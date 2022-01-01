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Savunma hamlelerine bir yenisi daha! ASELSAN'ın Sarp Silah Sistemi ''Atom'' kullanacak

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 01.01.2022 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022
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Savunma hamlelerine bir yenisi daha! ASELSAN’ın Sarp Silah Sistemi ’’Atom’’ kullanacak

Son dakika haberleri... Türkiye'nin savunma alanındaki hamlelerine bir yenisi daha eklendi. ASELSAN, Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ile Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat'ın yeteneklerini birleştirdi. ASELSAN tarafından yürütülen çalışmayla Atom, artık Sarp silah sistemi ile birlikte kullanılabilecek.

Türkiye'nin savunma sanayideki hamlelere peş peşe geliyor. İHA ve SİHA'larla dünyadaki etkinliğini artıran Türkiye bir hamle de ASELSAN ile yaptı.

SARP SİLAH SİSTEMİ VE "ATOM" GÜVENLİK GÜÇLERİNE YENİ BİR KABİLİYET SUNACAK
ASELSAN, Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ile Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat'ın yeteneklerini birleştirdi.

ASELSAN akıllı mühimmat ailesinin yeni üyesi Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat ve Sarp'ın birlikte kullanılmasıyla güvenlik güçlerine yeni bir kabiliyet sunacak.

ASELSAN'IN ÖZ KAYNAKLARIYLA GELİŞTİRİLDİ
Söz konusu mühimmat, ASELSAN'ın öz kaynaklarıyla geliştirildi. İçindeki özel elektromekanik bileşenler vasıtasıyla mühimmat, havada paralanacağı zamana programlanıyor ve nerede patlayacağına dair bilgi namludan çıkarken yükleniyor.

Mühimmat, hedeflenen yere geldiğinde ise şarapnel etkili gövdesinden ayrılan 500'den fazla çelik parçacık ve gövde içinde bulunan patlayıcı dolguyla hedefe karşı yüksek etkinlik gösteriyor.

Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat, bina içine saklanmış keskin nişancılara, şehir içinde binalar arasında saklanmış terörist gruplara, sütre/siper ve benzeri yapılar arkasına gizlenmiş ya da hendek içine mevzilenmiş tehditlere, araziye dağılmış piyade birliklerine ve zırhsız araçlara karşı etkili şekilde kullanılabiliyor.

ATOM VE SARP SİLAH SİSTEMİ BİRLİKTE KULLANILACAK
ASELSAN tarafından yürütülen çalışmayla Atom, artık Sarp silah sistemi ile birlikte kullanılabilecek. Sarp silah sistemine yapılacak uyarlama çalışması (entegrasyon kiti) ile envanterdeki sistemlere Atom 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Mühimmat atma yeteneği kolaylıkla kazandırılabiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde 2 bin 500'ün üzerinde Sarp silah sistemi bulunuyor. Sarp, sabit tesislerle araçlar üzerinde sıklıkla tercih ediliyor. Yurt içi ve dışında birçok operasyonda kendini kanıtlayan Sarp, milli akıllı mühimmat ile güvenlik güçlerine önemli avantaj sağlayacak.

Haziran 2021'de başlayan Atom-Sarp entegrasyon faaliyetlerinin başarısı, atış testleriyle de ortaya konuldu. Atışlı testlerde, sistemin sütre gerisine, bina içine ve araziye dağılmış terörist gruplara karşı etkinliği gösterildi.

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