GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 kaç TL, kaç dolar olacak? Sistem gereksinimleri, haritası...

GTA 6 fragmanı yayınlandı! Oyun tutkunları GTA 6 hakkında tüm detayları merak ediyor. Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6'nın ilk fragmanı, oyunun atmosferini ve temel özelliklerini göstererek oyun severlere görsel bir şölen sunuyor. Fragman, beklenenden daha büyük bir harita, geliştirilmiş grafikler ve derinleştirilmiş oyun mekaniği gibi özelliklere işaret ediyor.