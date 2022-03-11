Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor? Snapchat mesajlar neden gitmiyor?
TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Downdetector verilerine göre Snapchat’e erişim sorunu yaşayan birçok kullanıcı geri bildirimde bulundu. Bir süredir popüler uygulamaya erişim sağlayamayan kullanıcılar sorunun kaynağını ve ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor? Snapchat mesajlar neden gitmiyor?
Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor? Snapchat mesajlar neden gitmiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Popüler paylaşım sitesi Snapchat'e saat 14:33'ten itibaren erişimde problem yaşanmaya başlandı. Sorunun kaynağı merak ediliyor. İşte, Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor? Snapchat mesajlar neden gitmiyor?
SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ, MESAJLAR NEDEN GİTMİYOR?
Yetkiler tarafından konu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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