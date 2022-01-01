Savunma hamlelerine bir yenisi daha! ASELSAN’ın Sarp Silah Sistemi ’’Atom’’ kullanacak

ATOM VE SARP SİLAH SİSTEMİ BİRLİKTE KULLANILACAK

ASELSAN tarafından yürütülen çalışmayla Atom, artık Sarp silah sistemi ile birlikte kullanılabilecek. Sarp silah sistemine yapılacak uyarlama çalışması (entegrasyon kiti) ile envanterdeki sistemlere Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat atma yeteneği kolaylıkla kazandırılabiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde 2 bin 500'ün üzerinde Sarp silah sistemi bulunuyor. Sarp, sabit tesislerle araçlar üzerinde sıklıkla tercih ediliyor. Yurt içi ve dışında birçok operasyonda kendini kanıtlayan Sarp, milli akıllı mühimmat ile güvenlik güçlerine önemli avantaj sağlayacak.

Haziran 2021'de başlayan Atom-Sarp entegrasyon faaliyetlerinin başarısı, atış testleriyle de ortaya konuldu. Atışlı testlerde, sistemin sütre gerisine, bina içine ve araziye dağılmış terörist gruplara karşı etkinliği gösterildi.