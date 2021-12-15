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Tarihi dokunuş: Güneş'in atmosferine girdi

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
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Tarihi dokunuş: Güneş’in atmosferine girdi

NASA'nın Güneş kaşifi Parker herkesi heyecanlandıran tarihi bir olaya imza attı. 3 yıl önce yolculuğa başlayan Parker, Güneş'in dış atmosferine girerek örnek topladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) üç yıl önce Güneş'e doğru fırlattığı uzay aracından önemli bir haber geldi.
Parker Güneş Sondası'nın aylar önce Güneş'in atmosferinin içine girdiği tespit edildi.

Tarihi dokunuş: Güneş’in atmosferine girdi

Yoğun ısı ve radyasyona maruz kalan Parker, sadece dış atmosferi geçebildi. Ancak bu bile başlı başına önemli bir gelişme.
Böylece ilk defa insan yapımı bir nesne Güneş'e dokunmuş oldu.

Tarihi dokunuş: Güneş’in atmosferine girdi

Parker, Güneş'e nisan ayında dokundu ancak verilerin doğrulanması için zamana ihtiyaç vardı. Parker Güneş Sondası, dış atmosferin içinden örnekler de toplandı.

Tarihi dokunuş: Güneş’in atmosferine girdi

Bilim insanları Güneş'i artık daha iyi tanıdığımızı belirtti.

Tarihi dokunuş: Güneş’in atmosferine girdi

Astrofizikçi Eugene Parker'ın adını alan Parker Sondası, 2018'de Güneş'e fırlatıldı. Daireler çizerek Güneş'e yaklaşmaya çalışan Parker görevine devam ediyor.

Tarihi dokunuş: Güneş’in atmosferine girdi

Bilim insanlarına göre Güneş'in dış çeperi, yıldızın kendisinden daha sıcak. Parker'ın bunun sebebini açıklayabileceği belirtiliyor.

Tarihi dokunuş: Güneş’in atmosferine girdi

2024 yılında Parker, Güneş'e Merkür'den daha yakın bir konumda olacak.

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