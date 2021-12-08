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SSB Başkanı İsmail Demir: A-574 hizmete girdi

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
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SSB Başkanı İsmail Demir: A-574 hizmete girdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Lojistik Destek Gemisi Projesinin ilk gemisinin (A-574) hizmete girdiğini belirtti.

Türkiye'nin savunma alanındaki yeni gelişmesini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu.

İsmail Demir, sosyal medya hesabından muharip gemilerin lojistik ihtiyaçları için devam eden projeye ilişkin, şu paylaşımda bulundu:

"Muharip gemilerimizin lojistik ihtiyaçları için başlatılan Lojistik Destek Gemisi Projemizin ilk gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş (A-574), STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde Ada Tersanesi'nde yapımı tamamlanıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın hizmetine girdi. Hayırlı Olsun!"

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