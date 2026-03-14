Instagram’da uçtan uca şifreleme kalkıyor: Özel mesajlarınız tehlikede mi?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da mesajlaşma güvenliğiyle ilgili önemli bir değişiklik yapılacak. Meta'nın duyurusuna göre uygulamada kullanılan uçtan uca şifreleme özelliği 8 Mayıs 2026 itibarıyla kaldırılacak. Bu karar, özellikle gizlilik konusunda hassas olan kullanıcılar arasında tartışma yarattı.

Kaynak: AA

🔑 UÇTAN UCA ŞİFRELEME NE ANLAMA GELİYOR?

Uçtan uca şifreleme, dijital mesajlaşma dünyasında en güçlü güvenlik yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu sistemde mesajlar gönderici cihazda şifrelenir ve yalnızca alıcı cihazda çözülebilir. Bu sayede mesajın içeriğini;

➔mesajlaşma platformu

➔şirket çalışanları

➔internet servis sağlayıcıları

➔üçüncü kişiler

göremez ve okuyamaz.

Bugün birçok popüler mesajlaşma uygulaması bu yöntemi kullanıyor. Örneğin WhatsApp bu sistemi 2016 yılından beri kullanıyor. Instagram ise uçtan uca şifreleme özelliğini 2023 yılının sonunda kullanıcılarına sunmuştu.

📅 INSTAGRAM'DA ŞİFRELEME İÇİN SON TARİH

Meta'nın destek sayfasında yayımlanan bilgilere göre Instagram'daki uçtan uca şifreli mesajlaşma sistemi 8 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Şirket tarafından yapılan açıklama oldukça kısa tutuldu ve kararın nedenine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Meta'nın açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

"Instagram'da uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşma 8 Mayıs 2026'dan sonra desteklenmeyecek. Bu değişiklikten etkilenen sohbetleriniz varsa tutmak isteyebileceğiniz medya veya mesajları nasıl indirebileceğinize ilişkin talimatlar görürsünüz. Instagram'ın daha eski bir sürümünü kullanıyorsanız etkilenen sohbetlerinizi indirmeden önce uygulamayı da güncellemeniz gerekebilir."

📲 BU KARAR KULLANICILARI NASIL ETKİLEYECEK?

Şifreleme özelliğinin kaldırılması, Instagram mesajlarının herkes tarafından okunabileceği anlamına gelmiyor. Ancak mesajların korunma biçiminde bir değişiklik yaşanacağı anlamına geliyor. Uçtan uca şifreleme sistemi aktif olduğunda mesajların içeriğine platformun kendisi bile erişemez. Bu nedenle sistem, kullanıcıların gizliliğini koruyan en güçlü yöntemlerden biri olarak görülüyor.

Bu güvenlik katmanının kaldırılması, özellikle özel mesajlaşmalarını Instagram üzerinden yapan bazı kullanıcılar için soru işaretleri oluşturabilir.

🛡️ GİZLİLİK KONUSUNDA ALINABİLECEK BASİT ÖNLEMLER

Uzmanlara göre kullanıcıların kişisel verilerini korumak için bazı temel adımlar atması mümkün. Özellikle özel içeriklerin paylaşıldığı mesajlaşmalarda daha güvenli uygulamalar tercih edilmesi öneriliyor.

Dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şöyle sıralanıyor:

➔önemli mesajlaşmaları uçtan uca şifreleme kullanan uygulamalarda yapmak

➔kişisel belge, fotoğraf ve hassas bilgileri sosyal medya üzerinden göndermemek

➔hesap güvenliğini artırmak için iki aşamalı doğrulama kullanmak

Bugün WhatsApp, Signal ve Telegram gibi birçok mesajlaşma platformu uçtan uca şifreleme desteğini sunmaya devam ediyor.