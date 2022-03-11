Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor? Snapchat mesajlar neden gitmiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Popüler paylaşım sitesi Snapchat'e saat 14:33'ten itibaren erişimde problem yaşanmaya başlandı. Sorunun kaynağı merak ediliyor. İşte, Snapchat çöktü mü, neden açılmıyor? Snapchat mesajlar neden gitmiyor?