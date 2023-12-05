GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 kaç TL, kaç dolar olacak? Sistem gereksinimleri, haritası...
Dünya genelinde milyonlarca oyuncunun büyük bir heyecanla beklediği, Grand Theft Auto serisinin 6. oyunu için uzun zamandır beklenen ilk fragman, sonunda yayınlandı. Rockstar Games, Aralık ayının ilk günlerinde oyunseverlere müjdeli haberi vererek GTA 6'nın fragmanını paylaştı ve oyunun çıkış tarihini duyurdu. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak, kaç TL olacak? İşte cevabı...
GTA 6 fragmanı yayınlandı! Oyun tutkunları GTA 6 hakkında tüm detayları merak ediyor. Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6'nın ilk fragmanı, oyunun atmosferini ve temel özelliklerini göstererek oyun severlere görsel bir şölen sunuyor. Fragman, beklenenden daha büyük bir harita, geliştirilmiş grafikler ve derinleştirilmiş oyun mekaniği gibi özelliklere işaret ediyor.
GTA 6 FRAGMANI YAYINLANDI!
Dün şirketin X hesabından yapılan paylaşımla, 5 Aralık'ta, TSİ 17.00'da GTA VI'nın tanıtımının yayımlanacağı duyurulmuştu.
Ancak Rockstar Games, oyun görüntülerinin sızmasının ardından bir hamle yaptı ve GTA 6'nın fragmanını erken yayınladı.
12 yıllık bir aranın ardından, oyun dünyasının devi Rockstar Games, Grand Theft Auto (GTA) serisinin altıncı oyunuyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Şirket, X hesabı üzerinden yaptığı tanıtımla GTA VI'nın gelişmekte olan heyecanını tüm dünyaya duyurdu ve aynı zamanda uzun bir bekleyişin ardından çıkış tarihini de açıkladı.
Aşağıdaki linkten fragmanı izleyebilirsiniz.
https://twitter.com/RockstarGames/status/1731813331244085531
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
GTA 6'nın çıkış tarihi ise 2025 olarak duyuruldu.
GTA 6 FİYATI NE KADAR, KAÇ DOLAR?
GTA 6 fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
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