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BAD GATEWAY ERROR NEDİR VE NEDEN OLUŞUR?

"Bad Gateway Error", bir web sunucusunun, başka bir sunucudan aldığı yanıtı doğru bir şekilde işlemeyerek kullanıcıya bu hatayı gösterdiği anlamına gelir. Bu durum, genellikle şu nedenlerle ortaya çıkar:

Sunucu Aşırı Yüklenmesi: ChatGPT gibi popüler bir platform, yoğun kullanıma maruz kaldığında sunucu kaynaklarının yetersiz kalmasına ve bu hatanın oluşmasına neden olabilir.

Ağ Sorunları: İnternet bağlantısında yaşanan kesintiler veya yavaşlıklar, sunucular arasındaki iletişimi engelleyerek hataya yol açabilir.