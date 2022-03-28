Son dakika: Twitter çöktü mü? 28 Mart Twitter neden açılmıyor? Twitter erişim sorunu ne zaman düzelecek?
Twitter çöktü mü? Sosyal medya platformu Twitter'da son dakika erişim problemi yaşanıyor. Saat 14.48'de başlayan yükleme sorunu ile başladı. Canlı arıza bildirim sayfası üzerinden paylaşılan raporda, en çok bildirilen sorunlar olarak yükleme, profil ve sunucu bağlantısı hatası ön plana çıkıyor. En çok yoğunluğun İstanbul'da olduğu erişim problemi Kocaeli, Bursa, Ankara ve Malatya'da da yaşanıyor. Peki, Twitter çöktü mü? 28 Mart Twitter neden açılmıyor? Twitter erişim sorunu ne zaman düzelecek?
Son dakika... Twitter çöktü mü? Sosyal medya uygulaması Twitter'da saat 14.48'den bu yana erişim problemi yaşanıyor. Uygulamaya erişimde sorun yaşayan kullanıcılar, erişim probleminin nedenini araştırmaya başladı. Peki, Twitter çöktü mü? 28 Mart Twitter neden açılmıyor? Twitter erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte son gelişmeler...
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?
İstanbul ve Ankara'da erişim problemi yoğun olarak görülüyor. Twitter erişim sorunu Kocaeli, Malatya ve Hatay'da da yaşanıyor.
Canlı ariza haritası:
TWİTTER HAKKINDA
Twitter, kullanıcıların "tweet" olarak bilinen mesajları yayımladığı ve birbirleriyle etkileşimde bulunduğu Amerikan bir mikroblog ve sosyal ağ hizmetidir. Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, ve Evan Williams tarafından Mart 2006'da oluşturulup Temmuz 2006'da kullanıma açıldı. 2013'te en çok ziyaret edilen 10 internet sitesinden biri oldu ve "İnternetin SMS'i" olarak tanımlandı. 2020 yılında 339.6 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.
2004 yılında, Twitter'ın da çatısı altında kurulacağı Odeo isimli bir şirket faaliyete geçirilmiştir. 2005 yılında Odeo, "Podcasting" isimli servisini tanıtmış, fakat beklenen ilgi görülmemiştir. Şubat 2006'da Jack Dorsey, Noah Glass, Evan Williams ve Biz Stone, insanların durumlarını mesaj olarak paylaşabileceği bir proje üzerinde çalışmaya başlamıştır. Bu çalışma sonrasında orijinal fikri Jack Dorsey'e ait olan "Durum" konsepti ortaya çıkmış, Mart ayının ilk günlerinde Noah Glass'ın önerisiyle isim olarak Twitter seçilmiştir.
Twitter'da ilk mesaj "#38" şeklinde ve geliştirici ekipte yer alan Dom Sagolla tarafından atılmıştır. 2006 yılında Jack Dorsey tarafından geliştirilmesinden bu yana Twitter, dünya çapındaki popülaritesini gün geçtikçe arttırmış ve içerdiği uygulamaların programlama arayüzünün kısa mesaj gönderim ve alımı konusundaki olanaklarıyla internet dünyasının SMS'i olarak anılmaya başlamıştır. 25 Nisan 2011 tarihinden itibaren Türkçe olarak kullanılabilir hale gelmiştir. Twitter üzerindeki kullanıcıların etkisinin takipçi sayısından ziyade kullanıcının tweetlerine gelen retweetlere bağlı olduğu ortaya konmuştur.
Popülarite
2020 itibarıyla Twitter'ın 340 milyon aktif kullanıcısı bulunmaktadır. Mecrada her dakika ortalama yaklaşık 98 bin tweet atılmaktadır. Yine yapılan bazı araştırmalara göre Twitter'da profilleri bulunan dev markaların; Google, Twitter, YouTube takipçilerinin %33'ü, Facebook takipçilerinin ise %44'ünün sahte veya spam profillerden oluştuğu tespit edildi.
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