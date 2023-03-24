SON DAKİKA: Binance çöktü mü, ne oldu? 24 Mart Binance neden açılmıyor, ne zaman düzelir? Kripto para uygulaması son durum ne?
Son dakika haberleri... Binance çöktü mü sorusunun cevabı araştırılıyor. Kullanıcılar siteye girerken sorun yaşadıklarını aktardı. Kripto para birimlerinin ticareti için kurulan Binance sitesi kullanıcıları spot ticareti sırasında sorun yaşadıklarını aktardı. Peki Binance çöktü mü, ne oldu? 24 Mart Binance neden açılmıyor, ne zaman düzelir?
Son dakika haberleri... Binance çöktü mü sorusunun cevabı araştırılıyor. Kullanıcılar siteye girerken sorun yaşadıklarını aktardı. Kripto para birimlerinin ticareti için kurulan Binance sitesi kullanıcıları spot ticareti sırasında sorun yaşadıklarını aktardı. Peki Binance çöktü mü, ne oldu? 24 Mart Binance neden açılmıyor, ne zaman düzelir?
BİNANCE SORUN NE?
Binance tarafından konuya ilişkin gerçekleştirilen açıklama şu şekilde:
"Binance'te spot ticareti etkileyen bir sorunun farkındayız. Bunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştığımız için tüm spot ticaret şu anda geçici olarak askıya alınmıştır. Yeni güncellemeler buradan paylaşılacaktır."
SORUN SONRASI FİYATI DÜŞTÜ
Binance'ta yaşanan sorunun akabinde Bitcoin fiyatı yüzde 2,64 düşüşle 27 bin 433 dolara kadar geriledi, şu sıralarda 27 bin 664 Dolar seviyesinde işlem görüyor.
BİNANCE NE ZAMAN DÜZELECEK?
Binance CEO'su Changpeng Zhao "Spot işlemleri etkileyen sorun 30-120 dakika içinde çözülecek" dedi.
BİNANCE NEDİR?
Binance kelimesi, finance (finans) ve binary (ikili) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.
2017'de dijital dünyada CZ olarak bilinen Changpeng Zhao tarafından kurulan Binance, 2018'den beri ticaret hacmi açısından ve marketinde listelediği altcoin'lerinin sayısı bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında bulunuyor.
Listelediği altcoin'lerin sayısı bakımından neredeyse dünyada rakipsiz konumda olan Binance, kullanıcılarının sadece ABD Doları veya Bitcoin ile altcoin alıp satmalarını değil, hizmet sunduğu ülkelerin para birimi ile de altcoin alıp satabilmelerini sağlıyor.
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