelmesine hem de sahadaki kritik karşılaşmalara çevrildi.

Dünyanın en yaygın sosyal medya ağlarından biri olan X (önceki adıyla Twitter), 18 Mart 2026 Çarşamba günü küresel çapta yaşanan erişim problemiyle gündemde. Hem mobil uygulama üzerinden giriş yapan kullanıcılar hem de masaüstü sürümünü kullananlar, "akış yüklenemedi" ve "profil görüntülenemiyor" gibi hatalarla karşılaşıyor.

DOWNDETECTOR VERİLERİNDE ARTIŞ

Teknik arızaları anlık olarak izleyen Downdetector platformunda, X için yapılan kullanıcı bildirimleri son saatlerde ciddi şekilde arttı. Grafiklerdeki bu yükseliş, erişim problemlerinin yaygınlaştığını ortaya koyuyor. Verilere göre, sorun yerel saatle 17.42 civarında başladı. İlk etapta sınırlı bölgelerde görülen aksaklık, kısa süre içinde farklı ülkelere de yayıldı.

AKIŞ YENİLENMİYOR

Kullanıcılar uygulamaya giriş yaptıklarında "akış yenilenemedi" ve "profil bulunamadı" uyarılarıyla karşılaştı. Ana sayfadaki paylaşımlar güncellenmezken, kullanıcıların kendi hesap bilgilerine erişemediği görüldü. Sorunun yalnızca ana akışla sınırlı kalmadığı da dikkat çekti. Direkt mesajlar (DM) ve bildirimler sekmesinde de ciddi aksaklıklar yaşandı. Bu durum, platform üzerinden iletişim kuran kullanıcılar için önemli bir kesintiye yol açtı.

Son verilere göre 20 binden fazla kullanıcı erişim problemi yaşadığına dair rapor gönderdi. Şikayetlerin hızla artması, kesintinin küresel ölçekte etkili olduğunu ortaya koydu.

(AA)

HEM MOBİL HEM DE WEB ETKİLENDİ

Kullanıcı paylaşımları, sorunun yalnızca tek bir kanalla sınırlı olmadığını gösteriyor. X'in hem web sitesi hem de mobil uygulamalarında erişim problemi yaşanıyor. Android ve iOS cihazlarda içeriklerin yüklenmediği, akışın boş kaldığı ve etkileşimlerin gerçekleşmediği bildiriliyor. Bu durum, platformun farklı sistemlerde eş zamanlı olarak aksadığını ortaya koyuyor.

AA

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformundan kesintinin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ilk değerlendirmeler, sorunun sunucu kaynaklı olabileceğine işaret ediyor. Teknik ekiplerin arızayı gidermek için çalışma başlattığı tahmin edilirken, kullanıcılar yaşanan kesintiyi diğer sosyal medya platformları üzerinden tartışmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

SORUN ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Kullanıcılar X üzerinde yaşanan sorunların çözüldüğünü ve X akışının yenilendiğini bildirmeye başladı.