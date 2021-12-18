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SpaceX uzaya 52 Starlink uydusu daha gönderdi

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 18.12.2021 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
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SpaceX uzaya 52 Starlink uydusu daha gönderdi

Uzay teknolojileri şirketi SpaceX, uzaya 52 Starlink uydusu daha fırlattı. Starlink uydu ağıyla dünyaya yüksek hızlı internet hizmeti verilmesi hedefliyor.

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden dünyanın yörüngesine 52 Starlink uydusu daha gönderdi.

Fırlatma işlemi, Falcon 9 roketi ile yerel saatle 04.41'e gerçekleştirildi.

Starlink uydu ağıyla dünyaya yüksek hızlı internet hizmeti verilmesi hedefliyor.

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