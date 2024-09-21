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"iPhone'lar uzaktan patlatılabilir" iddiasına yönelik çarpıcı sözler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 09:01 Güncelleme: 21.09.2024 09:06
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iPhone’lar uzaktan patlatılabilir iddiasına yönelik çarpıcı sözler...

İsrail'in Hizbullah üyelerine ait çağrı cihazı ve telsizleri patlatması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybederken dünya genelinde yaşanan saldırı büyük bir şokla karşılandı. Çok sayıda ülke siber saldırılara karşı önlemlerini arttırma kararı alırken Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok "iPhone'ları da patlatabilirler mi?" isimli köşe yazısında çarpıcı ifadeler kullandı. Altınok yazısında "Kim seni ortadan kaldırıp ne yapsın? Altın yumurtlayan ve kafesinde serbest gezdiğini sanan tavuğu keserler mi?" dedi.

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