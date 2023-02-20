Facebook, Instagram mavi tik ücreti kaç TL? Mavi tik nasıl alınır 2023? Web, Iphone fiyatları değişiyor mu?

MAVİ TİK DÖNEMİNE GEÇİLİYOR!

Facebook, WhatsApp ve Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, ücretli mavi tik özelliğinin bu haftadan itibaren kademeli olarak kullanıma sunulacağını açıkladı. İlk etapta bu abonelik sistemi sadece Avusturalya ve Yeni Zelanda'da kullanılabilir olacak. Ancak Zuckerberg diğer ülkelere de özelliğin yakında geleceğini açıkladı.