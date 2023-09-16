Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türksat 6A için tarih verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuzun mart ayı içerisinde yerde teslimini planlıyoruz. Sonrasında da SpaceX firması ile yapılan anlaşma gereği fırlatma alanına gönderilerek, muhtemelen haziran ayı içerisinde fırlatma işlemlerini yapmayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi. Ayrıca Uraloğlu, "Türksat 6A haberleşme uydumuz, ülkemizi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 ülkeden birisi haline getirecektir." dedi.
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'yi (TUSAŞ) ziyaret etti.
Projeleri inceleyen Uraloğlu, entegrasyon süreçleri devam eden Türksat 6A uydusu ile ilgili de yetkililerden bilgi aldı.
PROJENİN DETAYLARINI AÇIKLADI
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüveninin, ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A ile taçlandığını belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türksat arasında imzalanan protokol ile Türksat 6A projesi Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 15 Aralık 2014'te imzalandı. Türksat 6A haberleşme uydumuz, ülkemizi dünya üzerinde haberleşme uydusu üretebilen ilk 11 ülkeden birisi haline getirecektir. Tamamlandığında 42 doğu boylamında hizmet verecektir. 35 bin 786 kilometre uzaklıkta yer merkezli bir yörüngede yer alacaktır. 7,5 kilovat güce sahip olacak yerli ve milli haberleşme uydumuz, 20 aktarıcıya sahip olacaktır. Türksat 6A uydumuz, Ku bantta hizmet verecektir ve daha önceki Türksat uydularıyla kapsanamayan Güneydoğu Asya gibi yeni coğrafyalarda da hizmet sunacaktır" ifadelerini kullandı.
"MART AYINDA TESLİMİNİ PLANLIYORUZ"
Türksat 6A uydusunun pek çok testinin tamamlandığına işaret eden Bakan Uraloğlu, "Bugünkü ziyaretimizde, bütün çözüm ortaklarımızla beraber yaptığımız değerlendirmelerde, Türksat 6A uydumuzun mart ayı içerisinde yerde teslimini planlıyoruz. Sonrasında da bu uydunun fırlatılmak üzere SpaceX firması ile yapılan anlaşma gereği fırlatma alanına gönderilerek, muhtemelen haziran ayı içerisinde fırlatma işlemlerini yapmayı planlıyoruz" dedi.
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