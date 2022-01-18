Ceza ödemeden fesih yapılabilecek! Abonelik işlemlerinde yeni dönem

HATLARIN KULLANIMINDA EBEVEYN KONTROLÜ

Birden fazla hattı olanların, diğer hatlarının işlem yetkililerini sınırlandırabileceğini de söyleyen Sayan, diğer maddeleri ise şöyle sıraladı: "Özellikle ebeveynlerin, yüksek fatura mağduriyetleri engellenecek. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (çipli nüfus cüzdanı) veya Çipli Pasaport ile yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi alınmayacak. Böylece başkalarının kimlik kartları kullanılarak yapılan usulsüzlüklerin önüne geçilecek. Abonelik sözleşmesi yapıldığında tüketiciye kolay ve anlaşılabilir bir taahhütname/sözleşme örneği verilecek. Yeni düzenleme ile taahhütname süresi en fazla 24 ay ile sınırlı olacak."