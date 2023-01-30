Rekor sürede hazırlandı! Savunmadaki ambargo yerli sistemi doğurdu

GEMİDEKİ YERİNİ ALMAYA HAZIRLANIYOR

Proje kapsamında Altınay Savunma tarafından oluşturulan 5-15 kişilik teknik heyet ile İstanbul ve Gölcük Tersane Komutanlığı ziyaretleri gerçekleştirildi. Helikopter yakalama sistemi olan MİLGEM, Barbaros ve Gabya sınıfı gemiler ziyaret edildi. Deniz Kuvvetleri Hava Üs Komutanlığı görev alanı içerisinde bulunan hava aracı incelendi. Pilotlar ve teknik personel ile kullanıcı deneyimi ve geri bildirimler alındı. Tüm çalışmalar sonunda tasarım tamamlanarak üretim gerçekleştirildi.

İ sınıfı fırkateynlerin ilk gemisi TCG İstanbul ile birlikte envantere girecek sistem, sevkiyat ve gemiye entegrasyon aşamasına geldi.

Gemi entegrasyonu sonrasında mart ayında liman kabul testleri ve eylül ayında gemi programına uygun olarak helikopterle beraber deniz kabul testleri icra edilecek.