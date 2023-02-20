Facebook, Instagram mavi tik ücreti kaç TL? Mavi tik nasıl alınır 2023? Web, Iphone fiyatları değişiyor mu?
Facebook ve Instagram'da 'mavi tik' dönemi başlıyor. Meta şirketinin CEO’su Mark Zuckerberg, en fazla kullanılan sosyal medya ağlarında, ücretli mavi tik satışının başlayacağını duyurdu. Milyonlarca kullanıcı, "Instagram mavi tik fiyatı ne kadar, kaç TL?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, üretli mavi tik nasıl alınır, fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler...
"Facebook, Instagram mavi tik ücreti kaç TL?" sorusu milyonlarca kullanıcı tarafından sorgulanıyor. En sık kullanılan sosyal medya ağlarından olan Facebook ve Instagram, Twitter'daki "Blue" aboneliğine benzer bir sistem hizmete giriyor. Ücretli mavi tik ile igili detaylar ise duyurulan haberin ardından merak konusu oldu. Peki, Mavi tik nasıl alınır, ücreti kaç TL? İşte, mavi tik satın alma işlemi hakkında ayrıntılar...
MAVİ TİK DÖNEMİNE GEÇİLİYOR!
Facebook, WhatsApp ve Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, ücretli mavi tik özelliğinin bu haftadan itibaren kademeli olarak kullanıma sunulacağını açıkladı. İlk etapta bu abonelik sistemi sadece Avusturalya ve Yeni Zelanda'da kullanılabilir olacak. Ancak Zuckerberg diğer ülkelere de özelliğin yakında geleceğini açıkladı.
INSTAGRAM MAVİ TİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Instagram mavi tik Web için 11.99 dolar, iOS için ise 14.99 dolar olarak açıklandı. Zuckerberg'in verdiği bilgiye göre "Meta Verified" adlı bu hizmet, hesap taklitlerine karşı ek koruma ve müşteri desteğine doğudan erişim imkanı sunuyor.
INSAGRAM ÜCRETLİ MAVİ TİK NASIL ALINIR?
Instagram mavi tik satın alma işlemi milyonlarca kullanıcı tarafından araştırılmaya başlandı. Bu hafta kullanıma girecek olan sistem henüz başlatılmadı. İlk etapta Avusturalya ve Yeni Zelanda'da kullanıma sunulacak özelliğin Türkiye'ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor.
AYRICALIKLAR
Meta'dan yapılan açıklamada, aboneliğin ödeme yapan kullanıcılara mavi bir rozet, gönderileri için daha fazla görünürlük, taklitçilere karşı koruma ve müşteri hizmetlerine daha kolay erişim sağlayacağı belirtildi.
Hizmete kaydolan kullanıcılar Instagram ve Facebook'ta yayınlanan Hikayeler ve Reel Videoları için özel etiketler alacak. Meta Verified rozeti henüz şirket ve işletmelerin başvurusuna açık değil.
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